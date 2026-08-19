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Cronograma de pagos al sector público para agosto empieza mañana en el Banco de la Nación

Ya cobraron los jubilados de la ONP, y ahora le toca a los trabajadores públicos cobrar su sueldos, según el orden de entidades ya determinado anteriormente

Trabajador cobrando sueldo en el Banco de la Nación
¿Ya cobras en el Banco de la Nación? Revisar las fechas en que se le pagará a la entidad en la que laboras. - Crédito Andina
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Este jueves 20 de agosto ya cobran sus sueldos los trabajadores públicos de las entidades del Estado. Esto, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación, el cual se aprobó a fines del año pasado y tienen todas las fechas en que estos reciben sus remuneraciones, aguinaldos y bonos durante todo el año.

Así, serán cuatro días en que se pagará y los trabajadores del Estado pueden acercarse a cobrar en el Banco de la Nación:

  • El jueves 20 de agosto cobran las entidades de Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas
  • El viernes 21 de agosto cobran las entidades de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores
  • El lunes 24 de agosto cobran las entidades de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
  • El martes 25 de agosto cobran las entidades de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
oficina del Banco de la Nación
Desde el 10 de agosto los jubilados de la ONP pudieron cobrar sus pensiones, luego los de la 20530 y ahora finalmente los trabajadores públicos. - Crédito Andina

Los pagos en el Banco de la Nación

Como se sabe, los trabajadores públicos cobran sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, según las fechas del cronograma de pagos.

Si bien en agosto esto significa acceder al sueldo, como todos los meses, también se incluyen otros pagos, como aguinaldos, bono de escolaridad y otros, según la ocasión. Cabe recordar que en julio se pago el aguinaldo de S/300.

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Así, los trabajadores tendrán que esperar a diciembre para percibir el segundo pago del aguinaldo de este 2026, también de S/300. Como se sabe, solo los trabajadores CAS ya no reciben este monto, dado que reciben gratificación, aunque esta medida estará en evaluación por el actual gobierno de Keiko Fujimori.

Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Oficinas que no atenderán

Asimismo, dada las fuertes lluvias en distritos de Lima, y otras regiones del país, el banco ha dispuesto el cierre temporal de agencias en zonas de Lima, Arequipa y Ayacucho.

Así, compartieron la lista de agencias que no atenderán hasta nuevo aviso:

En Lima

  • Agencia 2 Villa María del Triunfo (Av. Salvador Allende N° 699).
Lima bajo la lluvia: Abraham Levy reporta una de las mayores precipitaciones históricas en la capital. Captura: X.
Lluvias afectaron la atención en oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Captura de X

En Arequipa

  • Agencia 3 Caravelí (calle Ayacucho Mz. Z, Lote 8 Zona B, Centro Poblado Caravelí Tradicional)
  • Agencia 3 Chala (Centro Poblado Pueblo Tradicional de Chala Mz. 22 Lote 19-A)
  • Agencia 3 Atico (Av. Caravelí N° 402 - Plaza de Armas).

En Ayacucho

  • Agencia 2 Puquio (Jr. Pachacútec N° 108).

Asimismo, el Banco de la Nación ha recomendado a sus clientes y usuarios utilizar, mientras dure esta medida, los canales alternos de atención, entre ellos cajeros automáticos, agentes corresponsales, APP BN, banca virtual y Págalo.pe.

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Algunos enlaces que han compartido para conocer todos los medios de atención son los siguientes:

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