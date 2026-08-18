Anuncian paro de transportistas para el martes 25 de agosto ante nula comunicación con Keiko Fujimori

Lima y Callao quedaría paralizada este jueves 10 de abril ante el paro de transportistas. (Foto: Andina)

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La Unión Gremial de Lima - Callao oficializó la fecha del próximo paro de transportistas: el martes 25 de agosto se suspenderán los servicios urbanos en la capital y el primer puerto, salvo que el Gobierno atienda antes sus demandas.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, donde los gremios informaron que la decisión responde a la falta de diálogo con el Ejecutivo y al incremento de la violencia que afecta a conductores y pasajeros.

En el documento, los transportistas detallaron que “en lo que va del mes de agosto se ha registrado una serie de atentados contra los trabajadores del volante y los pasajeros, atacados mientras cumplían su jornada o se trasladaban a sus centros de trabajo y estudio”.

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Destacaron el caso del 6 de agosto en Los Olivos, donde el gerente general de una empresa de transporte fue asesinado por sicarios, un hecho que, según la organización, “no se trata de hechos aislados, sino de una violencia sistemática ejercida por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y al sicariato”.

La Unión Gremial subrayó además que la situación se agrava por la “ausencia de una política pública clara y articulada”. Según sostienen, la extorsión y el cobro de cupos generaron un aumento de costos operativos, lo que afecta directamente la economía de los usuarios, quienes dependen del servicio de transporte urbano para desplazarse.

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“El problema no se revertirá de un día para otro, pero el Estado tiene el deber de conocer con precisión su magnitud y de comunicar el plan de acción que viene ejecutando”, se lee en la misiva.

Comunicado de la Unión Gremial de Lima - Callao.

Reclamos y propuestas

Los gremios explicaron que ya presentaron propuestas orientadas al fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas en extorsión y sicariato, así como al control de las comunicaciones desde los penales y a la protección de los transportistas que denuncian estos delitos. No obstante, “hasta la fecha no hemos recibido respuesta formal sobre su evaluación”.

En varias oportunidades, los representantes del sector solicitaron audiencia a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, con el objetivo de conocer las políticas que adoptará el Gobierno frente a esta crisis. “A la fecha, dicha reunión no ha sido concedida”, afirmaron los gremios en el pronunciamiento.

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Ante la falta de respuestas concretas, la Unión Gremial de Lima - Callao informó que “hemos acordado convocar a la paralización del servicio el martes 25 de agosto, como llamado de atención al Gobierno para que informe si cuenta o no con un plan de seguridad, cómo se viene ejecutando y si considera las propuestas que oportunamente hemos presentado”. Añadieron que la medida “quedará sin efecto si, antes de esa fecha, el Ejecutivo nos concede la audiencia solicitada”.

El comunicado concluye reafirmando la vocación de diálogo y el compromiso con la ciudadanía, asegurando que la medida será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables.

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“Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, enfatizaron los transportistas.