Sofía Jujuy Jiménez cumplió un deseo que anhelaba hace dos años: peregrinó a Luján con su novio

La pareja decidió caminar juntos a la Basílica (Video: Instagram)

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Sofía “Jujuy” Jiménez realizó la Peregrinación a Luján junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea, un trayecto que registró a través de distintas imágenes compartidas en sus redes sociales, donde combinó postales del camino con la llegada al santuario y un mensaje personal sobre la experiencia vivida.

La influencer documentó el recorrido completo hacia la Basílica de Luján con fotografías que mostraron tanto los tramos previos como el ingreso al templo, acompañadas de un mensaje de agradecimiento que publicó al finalizar la jornada junto a su pareja. Las imágenes permitieron reconstruir buena parte del trayecto, desde los primeros kilómetros hasta la llegada al santuario.

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Durante el trayecto, la pareja pasó frente a comercios como la Pollería Chiche, uno de los puntos que quedaron registrados en el camino hacia el destino final y que formó parte del paisaje habitual que atraviesan los peregrinos en su recorrido hacia la ciudad bonaerense. La fachada del local, con el cartel característico y la figura de un gallo colgada sobre la vereda, quedó documentada en una de las fotografías que compartió Jiménez.

Sofía Jujuy Jiménez posa abrazada a su novio frente a la Basílica de Luján durante la peregrinación

La influencer no pudo contener las lágrimas al llegar a la Basílica

Sofía y Gustavo vivieron juntos esta experiencia

El camino estuvo señalizado con carteles colocados en los árboles, que indicaban a los caminantes la distancia restante hacia la Basílica y ofrecían, además, un mapa con la ubicación exacta de los peregrinos en cada tramo del trayecto, con el dibujo de las torres del templo como punto de llegada. Estos carteles se repitieron a lo largo del recorrido como una guía visual para quienes hacían el camino a pie.

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Entre esos mismos carteles también se leyeron mensajes de aliento como “Dale que ya llegás”, junto a la lista de bebidas disponibles en los puestos instalados a lo largo del recorrido, que incluían agua, gaseosas, bebidas energizantes y isotónicas para quienes hacían la caminata. La combinación de señalización y puestos de abastecimiento reflejó la infraestructura que se arma habitualmente para acompañar a los caminantes durante la peregrinación.

En otro momento del trayecto, Jujuy Jiménez fotografió una selección de artículos religiosos que había adquirido durante la caminata: pulseras rojas de siete nudos y dijes de San Benito, descriptos en sus propios envoltorios como elementos protectores contra el mal de ojo y las malas energías. Los objetos, de venta habitual entre los puestos del recorrido, quedaron reunidos en una misma imagen junto a parte de su calzado.

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Gorra, remera manga larga, calzas y zapatillas deportivas fueron los elegidos por la actriz

Está es la primera vez que Jujuy forma parte de la peregrinación

Sofía descansó en medio de los peregrinos a pasos de la Basílica

La llegada a Luján incluyó el ingreso a la Basílica, donde se desarrolló una misa con la participación de un obispo y un grupo de monaguillos frente al altar, en una escena que quedó registrada desde uno de los escenarios montados en el exterior del templo para seguir la ceremonia. La celebración religiosa convocó a numerosos fieles que se ubicaron frente al escenario para participar del oficio.

Las imágenes también mostraron a la pareja en distintos puntos del santuario: en la puerta de ingreso rodeados de otros peregrinos, en el interior del templo frente al altar mayor decorado con banderas argentinas y pontificias, y en el frente de la Basílica, con sus torres y el cartel de “Solo salida” de fondo, en una de las postales finales de la jornada. En cada una de esas imágenes, Jiménez y Qüerio Hormaechea aparecieron juntos, abrazados, como parte del cierre de la caminata.

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Gustavo aprovechó para sacar sus propias fotos

La pareja formó parte de una misa multitudinaria

"Gracias por acompañarme mi amor", escribió Jujuy en el pie de la publicación (Instagram)

Al cierre de la publicación, Jujuy Jiménez expresó su agradecimiento por haber completado la peregrinación junto a su pareja, en un mensaje donde relacionó el recorrido con una necesidad personal que había sentido tiempo atrás. “Lo logramos!!! Gracias por acompañarme mi amor, hace 2 años que sentía la necesidad de ir, y hoy entendí el porqué, solo me salió agradecer”, escribió en el pie de la publicación, acompañando el texto con un emoji de manos en oración.