Sismo magnitud 4.8 en Lima: veterinario explica cómo preparar y salvar a tu gato ante un temblor

Tras un reciente sismo en Lima, un veterinario brinda consejos para proteger a tu mascota durante una emergencia, desde la evacuación hasta el manejo del estrés. (Crédito: Exitosa)

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Un sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima durante la madrugada y reabrió una pregunta que miles de tutores de mascotas se hacen cada vez que la tierra tiembla: ¿cómo proteger a sus animales, y en especial a sus gatos, ante una emergencia sísmica? El médico veterinario Arjuna Icaza abordó el tema en el programa de Exitosa, donde advirtió que la preparación de las mascotas ante sismos es una responsabilidad que los tutores suelen ignorar.

Según recogió Exitosa, Icaza señaló que, a diferencia de los simulacros para personas —que ya de por sí tienen una participación limitada, de entre el 20% y el 30% de la población—, los simulacros para mascotas prácticamente no existen en el Perú.

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Una mujer organiza el transportín de su gato y una mochila de emergencia mientras una linterna ilumina la habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dificultad de rescatar a un gato en pleno temblor

El veterinario fue directo al señalar que el consejo más difundido —tener el canil a la mano— resulta insuficiente si el animal no está entrenado para responder ante una emergencia. “Yo puedo tener 20 caniles a la mano, pero a ver agarra al gato en el temblor. Más aún si eres nervioso, olvídate, al gato no lo vas a agarrar ni por error”, advirtió Icaza para el citado medio.

El sismo de la madrugada limeña fue el detonante de la conversación. “Todo el mundo que tiene mascotas dice: ¿qué hago? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hago con el gatito?”. Icaza reconoció que el temblor fue “un sacudón bastante fuerte”, e insistió en tener una cultura de prevención.

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Un especialista brinda consejos para proteger a las mascotas durante un sismo, como usar placa de identificación, canil y entrenarlas para una evacuación segura. (Crédito: Exitosa)

Placas identificatorias y entrenamiento con sonidos

Ante ese escenario, Icaza planteó una serie de medidas concretas. La primera: colocar placas identificatorias en cada mascota con un número de contacto. “Más que el nombre, ponle el número y la dirección. Así, si el animal se escapa, alguien puede llamar y decir: ‘oye, aquí está tu gatito, ven recógelo’”, explicó el veterinario a Exitosa.

La segunda medida apunta directamente al comportamiento del animal: entrenar al gato para que acuda ante una señal sonora específica. Icaza recomendó el uso de silbatos ultrasónicos para gatos, inaudibles para el oído humano, que al asociarse con un premio logran que el animal responda en cuestiones de segundos. También mencionó juguetes con catnip —hierbas con efecto relajante y atractivo para los felinos— como alternativa para generar esa misma respuesta condicionada.

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Una mujer entrena a un gato para entrar en una jaula de transporte, ofreciéndole comida cerca de un botiquín y agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco minutos pueden salvar una vida

El especialista propuso que los tutores realicen estos ejercicios una vez por semana, con sesiones que no superan los cinco minutos. “No son cinco horas, son cinco minutos y es salvarle la vida a tu mascota”, subrayó. El objetivo es que, ante un sismo real, el gato llegue al canil en segundos, tiempo suficiente antes de que el movimiento cese o la situación se vuelva incontrolable.

Para quienes viven en pisos altos, Icaza reconoció que las opciones se reducen: en esos casos, la alternativa más realista es identificar una zona segura dentro del hogar y esperar. “Si vives en un piso siete o más arriba, yo soy de la idea de que una zona segura y a rezar”, señaló con franqueza.

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Un hombre entrena a un gato atigrado y blanco con un clicker junto a un transportín abierto dentro de una casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si son demasiados?

Uno de los puntos más difíciles que planteó el veterinario fue el de los tutores con múltiples gatos. Ante la imposibilidad de rescatar a todos en una emergencia, Icaza fue categórico: “Si la pregunta es tengo tres o cuatro gatos, bueno, salva dos. Es imposible querer salvar todos porque no vas a poder hacerlo”. La recomendación, aunque dolorosa para muchos tutores, responde a una lógica de supervivencia que el especialista consideró inevitable.

El veterinario también advirtió que probabilidad de que ocurra un sismo de mayor magnitud en la capital peruana es alta, y la ciudad, a su juicio, no está preparada para enfrentarlo. Esa realidad, dijo, hace más urgente que los tutores de mascotas adopten medidas preventivas desde ahora.

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La mujer, alumbrando con una linterna, extiende su brazo hacia un gato atigrado que se resguarda bajo un sofá mientras un transportín está abierto en un ambiente deteriorado. (Imagen Ilustrativa Infobae)