Contigo Más 60: Sunarp lanzó un programa de orientación registral para adultos mayores

Enrique Quincho Arribasplata, vocero de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), habló sobre el programa Contigo Más 60 en Radio Nacional. Esta iniciativa de inclusión brinda orientación registral y capacitación especializada a personas mayores de 60 años en temas de saneamiento de propiedades, protección de inmuebles y otorgamiento de poderes.

Guardar

Sunarp oficializó Contigo Más 60, un programa de orientación registral para adultos mayores que busca resolver consultas sobre propiedades, vehículos, testamentos, poderes y otros actos vinculados con la administración y transmisión del patrimonio. La iniciativa está dirigida a personas de más de 60 años y prevé capacitaciones adaptadas a las necesidades de cada grupo.

El servicio estará a cargo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), que coordinará las actividades mediante sus zonas registrales, municipalidades y organizaciones que trabajan con esta población. La propuesta apunta a que los participantes conozcan las consecuencias legales y registrales de las decisiones que tomen sobre sus bienes.

PUBLICIDAD

Enrique Quincho, vocero de Sunarp, explicó que las consultas podrán abarcar transferencias de inmuebles, inscripción de vehículos, otorgamiento de poderes, elaboración de testamentos y mecanismos de apoyo para quienes tengan dificultades para realizar actos jurídicos por cuenta propia. El programa también difundirá herramientas gratuitas para identificar riesgos sobre una propiedad inscrita.

Un funcionario de la Sunarp explica trámites registrales a una pareja de adultos mayores en una oficina institucional en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las municipalidades y asociaciones podrán solicitar las capacitaciones

La coordinación de Sunarp Contigo Más 60 se realizará con los gobiernos locales que cuentan con centros integrales de atención al adulto mayor, conocidos como CIAM. Estos espacios funcionan en municipalidades, entidades públicas y organizaciones privadas, con actividades orientadas a la protección y participación de las personas mayores.

PUBLICIDAD

Las asociaciones de adultos mayores también podrán pedir jornadas de capacitación para sus integrantes. Cada grupo podrá señalar los asuntos que necesita abordar, de modo que las charlas se concentren en preocupaciones concretas, como la transferencia de una vivienda, las dudas sobre una partida registral o la forma de dejar instrucciones sobre la distribución de bienes.

La atención individual para este grupo ya está disponible en las oficinas registrales. Las personas mayores pueden acudir acompañadas por un familiar si lo consideran necesario. Además, se mantienen los canales virtuales de la entidad, el servicio telefónico de orientación registral gratuita y el correo consultas@sunarp.gob.pe.

PUBLICIDAD

Un funcionario de la Sunarp ofrece orientación registral a dos adultos mayores en una oficina institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta tu Propiedad permite verificar inmuebles inscritos a nombre del titular

Uno de los servicios que será explicado durante las capacitaciones es Consulta tu Propiedad, una herramienta gratuita que permite verificar si una persona figura como titular de una partida registral o de un inmueble. Para realizar la búsqueda se requiere el Documento Nacional de Identidad.

La consulta puede resultar relevante para quienes poseen un inmueble, conservan un contrato de compraventa o cuentan con una escritura pública, pero no encuentran la propiedad inscrita a su nombre. Esa situación requiere una revisión del caso y, de ser necesario, orientación sobre los documentos o trámites pendientes para regularizar la inscripción.

El servicio podrá ser consultado directamente ante Sunarp, mediante los CIAM o con el acompañamiento de organizaciones que participen en el programa. La entidad busca que los adultos mayores conozcan qué bienes aparecen formalmente vinculados con su identidad y cuáles requieren una verificación adicional antes de tomar decisiones patrimoniales.

PUBLICIDAD

Una persona adulta mayor sostiene su documento nacional de identidad frente a una computadora portátil para acceder al servicio de consulta de propiedad en línea de la Sunarp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alerta Registral avisa sobre movimientos vinculados con una partida

Otra de las herramientas incluidas en el programa es Alerta Registral, que envía avisos al titular de un inmueble cuando se solicita información sobre una partida o se presenta un título relacionado con esa propiedad. Para acceder al servicio, el usuario debe registrar un número de celular y una dirección de correo electrónico.

