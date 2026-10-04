Honduras realiza ocho vuelos de siembra de nubes tras 10 meses de sequía en el Corredor Seco

Los vuelos requieren la presencia de nubes con condiciones atmosféricas adecuadas para realizar la estimulación. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

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El Gobierno de Honduras ha realizado hasta la fecha ocho vuelos de estimulación de lluvias como parte del Programa de Siembra de Nubes, una estrategia implementada para favorecer las precipitaciones en regiones afectadas por el déficit de agua, especialmente en sectores del Corredor Seco.

Las operaciones, coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con el aporte del sector privado, han permitido intervenir diferentes zonas consideradas prioritarias por su importancia para la producción agrícola, ganadera y la disponibilidad de fuentes de agua.

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Durante los ocho vuelos efectuados se han utilizado aproximadamente 800 litros de yoduro de plata, a razón de unos 100 litros por operación. El programa contempla un total de 20 vuelos, por lo que todavía están pendientes 12 operaciones, cuya realización dependerá de que existan condiciones atmosféricas adecuadas.

Los vuelos han utilizado aproximadamente 800 litros de yoduro de plata para las operaciones de estimulación de lluvias. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

Las operaciones se han desarrollado en sectores de Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, departamentos incluidos dentro de las zonas priorizadas por el programa debido a los efectos provocados por la reducción de las precipitaciones.

En el sur de Honduras, los vuelos han comprendido sectores de Nacaome, San Lorenzo y San Marcos de Colón, en Choluteca, además de áreas vinculadas con cuencas y fuentes estratégicas de agua.

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El objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de humedad en regiones donde la falta de lluvias ha afectado las actividades productivas.

Mientras avanzan las operaciones, productores del Corredor Seco han comenzado a reportar cambios en las condiciones climáticas. En San Antonio de Flores, Choluteca, agricultores señalan que después de aproximadamente 10 meses de sequía se han registrado precipitaciones de mayor volumen.

Las lluvias registradas generan expectativas entre los productores para la recuperación de los cultivos y los suelos. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

Carlos Torres, productor de Tierra Blanca, en el municipio de San Antonio de Flores, relató que el pasado 25 de septiembre se presentaron lluvias después de un prolongado período de sequía.

“Se presentaron lluvias después que estábamos en una sequía, en completo verano en todo este Corredor Seco”, manifestó.

Las precipitaciones generan expectativas entre los productores debido a la posibilidad de mejorar las condiciones de los suelos, cultivos y fuentes de agua, además de representar un alivio para las actividades agrícolas y ganaderas que durante meses han enfrentado limitaciones por la escasez del recurso hídrico.

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Productores del Corredor Seco reportan lluvias después de aproximadamente 10 meses de sequía. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

Sin embargo, las autoridades aclaran que la siembra de nubes no crea nubosidad desde cero. Para ejecutar cada vuelo es indispensable que existan formaciones nubosas con determinadas características atmosféricas que permitan realizar el proceso de estimulación de precipitaciones.

La técnica consiste en dispersar yoduro de plata sobre nubes que ya reúnen condiciones específicas, con el propósito de favorecer los procesos que pueden contribuir a la formación de precipitación. Por ello, los vuelos no pueden realizarse de manera automática ni bajo cualquier condición climática.

Los equipos técnicos realizan un monitoreo de variables como la temperatura, humedad y nubosidad para identificar los momentos y lugares que presentan mejores condiciones para efectuar las operaciones.

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La siembra de nubes utiliza yoduro de plata sobre formaciones nubosas existentes para favorecer los procesos de precipitación. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

La programación de los vuelos, por tanto, está directamente condicionada por el comportamiento de la atmósfera.

El programa contempla una cobertura estimada de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas, principalmente en áreas del Corredor Seco que han sido afectadas por la reducción de las lluvias y que presentan una alta dependencia de las precipitaciones para sus actividades productivas.

Las primeras operaciones también abarcaron sectores relacionados con las cuencas que abastecen la represa José Cecilio del Valle y el río Nacaome, además de otras zonas consideradas estratégicas para la disponibilidad de agua.

De igual manera, se han efectuado intervenciones en áreas vinculadas con las cuencas que abastecen las represas del Distrito Central y otras reservas estratégicas, debido a la importancia de estas fuentes para el consumo humano y el abastecimiento de las poblaciones.

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El programa contempla una cobertura de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas en zonas priorizadas del país. (Foto: Secretaria de Agricultura y Ganadería)

La iniciativa forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al déficit de precipitaciones y buscar alternativas que contribuyan a recuperar las reservas de agua necesarias para diferentes sectores de la población.

El propósito del Programa de Siembra de Nubes es favorecer el incremento de las lluvias y contribuir a la recuperación de las fuentes y reservas de agua utilizadas para consumo humano, agricultura y ganadería.

Las autoridades prevén continuar con las operaciones hasta completar los 20 vuelos programados, siempre que las condiciones meteorológicas permitan identificar nubes con las características necesarias.

De esta manera, aún quedan 12 vuelos pendientes, cuya ejecución estará determinada por la evolución del clima en las zonas priorizadas.