Dalia Durán acusa a John Kelvin de tomar cerca de su casa y arremete contra Malú Ferrer: “Par de payasos”

John Kelvin y su pareja Malú visitan el set de 'Magaly TV La Firme' para hablar de su relación, pero una llamada de Dalia Durán desata la controversia al revelar supuestas agresiones e infidelidades del cantante. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Dalia Durán volvió a protagonizar un tenso momento relacionado con John Kelvin, esta vez durante una entrevista telefónica en Magaly TV: La Firme. La cubana intervino mientras el cantante se encontraba en el set del programa junto a su nueva pareja, Malú Ferrer, y no dudó en lanzar un fuerte calificativo contra ambos. La situación se produjo cuando el cumbiambero hablaba sobre su relación sentimental y deslizó que la madre de sus hijos no estaría dispuesta a firmar el divorcio.

La presencia de John Kelvin y Malú Ferrer en el programa de Magaly Medina tenía como objetivo que la pareja contara detalles sobre su relación y la nueva etapa que atraviesan. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando Dalia Durán respondió algunas preguntas de la conductora a través de una llamada telefónica.

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La cubana escuchó parte de lo que se comentaba en el set y reaccionó especialmente cuando John Kelvin hizo referencia a la situación legal que todavía mantiene con ella. Fue entonces cuando Dalia lanzó una expresión contundente contra la nueva pareja del cantante y calificó a ambos como un “par de payasos”.

El comentario generó tensión en el intercambio, debido a que Dalia Durán y John Kelvin tienen una historia marcada por conflictos y diferencias que han sido expuestas públicamente durante los últimos años. Esta vez, la situación volvió a quedar en evidencia frente a las cámaras del programa de espectáculos.

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Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

Dalia Durán llama “par de payasos” a John Kelvin y Malú Ferrer

Durante la conversación telefónica con Magaly Medina, Dalia Durán no ocultó su molestia por algunos de los comentarios realizados por John Kelvin desde el set. La cubana reaccionó cuando el artista dejó entrever que ella sería quien estaría poniendo trabas para concretar el divorcio.

La presencia de Malú Ferrer junto al cantante también influyó en el tono de la intervención de Dalia, quien terminó refiriéndose a ambos de manera despectiva.

La expresión “par de payasos” fue utilizada por la cubana para referirse a John Kelvin y su nueva pareja, en un momento que rápidamente elevó la tensión de la entrevista.

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Dalia no desarrolló en el fragmento proporcionado todos los argumentos detrás de su reacción, pero su intervención dejó claro que no compartía la versión que el cumbiambero estaba exponiendo en televisión.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

El intercambio ocurrió mientras John Kelvin y Malú Ferrer permanecían juntos en el set de Magaly TV, donde habían acudido para hablar públicamente sobre su relación y la nueva etapa que atraviesan.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

Dalia Durán acusa a John Kelvin de tomar cerca de su casa

Pero el enfrentamiento no se limitó al comentario sobre el divorcio. Minutos antes de lanzar el calificativo contra la pareja, Dalia Durán realizó una acusación relacionada con el consumo de alcohol de John Kelvin.

Según relató la cubana, el cantante habría sido visto tomando en una esquina cerca de su casa hace algunos días. La versión adquiere relevancia debido a que actualmente John Kelvin sostiene que viene llevando un proceso para alejarse del consumo de bebidas alcohólicas.

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Dalia puso sobre la mesa esta situación durante la conversación con Magaly, cuestionando de esta manera el comportamiento que, según su versión, habría observado cerca de su vivienda.

Es importante señalar que esta versión corresponde a una acusación realizada por Dalia Durán durante la entrevista y no constituye por sí misma una comprobación independiente de lo ocurrido. El comentario, sin embargo, generó interés debido a las declaraciones que previamente había realizado Malú Ferrer sobre el proceso que estaría atravesando el cantante.

La cubana hizo referencia precisamente a una situación que contrasta con la imagen de recuperación que John Kelvin ha venido mostrando públicamente.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

John Kelvin asegura que acude a Alcohólicos Anónimos

La acusación de Dalia Durán se produjo en un contexto en el que John Kelvin afirma estar recibiendo tratamiento y participando en reuniones de Alcohólicos Anónimos.

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De acuerdo con lo señalado previamente por Malú Ferrer, el cantante viene realizando cambios en su comportamiento y habría decidido mantenerse alejado de determinados ambientes relacionados con las fiestas y las bebidas alcohólicas.

Esta versión fue expuesta por la nueva pareja del artista días antes de su aparición junto a él en Magaly TV. Malú llegó al Perú para participar en el casting de “Combate: Nueva Generación” y aprovechó su presencia en el país para hablar públicamente sobre su vínculo sentimental con John Kelvin.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

La trujillana salió en defensa del cantante y explicó que, desde su perspectiva, viene atravesando un proceso de transformación.

Según Malú Ferrer, John Kelvin recibe tratamiento y participa en Alcohólicos Anónimos, además de haber mostrado cambios en su conducta durante los últimos meses.

