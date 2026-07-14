Nuevo brote de la Gripe aviar H5N1 en Perú: por qué el SENASA declaró emergencia sanitaria y lo que debes saber de esta enfermedad

Personal de salud y policía supervisan la movilización de aves en San Vicente de Cañete, Perú, tras la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por 90 días debido a la influenza aviar H5N1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró emergencia sanitaria por 90 días en todo el territorio nacional tras confirmarse un nuevo brote de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1 en un predio de gallos de pelea ubicado en San Vicente de Cañete, provincia de Lima. La medida activa controles extraordinarios sobre la movilización de aves, refuerza la vigilancia en granjas comerciales y busca evitar la diseminación de un virus que puede matar entre el 70% y el 90% de las aves de una explotación avícola.

Mario Bonifaz Flores, médico veterinario y director general de Sanidad Animal del SENASA, explicó en declaraciones a RPP que la declaratoria no es una señal de alarma para los consumidores, sino una herramienta de prevención. “Esta medida de declaratoria de emergencia es una acción preventiva a fin de evitar la posible diseminación de esta enfermedad”, afirmó. Añadió que el organismo actuó de manera inmediata tras detectar el foco: aplicó medidas de control, realizó vacío sanitario y ejecutó el sacrificio sanitario de las aves afectadas para contener cualquier propagación.

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El brote se limitó a gallos de pelea. Bonifaz Flores fue categórico al respecto: el virus no se detectó en pollos de engorde, gallinas de postura ni en ninguna otra ave de producción comercial destinada al consumo. “No hemos tenido presencia de esta enfermedad ni en pollos que producen carne, ni en gallinas de postura, ni en otro tipo de ave comercial que usualmente consumimos”, precisó.

Una infografía detalla la emergencia sanitaria por influenza aviar H5N1 en Perú, las medidas tomadas por SENASA y el impacto controlado del brote en aves de San Vicente de Cañete. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la influenza aviar y por qué el H5N1 es la cepa más temida?

La influenza aviar es una enfermedad causada por virus de tipo A que afecta a numerosas especies de aves: pollos, pavos, patos, codornices, perdices, gansos, aves ornamentales, de caza y acuáticas silvestres. Los virus de la gripe aviar se clasifican según dos proteínas de superficie —hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA)—, con 16 subtipos HA y nueve subtipos NA, lo que genera múltiples combinaciones posibles. Cada combinación constituye un subtipo distinto.

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Dentro de esa diversidad, los virus se dividen en dos grandes grupos según su capacidad de daño: los de baja patogenicidad, que producen síntomas leves o pasan desapercibidos en las aves, y los de alta patogenicidad, que generan cuadros graves y pueden matar al 100% de una parvada infectada. El H5N1 pertenece a este segundo grupo.

El linaje ganso/Guangdong del virus H5N1 se detectó por primera vez en 1996. Desde 2020, una variante de ese linaje provocó un número sin precedentes de muertes en aves silvestres y de corral en múltiples países. Aunque inicialmente circuló en África, Asia y Europa, en 2021 se propagó a Norteamérica y en 2022 llegó a América Central y del Sur. Ese período concentró la epidemia más amplia y prolongada de gripe aviar registrada en Europa y Norteamérica, con virus que persistieron en poblaciones de aves durante un lapso inusualmente largo.

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Desde 2002, el número de brotes letales en mamíferos también creció. El virus H5N1 y otros subtipos H5 se detectaron en mamíferos terrestres y marinos: animales criados para peletería, focas, lobos marinos, zorros, osos, nutrias, mapaches, gatos, perros, vacas y cabras, entre otros.

La infografía detalla la influenza aviar H5N1, sus múltiples subtipos, la expansión de epidemias a mamíferos y el riesgo de pandemia con casi 900 casos humanos desde 2003. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué preocupa a la salud pública?

El H5N1 infecta principalmente a animales, pero desde 2003 se notificaron cerca de 900 casos en humanos, más de la mitad mortales. La transmisión al ser humano ocurre casi exclusivamente por contacto estrecho con aves infectadas —vivas o muertas— o con entornos contaminados, como mercados avícolas. En algunas ocasiones también hubo contagios desde mamíferos. La transmisión entre personas no ocurre con facilidad según los conocimientos actuales, pero las autoridades sanitarias advierten que se trata de un virus en evolución constante.

