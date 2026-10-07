Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 7 de octubre de 2026

Surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben tarifas variadas de combustibles junto a logotipos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que buscan reducir el gasto al cargar combustible pueden encontrar diferencias de hasta S/ 4,54 por galón en el precio del diésel B5 entre grifos de Lima este miércoles 7 de octubre. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar las tarifas declaradas antes de acudir a una estación de servicio.

La consulta debe hacerse según el tipo de combustible, el distrito y la distancia hasta el establecimiento. Los valores informados por los operadores pueden variar durante el día, por lo que resulta conveniente verificar la información poco antes de iniciar el recorrido y confirmar que el grifo figure como operativo.

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Los gasoholes, el diésel B5, el Gas Natural Vehicular (GNV) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) tienen modalidades de venta distintas. Mientras los gasoholes, el diésel y el GLP vehicular se comercializan por galón, el GNV se vende por metro cúbico. Esa diferencia debe considerarse al comparar el costo de cada carga.

Un surtidor de combustible en Lima expone las tarifas por galón de gasohol regular, premium, diésel y GLP con los distintivos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 tuvo una diferencia de S/ 4,54 por galón entre los valores extremos

La mayor distancia de precios de la consulta general correspondió al diésel B5 S-50 UV, que se ofreció desde S/ 23,45 hasta S/ 27,99 por galón. La diferencia de S/ 4,54 puede tener impacto en los costos de quienes trabajan con vehículos de carga, transporte de pasajeros o unidades que recorren trayectos extensos.

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El gasohol regular se mantuvo entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón, con una brecha de S/ 3. Para un conductor que compra 12 galones, optar por el precio más bajo en lugar del más alto puede representar un ahorro de S/ 36, siempre que la distancia hasta el establecimiento no eleve el gasto del traslado.

Una pantalla digital muestra el mapa de la herramienta Facilito de Osinergmin con estaciones de combustible frente al tránsito vehicular de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el gasohol premium registró precios desde S/ 21,29 hasta S/ 26,19 por galón. La elección entre un grifo cercano y otro con una tarifa menor debe incluir variables como el tráfico, los desvíos, la disponibilidad del producto y el combustible que se consumirá para llegar a la estación.

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Gasohol regular: entre S/ 20,49 y S/ 23,49 por galón

Gasohol premium: entre S/ 21,29 y S/ 26,19 por galón

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,45 y S/ 27,99 por galón

Mayor diferencia detectada: S/ 4,54 por galón en diésel B5 S-50 UV

Ahorro potencial al comprar 12 galones de gasohol regular: S/ 36 entre el menor y el mayor precio de la consulta

Una persona consulta los precios de las estaciones de servicio en Lima a través de la aplicación Facilito de Osinergmin junto a un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y San Miguel registraron valores menores en algunos productos

Los precios declarados también muestran variaciones entre distritos. En Villa El Salvador, el gasohol regular apareció desde S/ 20,09 por galón, mientras que el gasohol premium tuvo registros desde S/ 21,39. Se trata de referencias de establecimientos determinados y no de un valor uniforme para toda la zona.

En Los Olivos, el gasohol regular fue informado desde S/ 20,48 por galón. En San Juan de Lurigancho, el mismo combustible se encontró desde S/ 20,65. Para el gasohol premium, una de las tarifas iniciales más bajas se ubicó en San Miguel, con S/ 21,99 por galón.

La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 también presentó diferencias por ubicación. En Comas se registraron precios desde S/ 24,10 por galón, mientras que en Carabayllo la referencia partió de S/ 23,29. En el Rímac, el valor inicial fue de S/ 24,94. Un precio más bajo no siempre implica un ahorro final si exige un recorrido largo o atravesar zonas de congestión.

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Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 20,09 y gasohol premium desde S/ 21,39

Los Olivos: gasohol regular desde S/ 20,48

San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 20,65

San Miguel: gasohol premium desde S/ 21,99

Comas: diésel B5 desde S/ 24,10

Carabayllo: diésel B5 desde S/ 23,29

Rímac: diésel B5 desde S/ 24,94

Una persona consulta en la aplicación Facilito de Osinergmin los precios de gasolina, GLP, GNV y diésel en diversas estaciones de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular se despacha por galón

La plataforma de Osinergmin incluye la búsqueda de GNV y GLP vehicular, además de gasoholes y diésel. Cada producto debe revisarse de forma individual, ya que no todas las estaciones ofrecen las cuatro alternativas ni mantienen la misma disponibilidad durante toda la jornada.

En el caso del GNV, el precio se expresa en soles por metro cúbico. El GLP vehicular, en cambio, se vende por galón. Los conductores deben seleccionar el producto exacto que utiliza su unidad antes de comparar tarifas, en especial si planean circular por distritos donde hay menor cantidad de puntos de venta.

Surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben los precios de GNV, GLP, diésel y gasolina fiscalizados por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta permite filtrar por departamento, provincia y distrito. Luego muestra la ubicación de los grifos, el valor declarado, los combustibles disponibles y la condición operativa de cada local. Los resultados se pueden ordenar por distancia o precio para evaluar cuál alternativa se ajusta mejor a cada recorrido.

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Antes de abastecer el vehículo, conviene revisar:

Que el establecimiento aparezca como operativo

Que el combustible requerido figure como disponible

Que el precio publicado coincida con el indicado en el surtidor

Que la distancia hasta el grifo no elimine el ahorro calculado

Que el tipo de combustible corresponda a las especificaciones del vehículo

Que la consulta se actualice si pasaron varias horas desde la primera búsqueda

Surtidores de gasolina, GLP, GNV y diésel están disponibles en una estación de servicio de Lima, con el logo de Osinergmin presidiendo la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio por galón o por metro cúbico representa una parte del gasto mensual del vehículo. El consumo también depende de la presión de los neumáticos, el estado de filtros e inyectores, el peso transportado, el mantenimiento del motor y la forma de conducción. Planificar las rutas, evitar aceleraciones bruscas y mantener las llantas con la presión indicada por el fabricante puede reducir la cantidad de combustible necesaria en cada trayecto.

La consulta de tarifas puede realizarse en la plataforma oficial Facilito de Osinergmin, donde los establecimientos actualizan los precios que declaran para cada producto y zona.

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