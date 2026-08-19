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PNP: Capturan en Piura a dos venezolanos buscados por Interpol por presunto secuestro y homicidio en Chile

La Policía Nacional del Perú detuvo a los sospechosos cuando pretendían huir hacia la frontera norte, respondiendo a una alerta internacional por un crimen cometido en el país sureño

Dos venezolanos son capturados en Piura. Tenían alerta de Interpol por presunto secuestro con homicidio. (Foto: PNP)
Dos venezolanos son capturados en Piura. Tenían alerta de Interpol por presunto secuestro con homicidio. (Foto: PNP)
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El despliegue de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la región de Piura, ubicada al norte del territorio nacional, permitió la captura de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana con orden de captura internacional.

La intervención, realizada en el kilómetro 128 de la carretera Sullana – Tumbes, en el distrito de Los Órganos, fue resultado de un trabajo coordinado entre los departamentos de Investigación Contra el Crimen Organizado de Piura y Lima, junto con la participación de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior (Digimin).

Los detenidos, identificados como Leonardo Camejo Cassiani (29), conocido como “Caracas”, y Alember Contreras Cárdenas (19), alias “Gocho Alember”, transitaban en una miniván con dirección a Tumbes.

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De acuerdo con la investigación de la PNP, los extranjeros pretendían abandonar el territorio peruano con rumbo a Ecuador y posteriormente a Colombia para evitar su captura. 

Ambos registraban una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a solicitud del Juzgado de Garantías de Los Ángeles, en Chile, informaron las autoridades a la prensa desde Piura.

Al momento de la intervención, ninguno de los ciudadanos portaba documentos de identificación. Fueron trasladados a la dependencia policial de Los Órganos, donde se confirmó su identidad y la vigencia de la alerta internacional. El operativo, encabezado por el comandante Óscar Choquehuanca, se concretó gracias a información obtenida por la base regional de Digimin.

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Dos venezolanos son capturados en Piura. Tenían alerta de Interpol por presunto secuestro con homicidio. (Foto: PNP)
Dos venezolanos son capturados en Piura. Tenían alerta de Interpol por presunto secuestro con homicidio. (Foto: PNP)

Investigación por secuestro y homicidio: el caso chileno y la conexión con el Tren de Aragua

Según el reporte policial, ambos detenidos están involucrados en una investigación por el presunto secuestro con homicidio de Carlos Luciano Silva Guzmán, ocurrido en Chile.

La notificación roja de Interpol responde a la solicitud de la justicia chilena, que vincula a los sospechosos con la organización criminal Tren de Aragua. Esta red, de origen venezolano, es señalada por delitos como extorsión, robos, tráfico de armas, trata de personas y homicidios en varios países de la región.

La División de Investigación Contra el Crimen Organizado (Divincco) de la PNP asumió las diligencias posteriores y coordina con las autoridades chilenas para definir el proceso de extradición o entrega internacional.

Fuentes policiales confirmaron que, según información preliminar, los detenidos ingresaron a Perú por la frontera con Bolivia después de salir de Chile. Tras su paso por el sur, pretendían cruzar la frontera norte, siguiendo rutas utilizadas por organizaciones dedicadas al crimen transnacional.

El operativo se activó tras el intercambio de datos entre las unidades de investigación y la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, lo que permitió ubicar a los sospechosos antes de que lograran salir del país.

La PNP mantiene abierta la investigación para establecer el grado de participación de ambos en el caso y su posible relación con otros delitos vinculados al Tren de Aragua.

Hasta el cierre de este informe, se conoció que las autoridades continuarán recopilando información para determinar la situación jurídica de los detenidos y su futuro proceso legal ante la justicia de Chile.

El caso puso sobre el tapete la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el seguimiento de delincuentes internacionales por parte de Interpol.

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