Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 4 de octubre de 2026

Un panel electrónico en una estación de servicio de Lima detalla los valores de venta de diversos combustibles junto al letrero de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los combustibles en Lima presentan diferencias entre estaciones de servicio este domingo 4 de octubre. La plataforma Facilito, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permite revisar los valores declarados para gasohol, diésel B5, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo.

En una consulta general de establecimientos de la capital, el gasohol regular figuró entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium apareció desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV tuvo valores de entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

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Los precios que aparecen en la plataforma corresponden a declaraciones de cada operador. Por ese motivo, los montos pueden modificarse durante el día y variar incluso entre estaciones ubicadas en un mismo distrito. La búsqueda debe realizarse poco antes de iniciar el recorrido, sobre todo si el objetivo es encontrar una alternativa cercana y con el producto disponible.

Un usuario consulta los precios de combustible y estaciones cercanas mediante la aplicación Facilito de Osinergmin desde un automóvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 registra una diferencia de S/ 3,80 por galón

La mayor brecha de precios de la consulta general se registró en el diésel B5 S-50 UV. La diferencia entre el monto más bajo y el más alto alcanzó los S/ 3,80 por galón. Esa variación puede incidir en el presupuesto de taxis, vehículos de reparto, unidades de transporte y conductores que llenan tanques de gran capacidad.

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El gasohol regular mostró una distancia de S/ 2,54 entre ambos extremos, con tarifas desde S/ 19,75 hasta S/ 22,29 por galón. En el caso del gasohol premium, el intervalo fue de S/ 20,79 a S/ 24,99. La diferencia final depende de la cantidad de combustible que requiera cada vehículo.

Por ejemplo, una carga de 12 galones de gasohol regular puede costar más de S/ 30 adicionales si se realiza en una estación con el valor más alto de la muestra, frente a otra con el precio mínimo. El cálculo debe incluir la distancia hasta el establecimiento, el tráfico de la zona y el combustible que se utilizará para llegar al punto de venta.

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Un surtidor en una estación de servicio peruana exhibe las opciones de GNV, GLP, gasohol y diésel con sus precios por unidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas figuran con menores valores en algunos productos

Los registros por distrito mostraron precios menores para determinados combustibles. En Villa El Salvador, el gasohol regular fue declarado desde S/ 18,79 por galón y el gasohol premium desde S/ 20,09. Esas tarifas corresponden a establecimientos específicos y pueden cambiar cuando los operadores actualicen su información en Facilito.

En Los Olivos, el gasohol regular figuró desde S/ 19,09 por galón. San Juan de Lurigancho registró precios desde S/ 19,40 para el mismo producto. Para el gasohol premium, una de las referencias más bajas se ubicó en San Miguel, donde el valor inicial fue de S/ 20,99 por galón.

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El diésel también presentó variaciones entre distritos. En Comas se encontraron registros desde S/ 22,79 por galón, seguido por Carabayllo, con S/ 22,99. En el Rímac, el valor de referencia fue de S/ 23,99. El menor monto no siempre representa el gasto total más bajo si el traslado exige desvíos, tiempo adicional o un consumo extra de combustible.

Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se comercializa por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

Facilito también permite ubicar estaciones que ofrecen GNV y GLP vehicular. Estos productos se publican con unidades distintas a las utilizadas para las gasolinas y el diésel: el GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se comercializa en soles por galón.

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Antes de comparar tarifas, los conductores deben verificar qué combustible utiliza su vehículo y confirmar que el establecimiento elegido cuente con ese producto. No todos los grifos expenden GNV o GLP, por lo que la búsqueda previa resulta útil para quienes circularán por zonas con una oferta limitada o realizarán viajes fuera de Lima.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y seleccionar departamento, provincia, distrito y producto. El sistema muestra la ubicación del grifo, el precio declarado, los combustibles disponibles y la condición operativa del local. También permite ordenar los resultados según cercanía, tarifa y ubicación.

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Un teléfono móvil despliega la aplicación Facilito de Osinergmin para consultar precios frente a los surtidores de una estación de servicio en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos que conviene revisar antes de iniciar el recorrido figuran:

El precio del producto elegido y su unidad de venta.

La distancia entre el punto de partida y la estación de servicio.

La condición operativa del establecimiento.

La disponibilidad de GNV, GLP, gasohol o diésel.

La actualización del precio en el surtidor al momento de abastecerse.

Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto mensual también depende del mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos, el estado del motor, los filtros, el sistema de inyección, el peso transportado y la forma de conducción. Planificar recorridos, evitar aceleraciones bruscas y reducir periodos prolongados con el motor encendido puede ayudar a moderar el consumo de combustible.