CORPAC reporta cancelación de 12 vuelos en Cusco por condiciones meteorológicas adversas asociadas a la DANA Aníbal

Viajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco el 14 de agosto, afectados por retrasos y cancelaciones de vuelos debido al mantenimiento de la pista de aterrizaje. (Composición: Infobae Perú)

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Las condiciones meteorológicas registradas en Cusco afectaron este martes 18 de agosto las operaciones del Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. La presencia de lluvia, viento y baja visibilidad obligó a modificar parte de la programación aérea prevista para la jornada.

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó que 12 de los 50 vuelos programados fueron cancelados debido a las condiciones meteorológicas asociadas al paso de la DANA Aníbal. La situación afecta de forma temporal el desarrollo regular de las operaciones en la terminal aérea cusqueña.

Los pasajeros de los vuelos afectados reciben atención de las respectivas aerolíneas, que realizan la reubicación de acuerdo con la disponibilidad de vuelos y frecuencias. CORPAC recomendó a los viajeros mantener contacto directo con las compañías aéreas para conocer el estado de sus itinerarios y eventuales cambios.

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El pronóstico meteorológico para Cusco también contempla condiciones de lluvia y elevada nubosidad durante esta jornada. La información disponible señala una probabilidad de precipitaciones de 84 % durante el día y de 25 % durante la noche, con una nubosidad estimada en 89 % para ambos periodos.

CORPAC reporta 12 vuelos cancelados

Según el comunicado de CORPAC, las cancelaciones responden a los registros de lluvia, viento y visibilidad en el área del aeropuerto. Estos factores afectan de manera temporal las condiciones necesarias para el normal desarrollo de los vuelos.

La entidad indicó que mantiene un monitoreo permanente de las variables meteorológicas relacionadas con la operación aérea. Entre los parámetros bajo vigilancia figuran los niveles de lluvia, la velocidad del viento y la visibilidad.

CORPAC señaló que esta información permite mantener actualizadas a las aerolíneas y a las tripulaciones respecto de las condiciones presentes en el aeropuerto. La entidad también precisó que comunicará cualquier actualización vinculada con las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

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Comunicado de Corpac

Aerolíneas reubican a pasajeros afectados

Los viajeros cuyos vuelos fueron cancelados son reubicados por las respectivas aerolíneas, según la disponibilidad existente en vuelos y frecuencias. CORPAC recomendó consultar directamente con cada compañía aérea para conocer las alternativas disponibles.

La entidad también pidió a los pasajeros mantener comunicación con las aerolíneas mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas. Esta recomendación busca facilitar el acceso a información sobre el estado de cada vuelo y los cambios en los itinerarios.

El comunicado de CORPAC señala que el seguimiento meteorológico continuará durante la jornada, con atención a las variables que inciden sobre las operaciones del aeropuerto cusqueño.

La información meteorológica proporcionada para Cusco establece una temperatura máxima de 11,9 grados y una mínima de 2,4 grados. Los rayos ultravioleta podrían alcanzar un nivel de hasta 4.

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Respecto del viento, el pronóstico contempla ráfagas de hasta 7,4 kilómetros por hora durante el día y de 3,7 kilómetros por hora durante la noche. La nubosidad se ubica en 89 % tanto para el periodo diurno como nocturno.

La probabilidad de lluvia presenta una diferencia entre ambos periodos. Durante el día alcanza 84 %, mientras que durante la noche se sitúa en 25 %.

Cusco presenta condiciones climáticas diversas

Pasajeros esperan en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco por retrasos en vuelos, causados por trabajos de mantenimiento correctivo en la pista de aterrizaje de la terminal aérea. (Foto: Infobae Perú)

De acuerdo con la información atribuida al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Cusco figura entre los departamentos con mayor diversidad climática del país, con 16 tipos de clima.

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En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, predomina un clima templado con presencia de lluvias y humedad durante las distintas estaciones. Las características meteorológicas de la región están relacionadas con su configuración geográfica y la presencia de zonas montañosas.

El Senamhi señala que el Perú registra hasta 38 tipos de clima, resultado de la interacción entre factores geográficos y climáticos. Entre estos factores figuran la ubicación del país en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

El Senamhi identifica tres grandes características climáticas según las regiones del territorio peruano. En la costa, zona próxima al océano Pacífico y equivalente al 11,6 % del territorio nacional, predomina un clima árido y templado, con escasez de lluvias.

En la sierra, espacio asociado a la Cordillera de los Andes que ocupa el 28,1 % del territorio peruano, predominan las condiciones lluviosas y frías. En la selva, que representa el 60,3 % de la superficie nacional, el clima se caracteriza por condiciones muy lluviosas y cálidas.

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Estas diferencias responden a la interacción de la ubicación geográfica, el relieve y otros factores climáticos presentes en el territorio peruano.