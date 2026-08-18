MEF llama “última jugada” al directorio de Petroperú y alerta que empresa caería en manos de sus acreedores

La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

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En agosto Petroperú nombró a su nuevo directorio, con Oliver Stark, quien retorna a la cabeza para asumir nuevamente la presidencia.

Ante esto, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha señalado que si este directorio falla, y su sindicato de trabajadores no colabora, Petroperú se puede perder y caer en mano de los acreedores. “Estamos en una situación límite. Hace unos meses casi se pierde el control de la compañía”, dijo Cuba en Exitosa.

Si bien el ministro no ha declarado considerando una privatización de la empresa estatal por ningún lado, sí ha señalado que el nombramiento de este directorio es una “última jugada”, y está enfocada en que compañía deje de perder dinero y sea rentable, según considera.

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El presidente de la petrolera estatal detalla los desafíos financieros, la situación del rescate y el diálogo con el equipo de Keiko Fujimori.

MEF sobre Petroperú

Petroperú, una empresa estatal tan querida por los peruanos, iba a caer en manos de los acreedores por el mal manejo de los anteriores gerentes. “Lo que estamos haciendo ahora es una última jugada. Hemos nombrado un directorio profesional y su encargo es cambiar el status quo, para dejar de perder dinero y comenzar a generar ganancias”, manifestó.

Asimismo, agregó que es una empresa mal manejada gerencialmente, que ha arrojado solamente pérdidas en los últimos cuatro años y que no puede seguir como está. “Si seguía así, el Estado peruano iba a perder el control”.

Como se recuerda, la Junta General de Accionistas de Petroperú acordó la designación de un nuevo Directorio, nombrando a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss como presidente del máximo órgano de gobierno corporativo a partir del 7 de agosto de 2026. También se designó como nuevos directores a César Burga Rivera, Daniel Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaúnde Gutiérrez, y acordó la permanencia de Carlos Adrián Linares Peñaloza como integrante del Directorio.

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De igual forma, se mantuvo al representante de los trabajadores en el directorio, Néstor Herrera Guerrero.

Cuba reveló que el nuevo directorio es la 'última jugada' de la empresa estatal Petroperú. - Crédito MEF

¿Recortarán gastos?

Pero Cuba también mencionó que el tema de los trabajadores está en manos de la nueva administración.

Resaltó que tal como sucede en cualquier compañía, en una situación como la de Petroperú, se está evaluando cortar gastos innecesarios, cortar unidades que no brindan utilidades y vender otras, comenzar a cobrar mejor y con mejores contratos de compra de crudo, además de impulsar las ventas.

Sobre esto, nuevamente el ministro enfatizó que este es el último intento que se hace para que la compañía recupere el rumbo. “Queremos que vuelva y que salga a flote. Estamos reflotándola, en verdad”, acotó.

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El gobierno de Keiko Fujimori no ha mencionado ni de cerca un intento de privatizar Petroperú. - Crédito Difusión

Así, como parte de esta estrategia, Cuba señaló que el Ejecutivo ha establecido un fondo de US$ 2.000 millones en ProInversión, además de designar un nuevo directorio encargado de conducir el proceso.

“Como somos conscientes de eso, hemos creado un fondo en ProInversión de US$ 2.000 millones y un nuevo directorio para retomar el buen rumbo”, indicó.

Con esto, ahora el desafío para la nueva administración será conseguir que Petroperú deje de registrar pérdidas y avance hacia un modelo capaz de generar ganancias, en un escenario que el propio ministro calificó como límite.