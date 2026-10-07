Pamela López revela insólita propuesta que le hizo Handa en medio de polémica con su novio: “Crear morbo, una puya, una polémica”

Pamela López hace una fuerte revelación sobre la cantante Handa, asegurando que esta le propuso crear una situación para generar morbo y polémica en los medios. ¿Es todo una estrategia mediática? TikTok/ Ric La Torre.

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Pamela López sorprendió al revelar un particular episodio que vivió tiempo atrás junto a Handa, en medio de la polémica sentimental que actualmente involucra a la cantante y a su pareja, Giovanny Rosario, conocido como Gio. Durante la emisión de Vale Todo, la conductora recordó la cercanía que mantuvo con la intérprete cuando ambas compartieron espacios laborales y contó que en una ocasión recibió una inesperada propuesta relacionada con generar “morbo”, una “puya” y una “polémica”.

La presentadora decidió compartir esta experiencia luego de referirse a la personalidad de Handa y a la manera particular en que, según su percepción, la cantante afronta determinadas situaciones relacionadas con la exposición pública. Sin embargo, Pamela dejó claro que sus palabras no nacían de una mala relación con la artista. Por el contrario, destacó el cariño y la valoración que mantiene hacia ella.

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“Conozco a Handa, hemos trabajado juntas, hemos tenido mucha cercanía. La quiero mucho, la valoro mucho y tiene muchas cualidades muy bonitas”, expresó Pamela López durante su programa.

Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

Pamela López revela qué le planteó Handa cuando trabajaron juntas

Según relató Pamela López, en determinado momento Handa le planteó una situación que tenía como objetivo generar una reacción o controversia pública. La presentadora no especificó exactamente qué se habría propuesto hacer ni quién era la otra persona involucrada en aquella idea. La conductora prefirió mantener esos detalles en reserva, pero sí explicó cuál era la naturaleza de la propuesta que recibió.

“Sin embargo, Handita se maneja de una manera distinta a la que estamos expuestas mediáticamente y quizás no lo hacemos. Por ejemplo, a mí me planteó una situación de crear cierto morbo, una puya, una polémica. No voy a entrar en detalles, pero no accedimos ni la otra parte ni yo”, contó Pamela durante Vale Todo.

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Susana Alvarado publica desgarrador mensaje antes de revelación de Pamela López sobre Paco Bazán: “De aquí te sacaré”. Captura: Instagram.

Pamela López destaca las cualidades de Handa pese a la polémica

Antes de realizar esta revelación, Pamela López se encargó de remarcar que conoce personalmente a Handa y que ambas tuvieron una relación cercana debido a sus actividades laborales.

La conductora incluso utilizó términos afectuosos al referirse a la cantante, a quien llamó “Handita”, dejando claro que su intención no era cuestionar su personalidad ni poner en duda el vínculo que mantienen. Su comentario ocurrió precisamente cuando Handa se encuentra en el centro de una controversia relacionada con su pareja, Gio, quien decidió pronunciarse públicamente para ofrecer su versión de los hechos.

La situación generó diferentes reacciones en redes sociales y medios de espectáculos. En ese contexto, el recuerdo de Pamela López terminó sumándose a las conversaciones alrededor de la cantante, aunque la propia presentadora fue cuidadosa al señalar que no revelaría la totalidad de lo ocurrido.

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Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.

Gio rompe su silencio y responde a la polémica con Handa

En paralelo, Giovanny Rosario, conocido como Gio, decidió pronunciarse públicamente sobre la controversia este lunes 5 de octubre a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El también mánager de Handa aseguró que decidió hablar porque no quería que una versión parcial de lo ocurrido terminara definiéndolo públicamente. Gio reconoció que existió una situación que, desde su perspectiva, debió manejarse de una manera diferente, pero negó haber tenido relaciones sexuales con otra mujer.

“He decidido hablar porque no quiero esconderme ni permitir que una versión incompleta de lo ocurrido defina quién soy. Quiero ser claro: no tuve relaciones ni me acosté con otra mujer. Sí reconozco que hubo una situación que debió manejarse de otra manera y asumo la responsabilidad por mis decisiones”, afirmó.

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Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.

Gio pide que cesen los insultos y amenazas

En otra parte de su pronunciamiento, Gio se refirió a los comentarios y cuestionamientos que recibió en redes sociales. El mánager de Handa aseguró comprender que el público pueda expresar críticas, pero pidió que estas no se conviertan en insultos o amenazas.

“Entiendo las críticas, pero también pido que cesen las amenazas, insultos y acusaciones sobre hechos que no ocurrieron. No me voy a esconder. Voy a dar mi versión y asumir lo que me corresponda”, sostuvo.

La cantante Handa llora durante una transmisión en directo tras referirse a su situación sentimental y a la relación con su pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pedido de Gio para proteger a su familia

Finalmente, Gio manifestó que una de sus principales prioridades en este momento es recuperar la tranquilidad y proteger a sus familiares de la exposición generada por la polémica.

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El productor aseguró que pretende continuar con sus actividades personales y profesionales, al mismo tiempo que busca afrontar la situación con respeto.

“Mi prioridad hoy es recuperar la tranquilidad, proteger a mi familia y seguir adelante con respeto, tanto en lo personal como en mi carrera. Gracias a quienes han decidido escuchar antes de juzgar”, concluyó.

Handa enfrenta a su novio en plena transmisión tras descubrir presunta infidelidad: “Maldita sea, lo sabía”. Captura: TikTok.