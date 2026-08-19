Perú
Agregar Infobae enGoogle

Sismo magnitud 4.8 en Lima: veterinario explica cómo preparar y salvar a tu gato ante un temblor

El especialista señaló que en el Perú prácticamente no existen programas ni cultura de simulacros para mascotas, pese a la alta probabilidad de un sismo de gran magnitud en la capital

Tras un reciente sismo en Lima, un veterinario brinda consejos para proteger a tu mascota durante una emergencia, desde la evacuación hasta el manejo del estrés. (Crédito: Exitosa)
Guardar

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima durante la madrugada y reabrió una pregunta que miles de tutores de mascotas se hacen cada vez que la tierra tiembla: ¿cómo proteger a sus animales, y en especial a sus gatos, ante una emergencia sísmica? El médico veterinario Arjuna Icaza abordó el tema en el programa de Exitosa, donde advirtió que la preparación de las mascotas ante sismos es una responsabilidad que los tutores suelen ignorar.

Según recogió Exitosa, Icaza señaló que, a diferencia de los simulacros para personas —que ya de por sí tienen una participación limitada, de entre el 20% y el 30% de la población—, los simulacros para mascotas prácticamente no existen en el Perú.

PUBLICIDAD

Mujer agachada frente a un transportín con gato atigrado. Una mochila, una linterna encendida y una estantería con libros
Una mujer organiza el transportín de su gato y una mochila de emergencia mientras una linterna ilumina la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultad de rescatar a un gato en pleno temblor

El veterinario fue directo al señalar que el consejo más difundido —tener el canil a la mano— resulta insuficiente si el animal no está entrenado para responder ante una emergencia. “Yo puedo tener 20 caniles a la mano, pero a ver agarra al gato en el temblor. Más aún si eres nervioso, olvídate, al gato no lo vas a agarrar ni por error”, advirtió Icaza para el citado medio.

El sismo de la madrugada limeña fue el detonante de la conversación. “Todo el mundo que tiene mascotas dice: ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hago con el gatito?”. Icaza reconoció que el temblor fue “un sacudón bastante fuerte”, e insistió en tener una cultura de prevención.

PUBLICIDAD

Un especialista brinda consejos para proteger a las mascotas durante un sismo, como usar placa de identificación, canil y entrenarlas para una evacuación segura. (Crédito: Exitosa)

Placas identificatorias y entrenamiento con sonidos

Ante ese escenario, Icaza planteó una serie de medidas concretas. La primera: colocar placas identificatorias en cada mascota con un número de contacto. “Más que el nombre, ponle el número y la dirección. Así, si el animal se escapa, alguien puede llamar y decir: ‘oye, aquí está tu gatito, ven recógelo’”, explicó el veterinario a Exitosa.

La segunda medida apunta directamente al comportamiento del animal: entrenar al gato para que acuda ante una señal sonora específica. Icaza recomendó el uso de silbatos ultrasónicos para gatos, inaudibles para el oído humano, que al asociarse con un premio logran que el animal responda en cuestiones de segundos. También mencionó juguetes con catnip —hierbas con efecto relajante y atractivo para los felinos— como alternativa para generar esa misma respuesta condicionada.

Gato atigrado de pelaje blanco y marrón con collar rojo y placa de identificación. Mujer sentada en el suelo con jaula de transporte abierta, ofrece comida al gato. Mesa con alimento, agua, botiquín
Una mujer entrena a un gato para entrar en una jaula de transporte, ofreciéndole comida cerca de un botiquín y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco minutos pueden salvar una vida

El especialista propuso que los tutores realicen estos ejercicios una vez por semana, con sesiones que no superan los cinco minutos. “No son cinco horas, son cinco minutos y es salvarle la vida a tu mascota”, subrayó. El objetivo es que, ante un sismo real, el gato llegue al canil en segundos, tiempo suficiente antes de que el movimiento cese o la situación se vuelva incontrolable.

Para quienes viven en pisos altos, Icaza reconoció que las opciones se reducen: en esos casos, la alternativa más realista es identificar una zona segura dentro del hogar y esperar. “Si vives en un piso siete o más arriba, yo soy de la idea de que una zona segura y a rezar”, señaló con franqueza.