Las notificaciones se envían por mensaje de texto y correo electrónico. Ese sistema permite advertir sobre gestiones que podrían involucrar a un bien inscrito, incluso entre personas que no usan computadoras con frecuencia o que no tienen teléfonos inteligentes. Un aviso sobre la presentación de un título puede motivar una consulta inmediata ante la oficina registral.

PUBLICIDAD

Quincho señaló que las alertas pueden servir como señal de advertencia frente a sospechas de falsificación de firmas, documentos apócrifos o trámites iniciados sin autorización del propietario. El sistema también comunica las solicitudes de copias literales de una partida, un documento que contiene la información registral de un inmueble u otro bien.

Un usuario consulta una notificación en su teléfono celular ante un monitor que despliega el aviso del sistema de Alerta Registral de la Sunarp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sunarp recomienda no firmar documentos que no se comprendan

Las personas que reciban presiones para suscribir documentos cuyo contenido desconocen deben evitar firmarlos de inmediato, salvo que enfrenten una situación que comprometa su vida o integridad, según la orientación difundida por Sunarp. La recomendación apunta a que soliciten información antes de aceptar una transferencia, un poder u otro acto con efectos patrimoniales.

PUBLICIDAD

La línea telefónica 0800 27164 ofrece orientación registral gratuita. El personal de Sunarp puede explicar las consecuencias de los actos que son susceptibles de inscripción en los registros públicos, aunque no reemplaza la asesoría legal ni interviene en decisiones privadas o controversias familiares.

El programa también informará sobre testamentos, sucesiones intestadas, declaratorias de herederos y anticipos de legítima. Estos mecanismos definen el destino de los bienes tras el fallecimiento de una persona o permiten adelantar parte de la herencia bajo determinadas condiciones legales.

La plataforma SID-Sunarp ha agilizado el otorgamiento de poderes desde el extranjero, reduciendo hasta en 60 días el tiempo que tomaba este trámite. Foto: Sunarp

Los testamentos deben respetar los derechos de los herederos forzosos

Durante las capacitaciones se explicará que una persona no puede excluir libremente a un heredero forzoso, como un hijo, cuando la ley le reconoce un derecho sobre la herencia. Quincho indicó que, en esos casos, debe respetarse la distribución establecida y que la parte de libre disposición tiene límites.

PUBLICIDAD

El vocero precisó que una persona no puede disponer de más del 30% de sus bienes a favor de un solo heredero si esa decisión afecta la porción que corresponde a los demás herederos forzosos. La información busca evitar decisiones tomadas con desconocimiento de las reglas sucesorias o bajo presión de terceros.

Las jornadas también abordarán las figuras de apoyos y salvaguardias, que pueden ser designadas mediante un procedimiento notarial cuando una persona presenta limitaciones para realizar actos jurídicos de manera convencional. El apoyo puede ser un familiar o alguien de confianza, mientras que las salvaguardias buscan proteger los derechos y la voluntad de la persona.

PUBLICIDAD

La tasa registral de Sunarp es de S/ 26,40 por cada apoderado incluido en el documento. Foto: Congreso

El albacea puede administrar los bienes tras el fallecimiento del titular

Otro de los temas previstos es el rol del albacea, la persona encargada de ejecutar las disposiciones de quien deja un testamento y administrar determinados aspectos del patrimonio después de su fallecimiento. Su designación puede inscribirse en los registros públicos, según corresponda al acto realizado.

La difusión de estas figuras busca que las personas mayores puedan anticipar decisiones relacionadas con sus propiedades y otros bienes, con información sobre las herramientas disponibles y los efectos de cada trámite. El programa contempla tanto las consultas vinculadas con bienes ya inscritos como aquellas relacionadas con documentos que requieren una posterior inscripción.

Las organizaciones, municipalidades y centros de atención al adulto mayor interesados en coordinar capacitaciones podrán gestionar la solicitud ante las zonas registrales de Sunarp. Las personas que requieran una orientación individual también podrán acudir a las oficinas de la entidad, utilizar sus canales virtuales o comunicarse a la línea gratuita de consultas.