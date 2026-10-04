Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones

Guardar

El domingo 4 de octubre, Perú celebrará las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una jornada en la que la ciudadanía elegirá autoridades regionales, provinciales y distritales para los próximos cuatro años.

Las mesas de sufragio atenderán entre las 7:00 y las 17:00. Los electores deberán acudir al local asignado con su documento nacional de identidad y verificar previamente la ubicación de su mesa para evitar demoras.

PUBLICIDAD

La jornada comprenderá la instalación de las mesas, la emisión del voto, el cierre de los locales, el escrutinio y la elaboración de las actas. Los resultados oficiales serán difundidos de forma progresiva por los organismos electorales.

Prepárate para la jornada electoral de este 4 de octubre. En esta guía te explicamos quiénes deben votar, los horarios, qué documento necesitas y cómo puedes consultar tu local y mesa de sufragio para cumplir con tu deber cívico sin problemas.

¿A qué hora comenzó la jornada electoral en Perú?

La jornada electoral comenzará a las 7:00 del domingo 4 de octubre en los locales de votación habilitados en todo el país. Desde esa hora, las mesas que hayan quedado instaladas podrán recibir a los ciudadanos.

El horario previsto se extenderá durante diez horas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) establecerá los mecanismos operativos para que los miembros de mesa, personeros y electores desarrollen el proceso dentro de los plazos fijados.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos deberán considerar el tiempo de traslado, la posible congestión vehicular y las filas que puedan formarse en los principales centros de votación. La recomendación es revisar antes el local, el número de mesa y el orden de votación.

Ciudadanos peruanos forman fila frente a las mesas de sufragio de la ONPE para emitir su voto durante una jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se desarrolló la instalación de las mesas de sufragio?

La instalación de las mesas se iniciará antes de la apertura de los locales. Los miembros de mesa deberán verificar el material electoral, las cédulas, las ánforas, el padrón y las actas que se utilizarán durante el día.

Cada mesa requiere la participación de sus titulares o suplentes. Si no se presenta el número necesario de integrantes, el personal electoral aplicará el procedimiento previsto para completar la conformación con ciudadanos que se encuentren en el local.

PUBLICIDAD

Una vez instalada la mesa, los integrantes firmarán el acta de instalación y permitirán el inicio de la votación. El desarrollo de esta etapa será determinante para que los electores puedan sufragar desde las 7:00.

Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué incidencias se reportaron durante las primeras horas?

Como se trata de una cobertura previa al inicio de la jornada, aún no corresponde informar incidencias ocurridas durante las primeras horas. Cualquier reporte deberá sustentarse en información oficial de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Policía Nacional del Perú o las autoridades locales.

Las situaciones que suelen requerir seguimiento incluyen retrasos en la instalación de mesas, ausencia de miembros de mesa, problemas de acceso a los locales, interrupciones del transporte o dificultades vinculadas con el material electoral.

PUBLICIDAD

También será necesario verificar de forma independiente cualquier denuncia sobre propaganda cerca de los centros de votación, presuntas irregularidades o incidentes de seguridad. La difusión de información sin confirmación oficial puede afectar el desarrollo de la jornada.

Un elector entrega su documento nacional de identidad a los miembros de una mesa de sufragio en un centro de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se desarrolla la votación en Lima Metropolitana y Callao?

En Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, los electores deberán acudir al local que figura en su registro electoral. La concentración de votantes en estas zonas exigirá una mayor previsión sobre rutas, transporte y horarios.

El procedimiento comenzará con la presentación del documento nacional de identidad. Luego, el miembro de mesa comprobará los datos del ciudadano en el padrón y entregará la cédula correspondiente a su circunscripción.

PUBLICIDAD

Tras marcar su voto, el elector depositará la cédula en el ánfora, firmará el padrón y colocará su huella digital. El proceso se repetirá durante toda la jornada bajo la supervisión de los integrantes de mesa y los personeros acreditados.

¿Qué ocurre en los principales locales de votación del país?

Los principales locales de votación concentrarán la mayor afluencia de ciudadanos durante las primeras horas de la mañana y en el tramo previo al cierre de mesas. Colegios, universidades e instituciones públicas funcionarán como centros de sufragio.

