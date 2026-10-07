Efemérides del 7 de octubre: Hace 16 años Mario Vargas Llosa catapultó su obra literaria en los más alto tras recibir el Premio Nobel de Literatura

El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa dedicó buena parte de su vida pública a denunciar lo que él consideraba el avance del populismo en América Latina - crédito Luisa González/Colprensa

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El 7 de octubre concentra hechos políticos, culturales y mediáticos que forman parte de la memoria pública del Perú. La fecha reúne los nacimientos de Fernando Belaúnde Terry y Lourdes Flores Nano, el inicio de transmisiones de Radio Programas del Perú, la primera condena a cadena perpetua contra Abimael Guzmán y el anuncio del Premio Nobel de Literatura para Mario Vargas Llosa.

También se celebra el Día Nacional de la Marinera, instaurado para rendir homenaje al intérprete Augusto Áscuez Villanueva. La jornada pone el foco en una danza presente en distintas regiones del país, con variantes que expresan tradiciones costeras, andinas y norteñas.

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El 7 de octubre permite recorrer más de un siglo de acontecimientos vinculados con la política, la literatura, la radio y la cultura popular. Las efemérides coinciden en una fecha que reúne trayectorias individuales, decisiones del Estado y expresiones artísticas reconocidas como parte de la identidad peruana.

Diversos objetos de la cultura y la historia del Perú figuran ordenados sobre una mesa de madera junto a mapas y retratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marinera fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1986

El Día Nacional de la Marinera fue establecido por el Congreso en 2012 en homenaje a Augusto Áscuez Villanueva, cantante y difusor de la música criolla. La elección del 7 de octubre recordó su aporte a la interpretación y preservación de este género, asociado a la costa peruana y a la tradición musical de ciudades como Lima y Trujillo.

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La conmemoración se sumó a la declaración de la marinera como Patrimonio Cultural de la Nación, aprobada el 30 de enero de 1986. La distinción reconoció el valor histórico y social de una danza que se interpreta en celebraciones, concursos y festivales organizados a lo largo del año.

La denominación actual fue adoptada en 1879 por Abelardo Gamarra, conocido como “El Tunante”, quien la llamó marinera en homenaje a la Marina de Guerra del Perú. Desde entonces, sus estilos regionales adquirieron rasgos propios en la música, el vestuario y la coreografía. La marinera norteña, limeña y serrana forman parte de ese repertorio cultural.

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Marinera peruana busca ser inscrita en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco. (Foto: Agencia Andina)

Fernando Belaúnde Terry volvió a la presidencia tras doce años fuera del poder

Fernando Belaúnde Terry nació en Lima el 7 de octubre de 1912. Arquitecto de profesión, ingresó a la política en la década de 1940 y fundó Acción Popular, agrupación con la que llegó a la Presidencia de la República en 1963.

Durante su primer gobierno, que se extendió hasta 1968, impulsó obras viales, proyectos de integración territorial y medidas orientadas a la reforma agraria. Su administración enfrentó conflictos políticos y sociales, además de una oposición parlamentaria que condicionó varias de sus iniciativas.

El 3 de octubre de 1968, un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado apartó a Belaúnde del cargo. El expresidente regresó al país después de años de exilio y volvió a ganar las elecciones de 1980, tras el final del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Murió en Lima el 4 de junio de 2002.

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Fernando Belaúnde Terry fue el segundo en brindar un nombre oficial a los años.

Lourdes Flores Nano construyó una carrera entre el Congreso y las campañas electorales

La abogada Lourdes Flores Nano nació en Lima el 7 de octubre de 1959. Su actividad política estuvo ligada al Partido Popular Cristiano, organización de la que fue presidenta y desde la cual desarrolló una carrera que incluyó funciones municipales, parlamentarias y partidarias.

Flores Nano inició su trayectoria pública como regidora de la Municipalidad de Lima. Más tarde fue diputada, integrante del Congreso Constituyente Democrático y congresista de la República. En paralelo, ejerció la docencia universitaria y participó en debates sobre institucionalidad, economía y seguridad jurídica.

La dirigente fue candidata a la Presidencia en 2001 y 2006, sin alcanzar el cargo. En 2010 postuló a la Alcaldía de Lima. Su nombre también apareció en investigaciones y controversias vinculadas con los casos Odebrecht y Cataño, asuntos que marcaron parte de la discusión política peruana durante los últimos años.

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Lourdes Flores Nano, una figura clave en la política peruana, es reconocida por su oposición a la estatización de la banca y su fallida carrera presidencial. (Andina)

La radio, la lucha antisubversiva también marcaron el 7 de octubre

Radio Programas del Perú inició sus transmisiones en Lima el 7 de octubre de 1963. La emisora fue fundada por Manuel Delgado Parker y Johnny E. Lindley, y estructuró su programación alrededor de la información, los deportes, la salud y los espacios de servicio público. Con el tiempo, extendió su cobertura a distintas regiones del país.

El 7 de octubre de 1992, Abimael Guzmán, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, recibió una condena a cadena perpetua por parte de un tribunal militar sin rostro. La sentencia se dictó semanas después de su captura, ocurrida el 12 de septiembre en Lima. El proceso lo declaró responsable de delitos de terrorismo y traición a la patria.

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Las sentencias emitidas por tribunales militares sin rostro fueron anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional. Guzmán afrontó un nuevo juicio en la jurisdicción civil y recibió otra condena a cadena perpetua en 2006. La captura de 1992 y el proceso posterior debilitaron la estructura de Sendero Luminoso, que había iniciado acciones armadas en 1980.

Abimael Guzmán fue condenado a cadena perpetua el 7 de octubre de 1992. El juicio a puerta cerrada simbolizó la firme respuesta del Estado frente al terrorismo de Sendero Luminoso. (Andina)

Mario Vargas Llosa recibió el Nobel por una obra centrada en el poder y la resistencia individual

El 7 de octubre de 2010, la Academia Sueca anunció la concesión del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. El jurado distinguió al escritor peruano por su representación de las estructuras de poder y por los conflictos de individuos que enfrentan la resistencia, la revuelta y la derrota.

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Una colección de libros junto a un marcapáginas del Premio Nobel, una máquina de escribir y la bandera peruana ilustra el legado de Mario Vargas Llosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento abarcó una producción que incluyó novelas, ensayos, obras de teatro, artículos periodísticos y memorias. Títulos como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo situaron en el centro de sus relatos la violencia, las desigualdades, la política y las tensiones sociales.

Un joven Mario Vargas Llosa teclea en una máquina de escribir, probablemente durante sus primeros años como periodista en La Crónica o La Industria, forjando las bases de su vocación literaria. (Foto: Minedu / Casa de la Literatura Peruana)

Con el galardón, Vargas Llosa se convirtió en el sexto autor latinoamericano en obtener el Nobel de Literatura y en el primer peruano distinguido por la Academia Sueca. El premio reforzó la proyección internacional de una obra publicada y leída en numerosos países.

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