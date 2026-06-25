Alerta en la costa peruana: Preocupación por fuertes oleajes anómalos hasta julio

Olas de fuerte intensidad impactan estructuras portuarias y el litoral peruano. (Composición: Infobae Perú)

La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una advertencia sobre fuertes oleajes anómalos que se presentarán nuevamente en el litoral peruano este fin de semana y por varios días.

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 25-26, el fenómeno se mantendrá desde la noche del 27 de junio hasta la noche del 2 de julio. La alerta afecta a miles de personas que viven o trabajan cerca de la costa peruana y a quienes planean actividades en esas zonas.

De acuerdo con el reporte de la DHN, el litoral norte, que abarca desde Tumbes hasta Salaverry, experimentará un oleaje ligero desde la noche del sábado 27, aumentando a moderado la tarde del lunes 29 y disminuyendo de nuevo en la noche del miércoles 1 de julio.

PUBLICIDAD

En el litoral centro, cubriendo desde el sur de Salaverry hasta Supe, el incremento a oleaje moderado se prevé para la mañana del lunes, con retorno a condiciones más estables en la mañana del miércoles.

Las zonas al sur de Supe hasta San Juan de Marcona verán una intensificación desde la mañana del domingo 28, con picos de fuerte oleaje en la madrugada del lunes 29. El fenómeno irá cediendo gradualmente hasta la noche del jueves 2 de julio.

Para el litoral sur, que abarca desde San Juan de Marcona hasta Tacna, el oleaje ligero persistirá y se intensificará a moderado en la noche del domingo 28, alcanzando su punto más alto la tarde del lunes 29 antes de debilitarse progresivamente.

PUBLICIDAD

“El fenómeno podría afectar principalmente las áreas con playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas”, precisó la Dirección de Hidrografía y Navegación en su comunicado.

Oleaje anómalo hasta el 2 de julio.

Recomendaciones y medidas de prevención

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) solicitó a las autoridades regionales y locales orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias. “Evitar exponerse a este fenómeno es fundamental para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales”, indicó el organismo en un comunicado.

Además, se recomienda suspender actividades portuarias y de pesca, asegurar las embarcaciones pequeñas en tierra firme y evitar deportes acuáticos y campamentos cerca de la orilla durante los días de alerta.

PUBLICIDAD

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) anunció que mantendrá el monitoreo constante de los departamentos afectados. La coordinación entre el COEN, las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN busca mantener informadas a las autoridades y a la ciudadanía sobre cualquier evento asociado a los oleajes anómalos.

“Las autoridades deben asumir con responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a vecinos, deportistas y población en general”, subrayaron desde el organismo nacional de emergencia.

El fenómeno de los oleajes anómalos no es nuevo en la región, pero la recurrencia y la intensidad que se reportan en las últimas semanas han motivado a las autoridades a extremar las precauciones y reforzar la comunicación hacia las comunidades costeras. La recomendación general es mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las directrices de las entidades competentes para preservar la seguridad.

PUBLICIDAD