En estos espacios, las autoridades electorales deberán organizar el ingreso de votantes, la señalización de aulas y la distribución de mesas. Los ciudadanos deberán respetar las indicaciones para ubicar con rapidez el pabellón y la mesa que les corresponda.

PUBLICIDAD

En las regiones, provincias y distritos, el despliegue electoral incluirá zonas urbanas y rurales. La ONPE deberá garantizar el traslado del material y la instalación de mesas en localidades alejadas, donde las condiciones geográficas pueden afectar la logística.

Un elector deposita su cédula doblada en un ánfora transparente con el logotipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso de votación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué autoridades y candidatos acudieron a votar?

Las autoridades y candidatos que acudan a sufragar durante el domingo 4 de octubre podrán emitir declaraciones a la prensa dentro de las reglas electorales vigentes. Sus participaciones deberán registrarse conforme transcurra la jornada.

La cobertura deberá distinguir entre los candidatos a gobiernos regionales, alcaldías provinciales y alcaldías distritales. También será relevante informar sobre la presencia de gobernadores, alcaldes salientes y representantes de los organismos electorales.

PUBLICIDAD

No corresponde anticipar nombres, horarios ni lugares de votación sin confirmación. Cada aparición pública deberá basarse en información verificada, con precisión sobre el cargo en disputa y la organización política a la que pertenece cada postulante.

¿Qué medidas de seguridad se implementaron?

La jornada contará con medidas de seguridad en los locales de votación y en las rutas de traslado del material electoral. La coordinación involucra a los organismos electorales, la Policía Nacional del Perú y las autoridades regionales y municipales.

Un mapa del Perú señala los niveles de riesgo electoral y la ubicación estratégica de fiscales en diversas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resguardo buscará prevenir alteraciones del orden, garantizar el acceso de los votantes y proteger las actas electorales una vez que finalice el escrutinio. Las restricciones electorales también estarán vigentes durante el proceso.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos deberán evitar llevar propaganda política a los centros de votación y respetar las disposiciones sobre el orden dentro de los locales. Cualquier incidente deberá ser comunicado a las autoridades presentes o a los canales oficiales habilitados.

Un fiscal del Ministerio Público de Perú supervisa a una ciudadana al depositar su cédula en una urna transparente durante una jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué hora se espera el cierre de las mesas?

Las mesas cerrarán a las 17:00. Sin embargo, las personas que se encuentren dentro del local de votación antes de esa hora podrán sufragar, incluso si la atención concluye después del horario establecido.

Los miembros de mesa deberán impedir el ingreso de nuevos electores una vez cumplido el horario de cierre. A partir de ese momento, comenzará la etapa de escrutinio, con la presencia de personeros que deseen observar el procedimiento.

El cierre no implica la difusión inmediata de resultados. Primero, cada mesa deberá contar los votos, resolver las observaciones que correspondan y completar las actas para su traslado y procesamiento.

¿Cuándo comenzará el conteo de votos?

El conteo de votos comenzará luego del cierre de cada mesa, desde las 17:00. Los miembros de mesa abrirán las ánforas y clasificarán las cédulas para determinar los votos válidos, en blanco y nulos.

La cédula puede incluir entre una y cuatro columnas, según el domicilio electoral. Los ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial y regidores, así como alcalde distrital y regidores, cuando corresponda.

Para que el voto sea válido, la marca deberá consistir en una cruz o un aspa dentro del recuadro de la organización política seleccionada. Las líneas deberán intersectarse dentro de ese espacio.

Funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú revisan meticulosamente actas electorales y sobres en una sala de conteo, con pantallas exhibiendo resultados en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde consultar los resultados oficiales de las Elecciones 2026?

Los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se podrán consultar en los canales digitales de la ONPE, que difundirá el avance del procesamiento de actas conforme estas sean recibidas y contabilizadas.

El JNE también brindará información sobre el proceso, las resoluciones electorales y los resultados que correspondan a su ámbito. Las actas observadas seguirán los procedimientos establecidos antes de su incorporación al cómputo definitivo.

Antes de votar, los ciudadanos podrán utilizar la plataforma Voto Informado del JNE para revisar candidatos, hojas de vida, propuestas y planes de gobierno a partir del documento nacional de identidad o de la ubicación geográfica de su circunscripción.