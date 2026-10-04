Perú

ONPE afirma que material electoral fue entregado a todos los locales de votación a nivel nacional

Los electores a nivel nacional deberán emitir sus votos a partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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La ONPE anunció que completó al 100% la entrega de materiales electorales para todas las mesas de votación a nivel nacional a las 8:20 p.m. del sábado 3 de octubre, por lo que todos los locales que recibirán a los electores quedaron preparados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la que más de 26 millones de ciudadanos podrán emitir su voto para autoridades distritales, provinciales y regionales.

Según la ONPE, el material se distribuyó en 10.090 recintos que funcionarán como locales de votación en todo el país. El traslado, con resguardo policial, requirió rutas aéreas, terrestres y fluviales.

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Más de 89 mil mesas preparadas para la jornada

El organismo público diferenció los paquetes destinados a cada una de las 89.935 mesas de sufragio. Las cajas y paquetes sellados contienen cabinas de votación, ánforas, cédulas de sufragio, actas, listas y relaciones de electores, manuales, carteles, señales, sobres y tampones para registrar huellas digitales.

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Estos insumos permitirán acondicionar los locales, instalar las mesas, desarrollar la votación, contar los sufragios, emitir las actas y trasladar los documentos electorales una vez concluida la jornada. El personal de la ONPE y las oficinas descentralizadas de procesos electorales realizaron la entrega.

Los materiales permanecen en centros de acopio dentro de cada local de votación, bajo custodia hasta su entrega a los miembros de mesa. Ellos deberán instalar las mesas que les correspondan antes de la apertura de los comicios.

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Cada paquete incorpora códigos de barras y códigos QR para identificar la mesa específica en la que debe utilizarse; según el organismo, esos códigos son inviolables, permiten seguir el recorrido de los documentos y no revelan la identidad de los votantes.

Escuela de Ucayali fue la última en recibir material

El desplazamiento del material hacia las 94 oficinas descentralizadas del interior del país comenzó el 18 de septiembre. Luego, cada oficina trasladó los paquetes a los locales de votación de su jurisdicción.

La última entrega concluyó cuando los materiales llegaron a la Institución Educativa 64006 Jorge Chávez, situada en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. Ese arribo, a las 20:20 del 3 de octubre, completó la distribución nacional.

ONPE afirma que material electoral fue entregado a todos los locales de votación a nivel nacional
ONPE afirma que material electoral fue entregado a todos los locales de votación a nivel nacional

En Lima Metropolitana y el Callao, los paquetes partieron directamente desde los almacenes de la ONPE hacia los locales de votación. Ese operativo se realizó en ocho horas, desde las 22:00 del 2 de octubre hasta poco antes de las 6:00 del 3 de octubre.

Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Oficialmente, el proceso electoral ya empezó, y la jornada de votación iniciará con la instalación de mesas a las 6:00 a. m., hora en que deben estar presentes los miembros de mesa.

Así podrás entenderlo mejor:

  • 6:00 a. m. - llegada de miembros de mesa, que preparan la instalación, como se les señaló en las capacitaciones
  • 7:00 a. m. - se abren las mesas de sufragio para todos los electores
  • 5:00 p. m. - se cierran las mesas de sufragio
  • 5:00 p. m. - empieza el conteo de votos de los miembros de mesa.

Si un elector llega a su local de votación luego de la hora de cierre, a las 5:00 p. m., no podrá votar y tendrá que pagar la multa por haberlo hecho. Quienes sí podrán hacerlo son las personas que se encuentren dentro del local y aún no hayan emitido su voto a la hora de cierre.

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