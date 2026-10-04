Perú

Áncash: Turista australiano desapareció en la cordillera Huayhuash hace 19 días y la búsqueda sigue sin una ubicación confirmada

El montañista de 30 años inició un circuito el 14 de septiembre y no llegó a los destinos que tenía previstos tras completar la travesía

Dos fotografías de un hombre: a la izquierda, sentado a la mesa de un restaurante; a la derecha, en una cima rocosa con equipo de senderismo
El montañista australiano Jordan Yap permanece desaparecido tras iniciar una ruta en solitario por la Cordillera Huayhuash, en la región peruana de Áncash. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)
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El ciudadano australiano Jordan Hao Yap, de 30 años, permanece desaparecido tras iniciar un recorrido por la cordillera Huayhuash, en Áncash. Su travesía comenzó el 14 de septiembre y debía concluir diez días después. Sin embasrgo, nunca regresó a Huaraz, no abordó su vuelo hacia Cusco y continúa la búsqueda del montañista australiano desaparecido en cordillera Huayhuash aún.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares y recogida por Agencia Andina, Yap tenía previsto volver a Huaraz el 23 de septiembre para recoger sus pertenencias. Al día siguiente debía viajar a Lima y después a Cusco, donde tenía una reserva de hospedaje. Su ausencia en ambos destinos activó la alerta entre sus allegados.

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El último contacto conocido ocurrió mediante WhatsApp el mismo 14 de septiembre, antes de que iniciara la ruta. También se informó que habría presentado problemas con su dispositivo de comunicación satelital. Esa incidencia impidió obtener una ubicación GPS confirmada, un dato que condiciona las labores de los equipos que recorren los sectores previstos de búsqueda.

Eric Raúl Albino Lliuya, presidente de la Asociación Socorro Andino Peruano, señaló que la familia se comunicó desde Australia para denunciar la desaparición. Antes de organizar las acciones, verificaron si había llegado al alojamiento reservado en Cusco y si había usado el vuelo. Ambas comprobaciones dieron resultado negativo, según información difundida sobre el caso.

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La información de la Asociación Socorro Andino Peruano indica que el montañista fue visto por última vez en un hostal de Huaraz, el 14 de septiembre. Desde ese punto tomó un transporte particular hacia Cuartelhuain, desde donde empezó el circuito. Su itinerario incluía Mitucocha, Carhuacocha, Huayhuash y Viconga, entre otros tramos de la ruta prevista.

Según los datos disponibles, Yap realizaba su itinerario sin agencia, guía ni logística contratada. Esa condición amplió las zonas de revisión, porque los rescatistas consideran que pudo apartarse del circuito comercial. La búsqueda incluye caminos secundarios y sectores fuera de la ruta principal que siguen los excursionistas.

Retrato circular de un hombre con gafas de sol sobre un paisaje de montañas nevadas y una laguna azul
El montañista australiano Jordan Yap permanece desaparecido tras iniciar una caminata en la Cordillera Huayhuash, en la región peruana de Áncash. (Composición: Infobae Perú / Agencia Andina)

Policía de Alta Montaña mantiene operativos en los sectores del circuito

Un equipo del Departamento de Alta Montaña se trasladó el 24 de septiembre a la zona donde el australiano fue visto por última vez. La Policía de Alta Montaña mantiene las labores de búsqueda en la cordillera Huayhuash, con recorridos por Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, además de accesos alternativos para hallar rastros.

Miguel Mesta, jefe de la Región Policial Áncash, informó que Jordan Hao Yap estuvo junto a un grupo de turistas israelíes durante parte del recorrido. Precisó que el australiano no integraba ese grupo y se alejó. Desde el 19 de septiembre no se volvió a conocer información sobre su paradero, según el jefe policial regional.

La diferencia entre el último mensaje reportado el 14 de septiembre y la fecha señalada por la Policía como último dato, el 19 de septiembre, forma parte de la información conocida. Ninguno de esos registros aportó una ubicación confirmada. Los equipos continúan el rastreo en zonas donde tramos requieren desplazamientos por rutas de acceso.

Mesta sostuvo una reunión con un representante del Consulado de Australia para comunicar los avances de las operaciones, informó la Policía. Mientras se mantiene el despliegue, familiares y grupos vinculados al montañismo difunden características y pertenencias de Yap.

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