Fenómeno El Niño en Perú: universidad de Ica activa una plataforma para anticipar fenómenos naturales

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica puso en funcionamiento una supercomputadora de alto rendimiento con dieciocho gabinetes. El equipo se destinará al procesamiento de datos, la investigación científica y la prevención de fenómenos meteorológicos como el Fenómeno El Niño. Durante la transmisión informativa de TVPerú Noticias, representantes de la institución explicaron el uso de esta tecnología en colaboración con diversas entidades públicas.

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La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica puso en marcha una supercomputadora de alto rendimiento compuesta por 18 gabinetes, una infraestructura destinada al procesamiento de grandes volúmenes de información para investigaciones científicas, simulaciones meteorológicas y estudios vinculados con el fenómeno de El Niño.

La plataforma será utilizada en una primera etapa para almacenar, ordenar y procesar registros que superan la capacidad de las computadoras convencionales. La institución prevé que el sistema permita trabajar con bases de datos complejas, provenientes de distintos lugares del mundo, y obtener resultados en plazos reducidos.

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El objetivo inicial incluye la organización de información científica y técnica que requiere una capacidad de cálculo superior a la disponible en equipos tradicionales. La universidad busca que la infraestructura respalde proyectos académicos, investigaciones especializadas y tareas de análisis que demandan velocidad de procesamiento y almacenamiento de gran escala.

La Universidad de Ica utiliza servidores de alto rendimiento para operar una plataforma destinada a predecir el fenómeno El Niño en Perú.

La plataforma procesará datos para anticipar fenómenos naturales

Uno de los usos previstos para la supercomputadora será la elaboración de proyecciones de corto plazo sobre fenómenos naturales. Entre las aplicaciones mencionadas figura el análisis de información vinculada con sismos, precipitaciones, variaciones atmosféricas y otros eventos que requieren modelos de cálculo con grandes cantidades de datos.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica proyecta poner esta capacidad tecnológica a disposición de instituciones con las que suscriba convenios. El propósito es que entidades públicas y equipos técnicos especializados puedan utilizar la plataforma para procesar información, desarrollar simulaciones y elaborar herramientas de prevención.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) contará con profesionales especializados para procesar los datos necesarios en investigaciones relacionadas con movimientos sísmicos y otros eventos geofísicos. La participación de especialistas permitirá convertir los registros recopilados en modelos, proyecciones y análisis que puedan ser usados por organismos responsables de la prevención y la respuesta ante emergencias.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica pone en marcha una supercomputadora destinada al monitoreo e investigación del fenómeno de El Niño.

Los convenios buscarán ampliar el uso de la capacidad de cálculo

La universidad también informó que evalúa acuerdos con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, gobiernos regionales y municipalidades. Estas coordinaciones apuntan a extender el uso de la infraestructura a áreas vinculadas con la salud pública, la gestión territorial, la educación y la protección de la población.

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La capacidad de cálculo permitirá analizar series de datos sobre lluvias, temperatura, humedad y otras variables meteorológicas. Con esa información, las entidades que accedan a la plataforma podrán elaborar alertas anticipadas frente a condiciones que puedan afectar a comunidades, actividades productivas o servicios públicos.

El sistema también estará orientado al seguimiento de tendencias asociadas con el cambio climático y el fenómeno de El Niño. La disponibilidad de información procesada en menor tiempo puede contribuir a la elaboración de escenarios de corto y mediano plazo, especialmente en zonas expuestas a lluvias intensas, desbordes de ríos, sequías o alteraciones de temperatura.

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La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica opera una supercomputadora destinada a la simulación meteorológica y al monitoreo del fenómeno de El Niño.

Ica busca integrar investigación, educación y gestión pública

La puesta en funcionamiento de la infraestructura abre la posibilidad de que estudiantes, docentes e investigadores de Ica participen en proyectos que requieren herramientas de procesamiento avanzado. La universidad planteó que la plataforma tenga una función académica, pero también una aplicación directa en la solución de problemas vinculados con el territorio y los fenómenos naturales.

El procesamiento de datos a gran escala puede ser utilizado para integrar registros obtenidos por estaciones meteorológicas, sensores, imágenes satelitales y bases de datos institucionales. A partir de esa información, los equipos técnicos podrán construir modelos para identificar patrones, comparar escenarios y establecer proyecciones sobre posibles variaciones climáticas o geofísicas.

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La institución señaló que la instalación figura entre las plataformas de alta capacidad que funcionarán en América Latina. El alcance efectivo de esa proyección dependerá de los convenios que se concreten, de la disponibilidad de especialistas y de la continuidad de los proyectos científicos que utilicen el sistema.

La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica opera una nueva supercomputadora destinada a la prevención y al monitoreo del fenómeno de El Niño.

La cooperación con China apunta al desarrollo tecnológico

La universidad anunció una colaboración con la empresa Inspur y el gobierno de China para continuar el desarrollo tecnológico aplicado a la educación y la investigación. El acuerdo prevé una relación orientada a fortalecer las capacidades de procesamiento, formación y uso de herramientas digitales dentro de la institución.

La cooperación busca ampliar las aplicaciones de la supercomputadora más allá de las simulaciones meteorológicas y los estudios de sismos. Entre las áreas que podrían aprovechar la infraestructura figuran la investigación científica, la gestión de datos académicos, el análisis de información sanitaria y los proyectos de innovación que requieran cálculos complejos.

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La puesta en marcha coincide con pronósticos que advertían lloviznas en sectores de la costa central y sur del Perú, aumento de la temperatura durante el día en la costa y la sierra, además de nevadas en áreas de la sierra sur. Ese contexto refuerza el interés de contar con sistemas capaces de procesar información meteorológica y generar insumos para la toma de decisiones.