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El principal riesgo que identifican los organismos internacionales es la posibilidad de que el H5N1 mute hasta adquirir la capacidad de transmitirse entre personas con facilidad. Si eso ocurriera, podría desencadenarse una nueva pandemia de gripe, comparable a las causadas por el virus A (H1N1) en 1918 y 2009. Existe además una preocupación adicional: que alguien se infecte simultáneamente con H5N1 y una cepa de gripe humana. Esos virus podrían recombinarse y generar una nueva cepa más peligrosa o de mayor transmisibilidad.

En humanos, la infección puede causar fiebre superior a los 38 °C, tos, dolor de garganta, dolores musculares, dificultad para respirar, conjuntivitis, diarrea y, en casos graves, alteraciones neurológicas como confusión y convulsiones. El virus también se detectó en personas asintomáticas que tuvieron contacto con animales infectados.

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Un pollo espera a ser vendido en un mercado avícola

¿Qué medidas activó la declaratoria de emergencia?

La resolución del SENASA establece controles sobre la movilización de aves no certificadas y obliga a los ciudadanos a notificar de inmediato cualquier signo de enfermedad en aves de corral. “Esta resolución tiene como principal objetivo, de manera preventiva, evitar cualquier tipo de diseminación, de movilización de aves que no estén certificadas”, explicó Bonifaz Flores. Añadió que la medida también busca que las personas eviten el contacto con aves silvestres, portadoras naturales del virus y vector frecuente de contagio hacia predios avícolas.

Sobre la vigilancia, el director detalló que el SENASA trabaja de forma coordinada con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) para monitorear aves silvestres. Cuando se detecta un caso en esa población, el organismo activa medidas de bioseguridad en los predios avícolas de la zona. El diagnóstico se realiza mediante pruebas moleculares de PCR en uno de los laboratorios que el SENASA describe como de los más modernos de Sudamérica, con resultados disponibles el mismo día. La toma de muestra se hace mediante hisopado en aves enfermas —con síntomas nerviosos o respiratorios— o mediante necropsia en aves muertas.

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Bonifaz Flores señaló que el último brote en aves de corral —previo al actual— se registró en 2024. Los casos en aves silvestres, en cambio, son frecuentes y se monitorean de forma permanente.

Personal sanitario y militar implementa medidas de control y cuarentena en un predio avícola de San Vicente de Cañete, Perú, debido a un brote de influenza H5N1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se puede comer carne de ave o huevos?

Bonifaz Flores descartó de manera enfática cualquier riesgo asociado al consumo de carne de ave o huevos. “El virus es bastante sensible al proceso de cocción, por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo”, aseguró. Señaló además que todos los productos avícolas que llegan a la comercialización pasan por inspección veterinaria del SENASA y de veterinarios autorizados en los establecimientos avícolas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esa posición: los huevos y la carne se pueden consumir sin riesgo si se cocinan correctamente. Lo que sí está contraindicado es el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida, huevos crudos y leche sin pasteurizar provenientes de zonas con brotes activos. La OMS recomienda la leche pasteurizada y, en caso de no disponer de ella, hervir la leche cruda antes de consumirla. En algunos establos de vacas lecheras infectadas se detectó el virus en leche cruda, aunque la pasteurización lo inactiva.

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Para quienes hayan tenido contacto reciente con aves, vacas lecheras o productos lácteos no pasteurizados, los síntomas que justifican una consulta médica son: fiebre de 38 °C o más, escalofríos, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, enrojecimiento o irritación ocular, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores musculares y diarrea.

El tratamiento disponible y el rol de los organismos internacionales

En los casos confirmados de infección por H5N1 que se agravan, el tratamiento antivírico con oseltamivir debe iniciarse cuanto antes. La misma indicación aplica para pacientes asintomáticos o con síntomas leves que presenten factores de riesgo para evolución grave. Las vacunas contra la gripe estacional disponibles actualmente no protegen contra los virus animales de la gripe A, incluido el H5N1.

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La OMS coordina la respuesta global a través del Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (GISRS), una red internacional de laboratorios que identifica y monitorea las cepas en circulación. El organismo trabaja además con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para prevenir y controlar la propagación de la enfermedad en animales, y colabora con socios globales en la preparación ante una eventual pandemia por H5N1 u otros virus gripales de origen animal.

Un modelo microscópico del virus de la gripe aviar H5N1 muestra las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa sobre un fondo que representa un paisaje australiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Perú, el SENASA trabaja de forma articulada con el Ministerio de Salud (MINSA) en los programas de vigilancia y en el plan de contingencia frente a la enfermedad. El organismo cuenta además con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que financió la implementación del Laboratorio de Patología Aviar con equipamiento de diagnóstico de precisión.