Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Los conductores pueden consultar los montos informados por las estaciones de servicio según distrito, distancia y producto requerido para elegir dónde abastecer sus vehículos

Panel electrónico con listas de precios junto a surtidores, automóviles en espera y un cartel con el logotipo de Osinergmin.
Un panel electrónico en una estación de servicio de Lima detalla los valores de venta de diversos combustibles junto al letrero de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Los precios de los combustibles en Lima presentan diferencias entre estaciones de servicio este domingo 4 de octubre. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los valores declarados para gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo.

En una consulta general de establecimientos de la capital, el gasohol regular figuró entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium apareció desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV tuvo valores de entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

PUBLICIDAD

Los precios que aparecen en la plataforma corresponden a declaraciones de cada operador. Por ese motivo, los montos pueden modificarse durante el día y variar incluso entre estaciones ubicadas en un mismo distrito. La búsqueda debe realizarse poco antes de iniciar el recorrido, sobre todo si el objetivo es encontrar una alternativa cercana y con el producto disponible.

Mano sosteniendo un teléfono inteligente que muestra la pantalla de la aplicación Facilito con un mapa y tarifas de combustible.
Un usuario consulta los precios de combustible y estaciones cercanas mediante la aplicación Facilito de Osinergmin desde un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 registra una diferencia de S/ 3,80 por galón

La mayor brecha de precios de la consulta general se registró en el diésel B5 S-50 UV. La diferencia entre el monto más bajo y el más alto alcanzó los S/ 3,80 por galón. Esa variación puede incidir en el presupuesto de taxis, vehículos de reparto, unidades de transporte y conductores que llenan tanques de gran capacidad.

PUBLICIDAD

El gasohol regular mostró una distancia de S/ 2,54 entre ambos extremos, con tarifas desde S/ 19,75 hasta S/ 22,29 por galón. En el caso del gasohol premium, el intervalo fue de S/ 20,79 a S/ 24,99. La diferencia final depende de la cantidad de combustible que requiera cada vehículo.

Por ejemplo, una carga de 12 galones de gasohol regular puede costar más de S/ 30 adicionales si se realiza en una estación con el valor más alto de la muestra, frente a otra con el precio mínimo. El cálculo debe incluir la distancia hasta el establecimiento, el tráfico de la zona y el combustible que se utilizará para llegar al punto de venta.

Cuatro mangueras de combustible de colores verde, azul, rojo y amarillo con pantallas digitales que indican sus precios en un surtidor.
Un surtidor en una estación de servicio peruana exhibe las opciones de GNV, GLP, gasohol y diésel con sus precios por unidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas figuran con menores valores en algunos productos

Los registros por distrito mostraron precios menores para determinados combustibles. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue declarado desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. Esas tarifas corresponden a establecimientos específicos y pueden cambiar cuando los operadores actualicen su información en Facilito.

En Los Olivos, el gasohol regular figuró desde S/ 19,09 por galón. San Juan de Lurigancho registró precios desde S/ 19,40 para el mismo producto. Para el gasohol premium, una de las referencias más bajas se ubicó en San Miguel, donde el valor inicial fue de S/ 20,99 por galón.

El diésel también presentó variaciones entre distritos. En Comas se encontraron registros desde S/ 22,79 por galón, seguido por Carabayllo, con S/ 22,99. En el Rímac, el valor de referencia fue de S/ 23,99. El menor monto no siempre representa el gasto total más bajo si el traslado exige desvíos, tiempo adicional o un consumo extra de combustible.

Panel informativo con precios de gasohol, diésel y GLP junto a un letrero de Osinergmin y Facilito.
Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

Facilito también permite ubicar estaciones que ofrecen GNV y GLP vehicular. Estos productos se publican con unidades distintas a las utilizadas para las gasolinas y el diésel: el GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se comercializa en soles por galón.

Antes de comparar tarifas, los conductores deben verificar qué combustible utiliza su vehículo y confirmar que el establecimiento elegido cuente con ese producto. No todos los grifos expenden GNV o GLP, por lo que la búsqueda previa resulta útil para quienes circularán por zonas con una oferta limitada o realizarán viajes fuera de Lima.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y seleccionar departamento, provincia, distrito y producto. El sistema muestra la ubicación del grifo, el precio declarado, los combustibles disponibles y la condición operativa del local. También permite ordenar los resultados según cercanía, tarifa y ubicación.

Una mano sostiene un teléfono con la pantalla de Facilito de Osinergmin frente a cuatro surtidores de combustible de una estación de servicio.
Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos que conviene revisar antes de iniciar el recorrido figuran:

  • El precio del producto elegido y su unidad de venta.
  • La distancia entre el punto de partida y la estación de servicio.
  • La condición operativa del establecimiento.
  • La disponibilidad de GNV, GLP, gasohol o diésel.
  • La actualización del precio en el surtidor al momento de abastecerse.
Dos carteles con precios de gasohol regular y premium y logotipos de Osinergmin y Facilito frente a una calle con automóviles.
Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto mensual también depende del mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos, el estado del motor, los filtros, el sistema de inyección, el peso transportado y la forma de conducción. Planificar recorridos, evitar aceleraciones bruscas y reducir periodos prolongados con el motor encendido puede ayudar a moderar el consumo de combustible.

Temas Relacionados

GNVGLPDiéselprecio del combustibleperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conoce cómo estará el clima en Piura hoy, 4 de octubre, según el pronóstico meteorológico

La nubosidad será del 71% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias, de acuerdo con las proyecciones que se tienen para este domingo, que coincide con el día de las Elecciones Regionales y Municipales

Conoce cómo estará el clima en Piura hoy, 4 de octubre, según el pronóstico meteorológico

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

La autoridad debe revisar la identidad del ciudadano, emitir un documento de asistencia si corresponde y permitir que inicie el pedido de dispensa ante el jurado electoral

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

¿Hay valla electoral en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Qué dice la ley sobre los partidos y candidatos

La Ley 32657 redujo la exigencia de participación territorial, pero el organismo electoral resolvió que no corresponde utilizarla porque fue promulgada con el proceso ya en marcha

¿Hay valla electoral en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Qué dice la ley sobre los partidos y candidatos

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de las Municipales y Regionales hoy 4 de octubre

Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones

Las mesas de sufragio atenderán de 7:00 a 17:00. Tras el cierre, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio y elaborarán las actas para el procesamiento oficial

Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

¿Hay valla electoral en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Qué dice la ley sobre los partidos y candidatos

Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones

Elecciones Municipales y Regionales 2026 en Perú: guía completa para votar hoy, consultar tu local y evitar errores

Hoy son las Elecciones 2026 en Perú: horario de votación, dónde consultar tu local y qué llevar

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Robbie Williams cantará su segundo show en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

Plim Plim trae a Lima por primera vez su show ‘Especial Navidad’: fecha, lugar y precios de entradas

DEPORTES

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet fue contundente sobre la titularidad de Oliver Sonne en la selección peruana tras errores en amistosos: “La gente se enamora por la facha”

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín

Nolberto Solano culmina su travesía en la Copa FIFA ASEAN 2026 con Pakistán: eliminación en Fase de Grupos con rendimiento creciente