Perú declara alerta roja por ola de calor y radiación ultravioleta extrema en 18 regiones

Los distritos alejados del litoral, como La Molina y San Juan de Lurigancho, alcanzan temperaturas cercanas a los 28 °C (Créditos: Panamericana TV)

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Lima afronta una semana con temperaturas elevadas y niveles de radiación ultravioleta que alcanzan rangos muy altos y extremadamente altos. La situación coincide con un aviso por el incremento de los registros térmicos en diversas zonas del territorio nacional, mientras especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas frente a la exposición solar durante las horas de mayor intensidad.

El meteorólogo Javier Mora explicó a Buenos días Perú de Panamericana Televisión que los sectores próximos al litoral limeño presentan valores cercanos a los 26 °C. En áreas más alejadas del mar, como La Molina y San Juan de Lurigancho, los termómetros llegan hasta aproximadamente 28 °C. La diferencia responde, entre otros factores, a las características propias de cada sector de la capital.

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De acuerdo con el reporte difundido por el medio televisivo, una alerta roja fue activada ante el incremento de la temperatura diurna, con intensidad moderada a extrema, en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

En el norte peruano, el analista en Vigilancia Atmosférica Global José Inoue señaló que Piura y Tumbes registran valores superiores a los 35 °C. Según la información presentada por Panamericana TV, este escenario podría extenderse hasta el 9 de octubre, periodo durante el cual también se prevén índices elevados de radiación ultravioleta.

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Lima registra niveles de radiación ultravioleta muy altos y extremadamente altos durante los primeros días de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Senamhi prevé temperaturas de hasta 35 °C en la costa norte

Para este miércoles 7 de octubre, el Senamhi pronostica máximas de entre 24 °C y 34 °C en la costa norte. En la franja central, los valores oscilarían de 23 °C a 29 °C, mientras que el extremo sur tendría registros de 21 °C a 24 °C. En la sierra norte se esperan hasta 33 °C; la zona central llegaría a 29 °C y la meridional alcanzaría 28 °C.

1. Entre las 11 a. m. y las 3 p. m. se concentran los mayores niveles de exposición solar, por lo que especialistas recomiendan reforzar la protección (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jueves 8, el litoral norte podría llegar a los 35 °C, con un rango de 24 °C a ese máximo. Para la costa central se estiman entre 23 °C y 29 °C, en tanto que el sector sureño tendría temperaturas de 21 °C a 24 °C. En los Andes, las máximas alcanzarían 33 °C; en la parte central llegarían a 29 °C y en la región sur variarían entre 19 °C y 29 °C.

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Durante el viernes 9, el organismo meteorológico mantiene una proyección de hasta 35 °C para el norte costero. La parte central tendría entre 23 °C y 29 °C, mientras que el tramo meridional registraría de 21 °C a 24 °C. Para los departamentos ubicados en la sierra norte se calculan hasta 33 °C; el centro llegaría a 29 °C y el sur tendría valores de 18 °C a 28 °C.

¿Qué zonas de Lima presentan mayor radiación ultravioleta?

Mora sostuvo que la capital ha registrado durante los últimos días índices que fluctúan entre muy altos y extremadamente altos. Entre los sectores con mayor incidencia mencionó Lima Norte, particularmente Carabayllo, además de áreas situadas hacia el centro y este de la ciudad.

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Carabayllo presenta niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta, mientras Ceres y Jesús María llegan a índices de 8 y 9 - Créditos: Andina.

El especialista precisó que en Ceres y Jesús María se han alcanzado niveles de 8 y 9 en el índice ultravioleta. Estos valores corresponden a una categoría muy alta y requieren mayor protección durante las horas de exposición directa al sol.

La franja comprendida entre las 11 a. m. y las 3 p. m. concentra los picos más elevados, por lo que se aconseja disminuir la permanencia bajo los rayos solares en ese periodo. El panorama adquiere especial importancia ante las condiciones previstas para esta semana en Lima y otras localidades.

Ante este escenario, los ciudadanos consultados por Panamericana TV mostraron distintas formas de afrontar el calor. Uno de ellos contó que reutilizó una camisa que ya no empleaba, después de cortarle una de las mangas, para cubrirse parte del cuerpo y reducir el contacto con la radiación.

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La protección frente a los rayos solares también comprende mantenerse hidratado y procurar prendas que cubran la piel. Estas medidas cobran relevancia en los momentos de mayor intensidad, especialmente para quienes permanecen durante varias horas en espacios abiertos o realizan actividades al aire libre.