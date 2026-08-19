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Oleaje en el lago Titicaca afecta crianza de truchas y genera riesgo de escasez en mercados de Puno, Cusco, Arequipa y Lima

Los productores señalan que las condiciones adversas impidieron el ingreso de embarcaciones para las labores de crianza y cosecha. También reportaron pérdidas de alevinos y daños en sus instalaciones

Un inusual y violento oleaje en el Lago Titicaca, provocado por fuertes vientos, ha causado estragos en la zona sur de Puno. Los productores de trucha reportan la pérdida de hasta 200 toneladas de pescado debido a la destrucción de sus jaulas flotantes. Exitosa
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El fuerte oleaje registrado en el lago Titicaca provocó daños en centros de crianza de trucha de la zona sur de Puno y dejó pérdidas que los productores estiman en unas 200 toneladas. Las olas afectaron las jaulas flotantes, mientras que varias embarcaciones resultaron volteadas o hundidas.

El impacto también alcanzó a los alevinos y a las instalaciones utilizadas por los productores para las labores de crianza y cosecha. En sectores como El Faro, Juli y Yunguyo, los truchicultores reportaron dificultades para ingresar al lago debido a las condiciones adversas.

La situación generó una interrupción temporal de las actividades productivas. En El Faro, donde existen alrededor de 120 productores, la afectación compromete una zona que registra una producción aproximada de 500 toneladas de trucha por mes, destinada a mercados de Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco y Lima.

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Los productores solicitaron medidas para afrontar las pérdidas y reducir la exposición de sus instalaciones ante nuevos episodios de oleaje. Entre sus principales pedidos figuran un seguro acuícola y la construcción o renovación de infraestructura de protección para las embarcaciones y centros de producción.

Oleaje afecta las jaulas de crianza

Las olas dañaron jaulas flotantes, embarcaciones y pequeños desembarcaderos en El Faro, Juli y Yunguyo. Los productores pidieron un seguro acuícola y nueva infraestructura de protección. Composición: Infobae
Las olas dañaron jaulas flotantes, embarcaciones y pequeños desembarcaderos en El Faro, Juli y Yunguyo. Los productores pidieron un seguro acuícola y nueva infraestructura de protección. Composición: Infobae

Óscar Cutipa Huanca, expresidente de la Federación de Productores de Trucha y Comercializadores de Productos Hidrobiológicos de la zona sur de Puno, explicó a Exitosa que el viento incrementó la altura de las olas y provocó daños en las estructuras instaladas sobre el lago.

Según el productor, las jaulas se hundieron y varias embarcaciones resultaron afectadas. También reportó daños en pequeños embarcaderos artesanales ubicados en la zona sur. Cutipa señaló que la afectación alcanzó una parte importante de los centros productivos de ese sector.

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El oleaje se sumó a otros factores que, según Cutipa, incrementaron los costos de producción de la trucha. Entre ellos mencionó el precio del combustible, las dificultades para obtener materias primas destinadas a la elaboración de alimento balanceado y el aumento del costo de los insumos.

El expresidente de la federación también señaló que los productores enfrentan problemas asociados con patógenos que afectan la mortalidad de las truchas. A ello agregó cambios en la temperatura del lago, que, según su declaración, pasó de registros habituales de entre 14 y 15 grados a valores que pueden alcanzar entre 18 y 20 grados.

La interrupción de las labores de cosecha representa otro efecto para los productores. El material difundido por Exitosa reportó que las condiciones del lago impidieron el ingreso de embarcaciones para realizar las actividades habituales, con efectos sobre la producción y la comercialización.

Pedido de seguro acuícola y nuevos desembarcaderos

Los productores señalan que las condiciones adversas impidieron el ingreso de embarcaciones para las labores de crianza y cosecha. También reportaron pérdidas de alevinos y daños en sus instalaciones. Andina
Los productores señalan que las condiciones adversas impidieron el ingreso de embarcaciones para las labores de crianza y cosecha. También reportaron pérdidas de alevinos y daños en sus instalaciones. Andina

Ante las pérdidas, los productores plantearon la necesidad de contar con un seguro acuícola. Cutipa señaló que esta medida debería beneficiar a los productores de Puno y también podría extenderse al ámbito nacional.

“Es totalmente importante para todas las instituciones”, declaró el expresidente de la federación al referirse al seguro acuícola. Además, pidió la construcción de desembarcaderos pesqueros artesanales en distintos puntos del lago Titicaca.

Cutipa también solicitó la remodelación de los antiguos embarcaderos de la región. Según su declaración, algunas de estas estructuras cumplieron su vida útil y otras sufrieron daños por las fuertes olas. El pedido incluye la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura para atender las zonas de producción.

Antecedente de oleaje y daños registrados

Los productores señalaron que un episodio similar ocurrió en 2011, aunque consideran que las condiciones actuales alcanzaron una mayor magnitud. El material proporcionado también registra un sismo de magnitud 4,0 reportado por el Instituto Geofísico del Perú el lunes 17 de agosto, con ubicación a 39 kilómetros al suroeste de Ilave, en la provincia de El Collao.

La emergencia también provocó restricciones temporales para el ingreso de embarcaciones debido al riesgo asociado con el estado del lago. El reporte incluye casos de botes volteados y pérdidas de alevinos, además de daños en las estructuras utilizadas para la crianza de truchas.

Los productores de la zona sur mantienen como principales solicitudes la implementación de un seguro acuícola y la renovación de infraestructura para proteger las embarcaciones y los centros de producción frente a futuros episodios de oleaje.

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