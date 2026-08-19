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El ahorro financiero crece 12,5% y estas son cinco claves para invertir de forma diversificada

El avance del ahorro refleja un mayor interés por gestionar el patrimonio con alternativas que permitan equilibrar riesgo, liquidez y potencial de rentabilidad, según Finniu

Finniu señala que esta tendencia también refleja una mayor búsqueda de gestionar riesgos y aprovechar oportunidades, por lo que plantea cinco claves para diversificar una cartera de inversión.
Finniu señala que esta tendencia también refleja una mayor búsqueda de gestionar riesgos y aprovechar oportunidades, por lo que plantea cinco claves para diversificar una cartera de inversión. Foto: Andina
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El ahorro financiero en Perú mantiene una tendencia favorable. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), este indicador aumentó 12,5% interanual en junio de 2026, en un escenario donde los inversionistas muestran un interés creciente por distribuir su patrimonio entre distintas alternativas.

Desde Finniu, plataforma de gestión patrimonial, señalan que esta tendencia responde también a una búsqueda por manejar mejor el riesgo y acceder a nuevas oportunidades. En ese sentido, la firma identifica cinco aspectos que deben considerar quienes buscan construir una cartera de inversión más diversificada.

Buscar alternativas según cada objetivo

No todas las inversiones cumplen la misma función dentro de un portafolio. Por ello, una de las primeras recomendaciones es identificar instrumentos que respondan a los objetivos específicos y al perfil de cada inversionista.

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Entre las alternativas que han ganado interés durante este año figuran el flipping inmobiliario y los préstamos con garantía hipotecaria. Estas opciones cuentan con un activo tangible como respaldo y manejan plazos definidos, características que pueden ofrecer una mayor previsibilidad frente a instrumentos sujetos a una mayor volatilidad.

Cada inversión cumple una función distinta, por lo que se recomienda elegir instrumentos acordes con los objetivos y perfil de cada inversionista.
Cada inversión cumple una función distinta, por lo que se recomienda elegir instrumentos acordes con los objetivos y perfil de cada inversionista. Foto: Finanzas

Distribuir el patrimonio para gestionar el riesgo

La diversificación también busca reducir la exposición que implica colocar todo el capital en una sola alternativa. Distribuir los recursos entre diferentes instrumentos permite evitar una concentración patrimonial excesiva y gestionar de manera distinta los posibles riesgos asociados a cada inversión.

Sin embargo, diversificar no consiste únicamente en aumentar el número de productos dentro de una cartera. La estrategia debe considerar cómo se comporta cada instrumento y qué función cumple respecto del resto del portafolio.

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Combinar instrumentos con diferentes lógicas

Para conseguir una diversificación efectiva, es necesario incorporar activos que respondan a una lógica de inversión diferente. Tener varios productos no garantiza por sí mismo una reducción del riesgo si todos están expuestos a factores similares.

Por ello, antes de sumar una nueva alternativa, conviene analizar cómo se relaciona con las inversiones que ya forman parte del patrimonio. La incorporación de instrumentos con características distintas puede contribuir a construir una cartera menos dependiente de un solo tipo de activo.

Diversificar permite reducir la concentración patrimonial y distribuir los riesgos entre distintos instrumentos de inversión.
Diversificar permite reducir la concentración patrimonial y distribuir los riesgos entre distintos instrumentos de inversión. Foto: Finanzas

Revisar plazos y necesidades de liquidez

Otro aspecto relevante es determinar si el plazo de inversión coincide con el momento en que el inversionista podría necesitar disponer de su dinero. Comprometer recursos durante un periodo que no sea compatible con sus necesidades de liquidez puede limitar su capacidad de respuesta ante futuros requerimientos.

En el segmento de ejecutivos de 35 a 50 años, identificado como el perfil que más ha crecido entre los usuarios de Finniu, el ticket promedio alcanza los S/ 62.000 y el plazo promedio llega a 18 meses. Estos datos permiten dimensionar las características de una parte de los inversionistas que actualmente utilizan la plataforma.

Analizar transparencia, respaldo y acompañamiento

Antes de colocar capital, también es importante verificar las condiciones del vehículo de inversión, así como la información disponible sobre su funcionamiento. La transparencia permite al inversionista conocer con mayor claridad las características de la alternativa que está evaluando.

Asimismo, debe existir un respaldo claro detrás de la inversión y un adecuado acompañamiento durante el proceso. Estos elementos forman parte de la evaluación que debería realizar una persona antes de decidir dónde colocar su patrimonio.

“Diversificar no significa simplemente sumar instrumentos al portafolio. Hoy vemos que los inversionistas buscan alternativas que les permitan gestionar el riesgo y, al mismo tiempo, encontrar nuevas oportunidades de rentabilidad”, señala Diego Mallqui, especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu.

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