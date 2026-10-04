Efemérides del 4 de octubre en Perú: A cuatro décadas del motín en el penal de Lurigancho y el secuestro de Delgado Parker marcan la jornada de hoy

El 4 de octubre de 1985, un violento motín en el penal de Lurigancho liderado por Sendero Luminoso dejó 34 muertos. Este trágico evento reflejó la tensión social y política en el Perú de la época. (Andina)

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El 4 de octubre reúne episodios de violencia política, secuestros y trayectorias que marcaron la historia del Perú. La fecha recuerda el cautiverio del empresario Héctor Delgado Parker a manos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un motín en el penal de Lurigancho con decenas de víctimas y los aniversarios vinculados con Francisco Morales-Bermúdez, Nicolás de Ribera y José Diez-Canseco.

El secuestro de Delgado Parker comenzó el 4 de octubre de 1989, en un período marcado por la acción armada del MRTA y Sendero Luminoso. El empresario permaneció retenido durante más de seis meses y recuperó su libertad el 21 de abril de 1990, tras negociaciones entre sus familiares y los captores.

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Cuando volvió a aparecer ante la prensa, Delgado Parker evidenció los efectos de un cautiverio prolongado. Había perdido peso, agradeció estar con vida y dijo que desconocía hechos que habían cambiado el escenario internacional, como la caída del Muro de Berlín, ocurrida el 9 de noviembre de 1989. También reveló que su chofer había muerto durante el secuestro.

Una bandera de Perú, un libro antiguo con pluma, un recorte de periódico y una placa de Lurigancho representan elementos de la memoria histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Delgado Parker volvió a la libertad después de más de seis meses cautivo

La retención de Héctor Delgado Parker fue uno de los secuestros de mayor repercusión de aquellos años en Perú. Los grupos armados utilizaron este tipo de acciones para obtener recursos, difundir sus demandas e instalar su presencia en la agenda pública. El empresario fue liberado después de que su entorno familiar acordara las condiciones exigidas para el desenlace del caso.

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Hoy se recuerda el secuestro de Héctor Delgado Parker en 1989, un evento que puso de manifiesto la violencia del terrorismo en Perú. Su liberación tras 199 días refleja la tensión de esa época. (CVR)

El regreso de Delgado Parker mostró la dimensión humana del secuestro. Sus declaraciones describieron el aislamiento impuesto durante el cautiverio y la incertidumbre sobre su situación. El empresario sostuvo que había permanecido ajeno a las noticias y que solo al recuperar la libertad conoció cambios políticos ocurridos fuera del país.

Héctor Delgado Parker era el presidente del directorio y editor general de Panamericana. (Reuters)

La muerte de su chofer agregó un elemento de gravedad al caso. Delgado Parker indicó que el trabajador había fallecido mientras él permanecía en manos del MRTA. La información expuso las consecuencias del ataque inicial y el costo que tuvo el secuestro para quienes acompañaban al empresario al momento de su captura.

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El motín de Lurigancho dejó 34 muertos y expuso el hacinamiento carcelario

Otro hecho asociado al 4 de octubre ocurrió en 1985, cuando un motín iniciado por reclusos vinculados con Sendero Luminoso dejó 30 internos muertos por quemaduras y otros cuatro por disparos en el penal de Lurigancho, en Lima. El enfrentamiento se produjo después de que los presos rechazaran una requisa destinada a localizar armas.

Motín en penal de Lurigancho deja 34 heridos, según el INPE

La crisis se extendió durante cerca de tres horas y dejó 67 heridos. Durante el episodio, los internos tomaron a un funcionario penitenciario como rehén. El motín se concentró en el llamado Pabellón Británico, donde estaban recluidos acusados de terrorismo y donde se registraron las muertes por el incendio y los disparos.

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Una bandera de Perú, un libro antiguo con pluma, un recorte de periódico y una placa de Lurigancho representan elementos de la memoria histórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso también puso el foco sobre la situación de las cárceles peruanas. Lurigancho había sido diseñado para albergar a 2.500 personas, pero en ese momento tenía unos 6.700 reclusos. La sobrepoblación, las limitaciones de control interno y la presencia de organizaciones armadas dentro de los penales alimentaron los cuestionamientos a las autoridades responsables de la seguridad penitenciaria.

Francisco Morales-Bermúdez nació el 4 de octubre y gobernó Perú entre 1975 y 1980

El 4 de octubre de 1921 nació en Lima Francisco Morales-Bermúdez Cerrutti, militar y político que encabezó la segunda etapa del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Murió el 14 de julio de 2022, a los 100 años. Su figura quedó asociada tanto al fin del régimen militar como a investigaciones por violaciones a los derechos humanos.

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Ya en el poder, Morales Bermúdez se alejó de las reformas socialistas de Velasco, impulsando políticas más conservadoras y desatando conflictos sociales. (BNP)

Morales-Bermúdez asumió el poder el 29 de agosto de 1975, luego de liderar el Tacnazo contra el general Juan Velasco Alvarado. Su administración se extendió hasta 1980 y condujo el retorno a un gobierno elegido en las urnas. Durante ese período convocó a una Asamblea Constituyente, que aprobó la Constitución de 1979.

El último dictador militar de Perú, Francisco Morales Bermúdez, tiene una historia llena de luces y sombras. Un gobierno que desafió la economía y el tejido social del país. Su legado desata debates sobre justicia y memoria, dejándonos pensando en su verdadera intención. (El Peruano)

Años después, fue investigado por su presunta participación en el Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas durante las décadas de 1970 y 1980. Un tribunal italiano lo condenó a prisión perpetua en 2017 por hechos vinculados con la desaparición de ciudadanos ítalo-latinoamericanos. La condena fue ratificada, pero no se ejecutó debido a que Perú no concedió su extradición y a la edad del exmandatario.

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Francisco Morales Bermúdez, el dictador que llegó al poder por un golpe de Estado y que no respondió por las desapariciones ejercidas en el ‘Plan Cóndor’

Nicolás de Ribera y José Diez-Canseco dejaron huella en Lima y en la literatura peruana

La fecha también permite recordar a Nicolás de Ribera y Laredo, conocido como “El Viejo”, uno de los conquistadores españoles que participó en las expediciones de Francisco Pizarro. Nacido en Andalucía, llegó a América con armas y caballos propios y se incorporó a la empresa de conquista que avanzó sobre los territorios del actual Perú.

Nació en la Torre de Alháquime, pequeña localidad andaluza, ubicada junto a la villa de Olvera, al noreste de Cádiz

Ribera fue uno de los llamados Trece de la Fama y ocupó un lugar central en los primeros años de la fundación española de Lima. Fue el primer alcalde ordinario de la ciudad en 1535 y volvió a ejercer el cargo en varias oportunidades. También fue corregidor de Lima entre 1549 y 1551. Su actividad política y económica se prolongó durante casi tres décadas, hasta su muerte en 1563.

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José Diez Canseco fue el precursor de la narrativa urbana en el Perú. (Archivo Peisa)

En el ámbito cultural, el nombre de José Diez-Canseco Pereyra ocupa un lugar en la narrativa peruana del siglo XX. Nació en Lima en 1904 y murió en 1949. Escritor y periodista, fue considerado un precursor del realismo urbano por obras como Estampas mulatas y Duque. Su prosa incorporó personajes, lenguajes y escenarios de la vida limeña, mientras su trabajo en publicaciones periódicas consolidó una carrera atravesada por la literatura, el periodismo y la actividad política.