Un hombre se agacha cerca de un gato atigrado que sube a un transportín azul y gris. El hombre sostiene un clicker. Se observan muebles de madera y una mochila
Un hombre entrena a un gato atigrado y blanco con un clicker junto a un transportín abierto dentro de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si son demasiados?

Uno de los puntos más difíciles que planteó el veterinario fue el de los tutores con múltiples gatos. Ante la imposibilidad de rescatar a todos en una emergencia, Icaza fue categórico: “Si la pregunta es tengo tres o cuatro gatos, bueno, salva dos. Es imposible querer salvar todos porque no vas a poder hacerlo”. La recomendación, aunque dolorosa para muchos tutores, responde a una lógica de supervivencia que el especialista consideró inevitable.

El veterinario también advirtió que probabilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud en la capital peruana es alta, y la ciudad, a su juicio, no está preparada para enfrentarlo. Esa realidad, dijo, hace más urgente que los tutores de mascotas adopten medidas preventivas desde ahora.

Mujer con linterna y transportín abierto se agacha hacia un gato atigrado bajo un sofá. En el suelo hay vidrios rotos
La mujer, alumbrando con una linterna, extiende su brazo hacia un gato atigrado que se resguarda bajo un sofá mientras un transportín está abierto en un ambiente deteriorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

SismoLimaTemblorGatosMascotasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

El fenómeno sísmico impacta con frecuencia en distintas regiones peruanas, donde miles de personas enfrentan riesgos y desafíos vinculados a la prevención y la educación ante movimientos telúricos

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 19 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP

Qué hacer antes, durante y después de un sismo: guía de respuesta rápida de Indeci para actuar y evacuar de forma segura ante una emergencia

Desde el hogar hasta colegios y centros laborales, la guía establece cómo evacuar y qué acciones realizar en un sismo

Qué hacer antes, durante y después de un sismo: guía de respuesta rápida de Indeci para actuar y evacuar de forma segura ante una emergencia

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

El exgobernador afirmó que el procedimiento se inició de oficio y que, de concretarse el desembolso, destinará el monto a obras sociales en favor de la población de la región

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Impactantes imágenes del colapso de la variante de la Panamericana Sur en Moquegua: la vía quedó literalmente partida en dos

La activación de una quebrada provocó la pérdida de la plataforma vial en el tramo Tacahuay–Ilo y cortó temporalmente la conexión hacia Tacna. Mientras se habilitó un pase provisional en Moquegua, otra emergencia mantiene afectados varios kilómetros de la Panamericana Sur en Arequipa

Impactantes imágenes del colapso de la variante de la Panamericana Sur en Moquegua: la vía quedó literalmente partida en dos

“Alcohol es alcohol”: campaña en Perú busca derribar mitos sobre las bebidas alcohólicas con información basada en evidencia

La iniciativa pone el foco en el concepto de trago estándar para explicar cómo comparar la cantidad de alcohol presente en distintas bebidas y aborda creencias relacionadas con menores de edad y embarazo, desde un enfoque de educación y prevención

“Alcohol es alcohol”: campaña en Perú busca derribar mitos sobre las bebidas alcohólicas con información basada en evidencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Gobierno Regional de La Libertad pagará casi S/ 12.000 a César Acuña por vacaciones truncas y él anuncia que donará el dinero

Carpeta 364-2024: todo sobre el expediente fiscal que Curwen reveló y que involucra a Magaly Medina, Chibolín y una jueza

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

ENTRETENIMIENTO

Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

Vetos, rivalidades y exclusividades opacan la Teletón 2026: ¿qué está pasando dentro de la organización del evento?

La demanda de divorcio contra Analía Jiménez por adulterio con Jean Paul Gabuteau, ex de Silvia Cornejo: “Mantenía una relación clandestina”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

María Pía Copello desliza que Magaly Medina fue convocada a la Teletón, pero no aceptó: “No soy plato de segunda mesa”

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La razón de la ausencia de Christofer Gonzales de Sporting Cristal: ¿Cuándo volverá a las canchas?

Entradas del Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026: precios y dónde comprar para asistir al clásico en el Monumental

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores