Lluvias pueden generar accidentes eléctricos: conoce qué hacer, según Osinergmin, si encuentras cables caídos o agua cerca de enchufes

Una calle inundada en el sur de Perú y el detalle de una mano accionando un interruptor en un panel eléctrico, ilustran los riesgos de las lluvias y la prevención de accidentes. (Composición: Infobae Perú)

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Las lluvias y el incremento de la humedad pueden generar distintos riesgos para la población, especialmente cuando el agua entra en contacto con instalaciones eléctricas. En los últimos días, varias regiones del sur del Perú registraron precipitaciones, ráfagas de viento y nevadas debido a la influencia de la DANA Aníbal, mientras el Senamhi prevé una disminución de estos fenómenos desde el 20 de agosto.

Aunque las condiciones meteorológicas asociadas con Aníbal comenzarán a reducirse, el Senamhi mantiene avisos por precipitaciones, vientos y nevadas en la sierra, además de lluvias en sectores de la costa. La especialista Rosario Julca explicó que la presencia de aire frío y su interacción con las temperaturas cálidas del mar también favoreció la aparición de lloviznas en el litoral.

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Ante este escenario, Osinergmin brindó una serie de recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos durante las lluvias, tanto dentro de las viviendas como en calles y espacios públicos. Las medidas incluyen qué hacer si el agua ingresa a una casa, cómo revisar las instalaciones eléctricas y cómo actuar frente a cables o postes que puedan representar un peligro.

Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.

¿Qué hacer si entra agua o hay mucha humedad en casa?

Si el agua ingresa a una vivienda o existe excesiva humedad cerca de las instalaciones eléctricas, Osinergmin recomienda evitar cualquier contacto con tomacorrientes, enchufes, interruptores y aparatos eléctricos. La presencia de agua puede aumentar el riesgo de una descarga eléctrica, por lo que resulta fundamental mantener distancia de estos elementos.

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Siempre que las condiciones permitan hacerlo de manera segura, se recomienda bajar la llave general del tablero eléctrico para cortar el suministro de energía. Esta acción debe realizarse únicamente cuando la persona pueda acceder al tablero sin entrar en contacto con superficies mojadas o instalaciones expuestas al agua.

El consumo de energía de los electrodomésticos apagados pero enchufados puede tener un impacto considerable en la factura de electricidad. (depositphotos.com)

Otro punto importante consiste en evitar la reconexión del servicio mientras permanezca el agua o la humedad. Antes de restablecer la electricidad, un técnico electricista calificado debe revisar las instalaciones y verificar que todos sus componentes se encuentren en condiciones seguras para volver a utilizarse.

Revisa estas instalaciones eléctricas antes de las lluvias

Como medida preventiva, Osinergmin recomienda revisar de manera periódica los cables, tomacorrientes, interruptores, enchufes y tablero eléctrico, además de la puesta a tierra y los dispositivos de protección. Si durante la inspección se identifica algún desperfecto, corresponde realizar el mantenimiento necesario antes de que ocurra una emergencia.

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Los hogares también deben contar con interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales en el tablero eléctrico. Estos dispositivos contribuyen a proteger tanto a las personas como a las instalaciones frente a situaciones como sobrecargas, cortocircuitos y fugas de corriente, las cuales pueden ocasionar electrocuciones.

Osinergmin advierte sobre el consumo residual de electricidad en electrodomésticos que permanecen enchufados aunque estén apagados en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión, reparación o mantenimiento de una instalación eléctrica debe quedar en manos de un técnico electricista calificado. Manipular cables o componentes eléctricos sin los conocimientos necesarios puede aumentar el riesgo de sufrir una descarga, especialmente cuando las instalaciones estuvieron expuestas a agua o humedad.

¿Qué hacer si encuentras cables caídos o postes durante las lluvias?

Las precauciones también deben mantenerse en la vía pública. Durante las lluvias, Osinergmin recomienda no tocar ni acercarse a postes, redes eléctricas o cables caídos, debido al riesgo de que alguno de estos elementos se encuentre energizado y pueda provocar una descarga.

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La misma recomendación aplica para árboles o ramas que hayan caído y puedan estar en contacto con el cableado eléctrico aéreo. Aunque parezcan desconectados, estos elementos deben considerarse peligrosos y mantenerse fuera del alcance de las personas hasta que personal especializado evalúe la situación.

Osinergmin recomienda cortar el suministro eléctrico desde el interruptor general si entra agua a una casa o negocio y pedir la revisión de un electricista calificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se observa un árbol o una rama demasiado cerca de las redes eléctricas, la recomendación es comunicarlo a la empresa eléctrica correspondiente para que adopte las medidas de seguridad necesarias. Osinergmin señaló que supervisa de manera permanente la infraestructura eléctrica para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y contribuir a la seguridad de los usuarios.

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Ante una emergencia eléctrica o para reportar una situación de riesgo relacionada con los servicios de electricidad e hidrocarburos, la ciudadanía puede comunicarse con Osinergmin mediante la línea 1840. Mantener distancia de las instalaciones afectadas y evitar cualquier manipulación directa son medidas fundamentales durante una jornada de lluvias.