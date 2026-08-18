Cusco: ponen al descubierto peligrosa ruta turística a Santa Teresa tras quedar varados más de 20 visitantes por nieve y hielo en el camino

Una intensa y sorpresiva nevada en la ruta de Choquequirao a Santa Teresa, en Cusco, dejó varados a varios turistas. El incidente sacó a la luz los graves peligros de este recorrido, el cual no cuenta con autorización oficial para el tránsito turístico. Buenos Días perú

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Una intensa nevada complicó el retorno de más de 20 turistas que recorrieron Choquequirao y se dirigían hacia Santa Teresa por una ruta ubicada en el distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención, Cusco. La presencia de nieve y hielo dificultó el paso por sectores de alta pendiente y dejó a los visitantes varados durante el último fin de semana.

El tramo afectado corresponde a la ruta Choquequirao-Yanama-Santa Teresa y atraviesa el Abra Mariano Llamoca, ubicado a 4.643 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas modificaron el estado de la vía y también dificultaron el tránsito de vehículos que circulaban por este sector.

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Registros del recorrido muestran zonas cubiertas por nieve y otras con una capa de hielo que aumentó el riesgo de deslizamientos. Uno de los turistas describió las dificultades para avanzar y señaló: “Esta parte está bien tranca, por lo que es ya, es hielo, ya no es nieve”. Los visitantes finalmente lograron salir de la zona.

El caso puso bajo atención la situación administrativa de este recorrido. La Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur) Cusco precisó que la ruta no cuenta con autorización regional para el tránsito turístico y que tampoco existe una validación técnica realizada por esa entidad.

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Gercetur advierte que la ruta no está autorizada

Más de 20 turistas quedaron varados durante el último fin de semana por la intensa nevada en la ruta Choquequirao-Yanama-Santa Teresa. Composición: Infobae

Rosendo Baca Palomino, titular de la Gercetur Cusco, confirmó a la Agencia Andina que la entidad regional no realizó una visita técnica para validar el circuito. “Esta ruta no está autorizada, no hemos tenido una visita técnica”, declaró el funcionario.

La autoridad regional también señaló que desde abril existe una solicitud para revisar las condiciones del recorrido. De acuerdo con Baca Palomino, Gercetur convocó al municipio y trasladó la preocupación para que esa autoridad presente la documentación correspondiente sobre la validación de la ruta.

“Nosotros no hemos hecho la elaboración técnica de esta ruta, desde abril estamos tras de esto, hemos convocado al municipio, se ha trasladado la preocupación para que ellos presenten la validación de la ruta”, expresó el titular de la entidad regional.

La Gercetur también indicó que el recorrido viene siendo promocionado por operadores turísticos pese a la ausencia de autorización. Ante esta situación, la entidad pidió al gobierno local de Santa Teresa adoptar medidas de prevención y revisar las condiciones existentes antes del traslado de visitantes.

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Evaluarán el estado del tramo tras la nevada

Baca Palomino explicó que una evaluación técnica debe determinar las condiciones que presenta el recorrido. Para esa revisión se contempla la participación de especialistas de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) de Cusco, la Dirección de Cultura, la Gerencia de Recursos Naturales y la propia Gercetur.

“Por encima del tema comercial está la seguridad de nuestros visitantes. En el momento que se dieron los incidentes habían alrededor de 20 turistas en un grupo, a la fecha entendemos que ya han salido y la ruta está operativa en este momento”, manifestó el funcionario.

La autoridad regional también informó que se emitió un documento para coordinar una visita al lugar. El objetivo consiste en revisar directamente el tramo y establecer cuáles son las condiciones para el tránsito turístico.

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“Entonces, hoy día estamos emitiendo el documento. Esperemos que en la semana ya fijemos hora y fecha para estar presentes en la ruta, hacer esta evaluación y determinar, este, cuáles son las condiciones de visita”, indicó Baca Palomino.

Municipio debe definir las condiciones del recorrido

La nieve también dificultó el paso de vehículos que circulaban por la zona. Andina

La Gercetur Cusco precisó que la municipalidad distrital tiene competencia para evaluar una eventual suspensión temporal del tránsito de visitantes por el sector. La decisión debe considerar las condiciones de seguridad que presente la vía tras el episodio de nieve.

La entidad regional también recordó que las agencias de turismo deben contar con los permisos y autorizaciones correspondientes antes de trasladar visitantes por esta zona. El recorrido no dispone de una validación técnica emitida por Gercetur.

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El tramo conecta Choquequirao con Yanama y Santa Teresa mediante un trayecto que atraviesa sectores altoandinos y zonas próximas a la Amazonía cusqueña. Desde Santa Teresa, algunos viajeros continúan hacia Hidroeléctrica y después prosiguen su recorrido hacia Machu Picchu.

La ruta también permite la conexión con Santa María y la vía nacional Quillabamba-Cusco. Debido a estas conexiones, el trayecto forma parte de las alternativas utilizadas por visitantes que recorren el entorno de Choquequirao y buscan continuar hacia otros puntos turísticos de la región.

Gercetur señala responsabilidades ante nuevos incidentes

El titular de la Gercetur Cusco también se refirió a las responsabilidades que podrían surgir ante un nuevo incidente si el tránsito turístico continúa sin una validación técnica. Según Baca Palomino, la responsabilidad alcanzaría a las autoridades locales, operadores y agencias que utilicen el recorrido.

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“El gobierno local, los operadores en turismo que están transitando y las agencias asumen absolutamente la responsabilidad”, afirmó el funcionario.

La autoridad regional insistió en que las condiciones de seguridad deben ser evaluadas antes de definir la continuidad del tránsito turístico. En paralelo, la municipalidad distrital debe determinar las medidas que correspondan frente a las condiciones registradas en el Abra Mariano Llamoca.

La ruta Choquequirao-Yanama-Santa Teresa permanece bajo revisión de las autoridades debido al episodio registrado durante la nevada y a la falta de autorización regional para su utilización con fines turísticos.