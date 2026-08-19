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Qué hacer antes, durante y después de un sismo: guía de respuesta rápida de Indeci para actuar y evacuar de forma segura ante una emergencia

Desde el hogar hasta colegios y centros laborales, la guía establece cómo evacuar y qué acciones realizar en un sismo

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
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Un sismo puede alterar en pocos segundos la rutina de una familia, un centro laboral o una institución educativa. Frente a ese riesgo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) establece una serie de medidas destinadas a organizar la respuesta antes, durante y después de un movimiento sísmico.

La preparación ocupa un lugar central dentro de las recomendaciones oficiales. La identificación de zonas seguras, la definición de rutas de evacuación y la disponibilidad de una mochila para emergencias forman parte de las acciones previstas para reducir dificultades ante una eventual emergencia.

El material de INDECI también contempla la participación en simulacros como una forma de practicar las conductas que corresponden a cada escenario. Estas actividades permiten reconocer espacios de protección, rutas de salida y puntos de reunión dentro de viviendas, centros laborales e instituciones educativas.

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Qué hacer antes del sismo: Identificación de zonas seguras y plan familiar

INDECI recomienda ubicar con anticipación las zonas seguras internas y mantener despejadas las rutas de salida. El Plan Familiar de Emergencia debe definir las funciones de cada integrante, establecer un punto de encuentro y determinar quién prestará apoyo a adultos mayores o mascotas durante una evacuación.

La mochila para emergencias también forma parte de la preparación. Según el material de INDECI, debe incluir agua embotellada, alimentos enlatados, linterna, radio a pilas, frazadas, vendas, curitas, desinfectante y medicamentos. En hogares con bebés o adultos mayores, se deben incorporar artículos específicos para sus necesidades.

Qué hacer durante el sismo: Conservar la calma y puntos de resguardo en casa

Tres personas corren con mascotas: un hombre con un golden retriever con correa, una mujer con un perro blanco, y un hombre con un gato en un transportador. Fondo con edificios y cartel de punto de reunión
Residentes evacuan con perros y gatos por calles de Perú durante un sismo, dirigiéndose a un punto de reunión de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un sismo, la guía recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y buscar un espacio seguro si no resulta posible llegar con rapidez a una salida. Los ascensores no deben utilizarse durante la emergencia.

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En centros laborales, las rutas de evacuación deben conducir hacia las escaleras y luego hacia el punto de encuentro. Las brigadas y los responsables de seguridad cumplen funciones específicas para orientar la salida y mantener el orden.

En colegios, institutos y universidades, estudiantes y docentes deben seguir las rutas establecidas. La salida debe efectuarse sin correr, gritar ni empujar, hasta llegar a los espacios externos definidos para la concentración.

Miguel Flores Galindo explicó que la reacción ante un sismo puede incluir respuestas impulsivas, debido al impacto emocional del momento. Por ese motivo, consideró que los simulacros permiten interiorizar determinadas conductas y practicar acciones para distintos espacios, como la vivienda o el centro laboral.

El especialista también señaló que algunas personas pueden experimentar después de un sismo pesadillas, problemas para dormir, sobresaltos o una sensación persistente de movimiento. Si estas manifestaciones continúan y afectan las actividades cotidianas, Flores Galindo indicó que puede resultar necesaria una evaluación profesional.

Las cuatro reglas para una evacuación ordenada

Brigadistas con chalecos naranja y cascos guían a peatones con manos en la cabeza en calle con señal de salida y círculos verdes de concentración en el suelo.
Brigadistas guían a comerciantes y peatones durante un simulacro de evacuación por sismo en la zona de Mesa Redonda en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El material de INDECI establece cuatro indicaciones específicas para el momento de evacuar: no gritar, no correr, no empujar y no regresar. También recomienda practicar el desplazamiento con poca iluminación y reconocer previamente las zonas seguras internas.

Dentro del hogar, cada integrante debe conocer el punto de reunión y verificar la presencia del resto de la familia después de la salida. En los espacios laborales, los grupos deben permanecer juntos y atender las indicaciones de los responsables hasta completar el ejercicio o la evacuación.

Qué hacer después del sismo: Evacuación, uso de mensajes de texto y revisión de estructuras

Antes del simulacro, la población debe identificar zonas seguras internas, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Antes del simulacro, la población debe identificar zonas seguras internas, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA

Después de un sismo, la evacuación debe realizarse hacia las zonas previamente establecidas como seguras, siempre que las condiciones permitan salir del inmueble. Una vez fuera, las personas deben permanecer en el punto de reunión y evitar acercarse a paredes, postes, ventanas u otros elementos que puedan desprenderse. También es importante mantenerse atento ante posibles réplicas.

La revisión de las estructuras constituye otra de las medidas posteriores al movimiento. Las viviendas, centros laborales e instituciones educativas que presenten grietas, desprendimientos, inclinaciones u otros daños visibles no deben ser ocupados nuevamente hasta que se determine que ofrecen condiciones de seguridad. Ante una afectación evidente, se recomienda mantener distancia del inmueble y comunicar la situación a las autoridades correspondientes.

La comunicación con familiares y personas cercanas también requiere algunas precauciones. INDECI recomienda priorizar los mensajes de texto sobre las llamadas telefónicas cuando sea posible, debido a que las líneas pueden registrar una alta demanda durante una emergencia. Un mensaje breve permite informar que la persona se encuentra a salvo sin generar una congestión innecesaria de las redes de comunicación. La Línea 119, luego seleccionó la opción 1, destinada a dejar un mensaje. Después del tono de llamada, grabó una comunicación dirigida a una familiar

Si existen personas heridas, fugas de gas, incendios o daños que representen un riesgo inmediato, se debe solicitar asistencia a los servicios de emergencia. Mientras llega la ayuda, se debe evitar ingresar a edificaciones afectadas o intentar mover elementos estructurales que puedan provocar nuevos accidentes.

En las zonas cercanas al litoral, la situación requiere una atención adicional. Si el movimiento sísmico fue fuerte o existe una alerta oficial, las personas deben alejarse de la costa y dirigirse hacia lugares seguros, debido al riesgo de tsunami. La población debe mantenerse informada mediante los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades antes de retornar a las áreas evacuadas.

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