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La joven aseguró que el cantante se ha mantenido alejado de las fiestas y de las bebidas alcohólicas, una afirmación que tomó especial relevancia después de que Dalia Durán asegurara haberlo visto tomando cerca de su vivienda.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

Malú Ferrer defiende a John Kelvin tras su llegada al Perú

Días antes del encuentro televisivo, Malú Ferrer ya había hablado sobre su relación con John Kelvin y sobre el proceso personal que, según explicó, el cantante viene realizando.

La trujillana llegó a Perú para participar en el casting de Combate: Nueva Generación, pero su presencia también despertó interés debido a su romance con el exintegrante del Grupo 5.

En aquella oportunidad, Malú se refirió a los cambios que habría observado en John Kelvin durante los últimos meses. Según su versión, el artista se encuentra enfocado en mejorar determinados aspectos de su vida y ha tomado distancia de las situaciones que anteriormente podían estar relacionadas con el consumo de alcohol.

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Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

La joven afirmó que John Kelvin recibe tratamiento y participa en Alcohólicos Anónimos. Además, sostuvo que el cantante lleva varios meses mostrando cambios en su conducta.

Entre las modificaciones que destacó estuvo precisamente su alejamiento de las fiestas y bebidas alcohólicas.

Estas declaraciones quedaron nuevamente bajo atención luego de que Dalia Durán asegurara que habría visto al cantante tomando en una esquina próxima a su casa.

Por el momento, ambas versiones forman parte de las declaraciones realizadas públicamente por las personas involucradas. Mientras Dalia sostiene haberlo visto consumiendo alcohol, Malú ha presentado una versión distinta sobre el proceso que atraviesa su pareja.

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Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

John Kelvin habla de su relación con Malú Ferrer en Magaly TV

En medio de esta controversia, John Kelvin llegó al programa de Magaly Medina junto a Malú Ferrer para hablar de su relación sentimental.

La aparición conjunta permitió que ambos se mostraran públicamente como pareja y respondieran a algunos cuestionamientos relacionados con su vínculo.

Sin embargo, la conversación terminó involucrando también a Dalia Durán, debido a que el cantante hizo referencia a su situación con la cubana.

Uno de los puntos que generó la reacción de Dalia fue precisamente el comentario relacionado con el divorcio. John Kelvin deslizó durante la conversación que ella no quería firmar, una afirmación que provocó la intervención telefónica de la madre de sus hijos.

Dalia respondió desde la distancia y dejó en evidencia que no estaba dispuesta a guardar silencio frente a lo que se estaba diciendo en televisión.

Su reacción terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la entrevista, especialmente por el calificativo que utilizó contra el cantante y su actual pareja.

Dalia Durán lanza fuerte calificativo contra John Kelvin y Malú Ferrer durante entrevista telefónica. Captura: Magaly TV La Firme.

Dalia Durán y John Kelvin vuelven a protagonizar tenso momento

La aparición de John Kelvin y Malú Ferrer en Magaly TV terminó mostrando que la relación entre el cantante y Dalia Durán continúa siendo un tema sensible.

Aunque la entrevista tenía como uno de sus principales objetivos conocer más sobre el romance entre John Kelvin y Malú, la conversación terminó trasladándose hacia la situación que el artista todavía mantiene con la cubana.

Dalia, por su parte, decidió intervenir telefónicamente para responder a los comentarios que escuchaba desde el set. Su participación fue especialmente contundente cuando se refirió a la nueva pareja y los llamó “par de payasos”.

Además, puso en duda el comportamiento que John Kelvin estaría teniendo fuera de cámaras al asegurar que habría sido visto tomando cerca de su casa, pese a las declaraciones sobre su proceso de recuperación.

El episodio vuelve a colocar a Dalia Durán y John Kelvin en el centro de una controversia televisiva, mientras el cantante intenta consolidar públicamente su relación con Malú Ferrer.

La nueva pareja, por su parte, ha optado por mostrarse unida y defender el proceso personal que, según Malú, John Kelvin viene llevando durante los últimos meses.

La trujillana ha asegurado que el cantante recibe tratamiento, participa en Alcohólicos Anónimos y se mantiene alejado de las fiestas y las bebidas alcohólicas. Dalia, en cambio, ofreció una versión diferente al afirmar que lo habría visto consumiendo alcohol en una esquina cercana a su vivienda.

Así, la entrevista dejó enfrentadas dos versiones sobre la situación del cumbiambero y volvió a exponer las diferencias entre Dalia Durán y John Kelvin. Mientras él continúa hablando públicamente de su relación con Malú Ferrer y de su proceso personal, Dalia dejó claro que no está dispuesta a aceptar determinadas afirmaciones sobre su situación.

El momento más llamativo de la noche llegó cuando la cubana calificó de “par de payasos” a John Kelvin y Malú Ferrer, una expresión que reflejó la tensión que se generó durante la conversación telefónica.

Por ahora, las declaraciones de cada parte quedaron expuestas públicamente: Dalia Durán sostiene su versión sobre el supuesto consumo de alcohol, mientras que Malú Ferrer mantiene su defensa de John Kelvin y asegura que el cantante viene recibiendo tratamiento y alejándose de las bebidas alcohólicas.

La polémica, una vez más, quedó instalada en el espacio televisivo de Magaly Medina, donde la presencia de John Kelvin y Malú Ferrer terminó dando paso a una inesperada intervención de Dalia Durán y a un nuevo capítulo de las diferencias que ambos mantienen.