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Petroperú: trabajadores rechazan retorno del directorio Stark y exigen resultados concretos a ProInversión

La FENPETROL cuestionó al ministro Elmer Cuba por anunciar un cambio de rumbo en Petroperú mientras, según el gremio, se mantiene el mismo esquema de reestructuración

Oliver Stark ya había sido presidente de Petroperú.
La designación de Oliver Stark Preuss en el Directorio de Petroperú alimentó dudas en FENPETROL sobre la orientación real del Gobierno.
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La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre un supuesto “cambio de rumbo” en la gestión de Petroperú.

La organización sindical considera contradictorio el anuncio de nuevas directrices cuando, en la práctica, se mantiene el mismo modelo de reestructuración que, afirman, no ha generado resultados verificables para fortalecer la empresa estatal.

Nombramiento de Oliver Stark Preuss: dudas sobre el verdadero cambio

FENPETROL subraya que la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú despierta dudas acerca de la política que seguirá el Gobierno. Stark Preuss formó parte de gestiones anteriores que impulsaron propuestas orientadas a la administración privada y el desprendimiento de activos de la empresa estatal.

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Según la Federación, este tipo de decisiones refuerza la percepción de que no existe una voluntad genuina de fortalecer Petroperú, sino de continuar con una estrategia cuyos resultados no cumplen las metas planteadas.

Petroperú
El sindicato rechazó los supuestos resultados de ProInversión y afirmó que tras siete meses y uso de recursos públicos no hay pruebas verificables de mejoras en Petroperú.

Desfase entre discurso y acciones

El pronunciamiento señala una incongruencia entre el discurso del ministro Cuba —que promete un nuevo rumbo para Petroperú— y las acciones concretas adoptadas por el Gobierno.

FENPETROL resalta que, a pesar de los anuncios, se mantiene la misma visión y los mismos responsables que lideraron la reestructuración en los últimos meses. La organización sindical advierte que Petroperú sigue bajo los alcances de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, sometida a mecanismos de administración vinculados a ProInversión, lo que limita la autonomía y la toma de decisiones técnicas y empresariales.

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La Federación también manifiesta preocupación por las declaraciones del ministro Cuba sobre supuestos “resultados impresionantes” de ProInversión en el proceso de reorganización de Petroperú.

Sostiene que, tras siete meses de implementación y la asignación de significativos recursos públicos, no existen evidencias verificables de mejoras en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de la compañía. FENPETROL ha solicitado una revisión integral de la actuación de ProInversión y del uso de los recursos públicos destinados al proceso.

Petroperu
FENPETROL pidió una auditoría forense sobre decisiones administrativas, financieras y patrimoniales, y una revisión integral del proceso de reorganización de Petroperú.

El país requiere una Petroperú sólida y no la repetición de errores

FENPETROL destaca la importancia de contar con una empresa petrolera estatal fuerte, especialmente en un contexto internacional de alta volatilidad en los mercados energéticos.

La organización enfatiza que la reestructuración no debe ser un mecanismo para reducir el rol de Petroperú ni fragmentar sus operaciones, sino modernizar la gestión y fortalecer la competitividad. Pese a las restricciones, la empresa reportó resultados positivos en el primer semestre de 2026, lo que la Federación atribuye al esfuerzo de sus trabajadores.

El gremio exige una auditoría forense que revise las decisiones administrativas, financieras y patrimoniales adoptadas en las gestiones anteriores, así como el uso de los recursos públicos asignados. Considera indispensable identificar responsabilidades y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Además, solicita que los anteriores administradores de Petroperú rindan cuentas por los salvatajes económicos otorgados por el Estado.

Petroperú - refinería de Talara
La federación exigió respaldo financiero, autonomía técnica, transparencia y defensa del rol estratégico de Petroperú, al considerar que su estabilidad es clave para el país.

Demandas a la nueva administración y recuperación de acreencias

FENPETROL plantea cuatro puntos que considera ineludibles: predictibilidad y respaldo financiero del Ejecutivo; un plan de reestructuración responsable y verificable; defensa del rol estratégico de Petroperú y la soberanía energética nacional; y autonomía con gobernanza técnica.

También exige conocer si el Directorio exigirá al Estado el pago de obligaciones pendientes con la empresa por más de S/ 6.000 millones, entre ellas créditos fiscales, devoluciones de IGV y remediaciones ambientales.

La Federación reafirma su respaldo a toda reforma orientada a fortalecer la empresa estatal, pero considera incompatible con ese objetivo mantener un modelo que, a su juicio, no ha generado resultados concretos. FENPETROL concluye que la estabilidad y el éxito de Petroperú son indispensables para el desarrollo y el futuro del país.

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