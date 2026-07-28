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ProInversión: MEF establece nuevo proceso de evaluación y selección de directores, ¿Cuáles son los cambios?

El concurso público para elegir a los miembros independientes de ProInversión tendrá cinco etapas eliminatorias, desde la convocatoria hasta la entrevista personal

PROINVERSION
La designación de los seleccionados para ProInversión deberá concretarse en un plazo de hasta cinco días hábiles tras la publicación de los resultados finales.
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó, a través de la Resolución Ministerial N° 310-2026-EF/15, la aprobación del procedimiento que regirá la evaluación, selección y designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de ProInversión, en representación de la propia cartera.

La medida da cumplimiento a una obligación pendiente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32441 y su Reglamento, que ya ordenaban este desarrollo normativo.

ProInversión es la agencia pública responsable de diseñar, conducir y concluir los procesos de promoción de asociaciones público privadas y proyectos en activos. Opera como organismo técnico especializado adscrito al MEF, que supervisa y define su política institucional.

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ProInversión: ¿Qué establece la nueva resolución del MEF?

La nueva disposición establece un marco detallado y transparente para la selección de los dos representantes independientes del MEF en el máximo órgano de gobierno de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El procedimiento busca garantizar criterios de idoneidad técnica y moral, en línea con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley y 27 y 28 del Reglamento, sin alterar la composición original del Consejo ni los requisitos mínimos ni impedimentos para acceder al cargo.

Proinversión anuncia USD 400 millones para el megaproyecto portuario en Marcona. (Foto: infobae Perú)
ProInversión es la agencia pública que diseña, conduce y concluye procesos de promoción de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.

El procedimiento aprobado dispone la creación de un Comité de Selección, conformado por el Viceministro de Economía, el Viceministro de Hacienda y el Secretario General del MEF.

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Este Comité estará encargado de conducir el concurso público, definir y publicar las bases, evaluar a los postulantes y resolver cualquier situación no prevista en las reglas del proceso.

La Secretaría Técnica recaerá en la Oficina General de Recursos Humanos del MEF, que deberá proporcionar soporte técnico y administrativo durante todas las etapas.

Comité de Selección: integración y funciones

La resolución especifica que el concurso público contará con varias fases: convocatoria, inscripción, evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal.

Cada etapa será eliminatoria y las bases deben publicarse tanto en el diario oficial El Peruano como en los portales institucionales del MEF y ProInversión, para asegurar la máxima difusión y acceso.

ProInversion - Construccion - Asociacion Publico Privada - APP
El Comité de Selección del MEF estará integrado por el viceministro de Economía, el viceministro de Hacienda y el secretario general del ministerio.

Solo podrán continuar en el proceso quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos y no se encuentren incursos en los impedimentos ya establecidos en el Reglamento.

El MEF estableció que los postulantes podrán acceder a la asignación de puntaje adicional por mayor calificación profesional, conforme a los criterios definidos en el anexo de la resolución.

Además, la normativa prevé la aplicación de bonificaciones para personas con discapacidad y licenciados de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la legislación vigente.

Sanciones, orden de mérito y bonificaciones para postulantes

El puntaje final de cada postulante resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes etapas. La asignación de las vacantes se realizará en estricto orden de mérito, según los resultados publicados en las plataformas oficiales.

En caso de empate, se considerarán sucesivamente el mayor puntaje en la entrevista personal, la evaluación de conocimientos y la evaluación curricular.

MEF - Ministerio de Economía y Finanzas
La resolución del MEF permite descalificar postulantes si se detecta información falsa y encarga la fiscalización posterior a la Oficina General de Recursos Humanos.

De acuerdo con la resolución del MEF, la designación formal de los miembros seleccionados se concretará en un plazo de hasta cinco días hábiles tras la publicación de los resultados finales.

La normativa también contempla la descalificación en cualquier momento del proceso si se detecta la presentación de información o documentación falsa, así como la fiscalización posterior por parte de la Oficina General de Recursos Humanos.

Un paso clave para fortalecer la transparencia en ProInversión

El procedimiento aprobado no modifica la estructura legal ni los requisitos básicos definidos por la Ley N° 32441 ni por el Reglamento aprobado mediante DS N° 316-2025-EF.

Según el ministerio, la resolución se limita a desarrollar el mandato contenido en ambas normas, que exigían la aprobación de un proceso transparente y objetivo para la designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de ProInversión.

La implementación de este nuevo esquema permitirá que las próximas designaciones de directores independientes se realicen bajo reglas claras, públicas y con mecanismos de control y publicidad.

El Consejo Directivo de ProInversión queda de este modo habilitado para renovar o completar su integración conforme al marco normativo vigente, con la expectativa de fortalecer la transparencia y la meritocracia en la gestión de la promoción de la inversión privada en el país.

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