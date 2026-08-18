Emergencias por lluvias: Sunass recuerda a EPS cómo reducir impactos y atender a usuarios afectados

Sunass seguirá supervisando que Sedapal atienda las incidencias, realice la limpieza y desinfección, y responda a los reclamos de los usuarios afectados. Foto: Instagram

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Las lluvias intensas pueden poner a prueba la infraestructura de agua potable y saneamiento y provocar aniegos o desbordes de aguas residuales. Frente a estos escenarios, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) deben responder de manera inmediata para contener los daños y mantener la prestación de los servicios, recordó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

El organismo regulador señaló que las EPS tienen a su cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura y deben adoptar acciones ante cualquier inconveniente que comprometa el servicio. Asimismo, están obligadas a informar de manera oportuna tanto a sus usuarios como a Sunass cuando se produzcan situaciones que afecten la prestación.

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Acciones que deben ejecutar las EPS

Ante una emergencia, las EPS deben intervenir sin demora la infraestructura comprometida para controlar el problema y limitar sus consecuencias. También tienen que solucionar las fallas operativas que puedan perjudicar la continuidad o calidad de los servicios de saneamiento.

Otra medida exigida es la implementación de acciones de contingencia destinadas a disminuir las afectaciones y permitir la recuperación del servicio. Estas disposiciones cobran relevancia durante episodios de lluvias intensas, debido al riesgo de daños en viviendas, calles y componentes del sistema de saneamiento.

Sunass seguirá supervisando que Sedapal atienda las incidencias, realice la limpieza y desinfección, y responda a los reclamos de los usuarios afectados. Foto: Instagram

Cuando los aniegos generen perjuicios a personas, viviendas o bienes de los usuarios, las empresas prestadoras también deben activar el seguro de responsabilidad civil, siempre de acuerdo con las condiciones y procedimientos correspondientes.

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Sunass supervisa incidencias registradas en Lima

En Lima, Sunass realiza labores de monitoreo y verificación sobre la atención de los aniegos y desbordes de aguas residuales registrados luego de las lluvias intensas. Las incidencias reportadas comprenden sectores de Chorrillos, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Como parte de esta supervisión, el regulador solicitó a Sedapal información sobre los daños ocasionados en los sistemas de agua potable y alcantarillado. La empresa cuenta con un plazo máximo de dos días hábiles para comunicar las afectaciones identificadas, las medidas de atención y contingencia adoptadas y el estado actual de los servicios.

Limpieza y atención a los usuarios

Sunass continuará verificando que Sedapal atienda las incidencias y cumpla con las labores de limpieza y desinfección en las zonas perjudicadas. También supervisará la atención de los requerimientos formulados por los usuarios afectados.

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Sunass seguirá supervisando que Sedapal atienda las incidencias, realice la limpieza y desinfección, y responda a los reclamos de los usuarios afectados. Foto: Instagram

Para realizar consultas u obtener orientación sobre la prestación de los servicios de saneamiento, los usuarios pueden comunicarse gratuitamente con el Fono Sunass 1899.

Después de 30 horas retiraron bus inundado en Villa María del Triunfo

El bus de la empresa Rivera, que quedó atrapado en las aguas acumuladas del baipás de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo (VMT), fue retirado este martes por la mañana tras más de 30 horas varado.

La unidad, que cubre la ruta Surco-Pachacámac, quedó inmovilizada el domingo luego de que el conductor intentara cruzar el paso a desnivel, pese a que estaba completamente inundado por las intensas lluvias en Lima. El vehículo fue finalmente remolcado con una grúa y será llevado a un taller para evaluar los daños y determinar si puede ser reparado o quedó inoperativo.

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Mientras tanto, la emergencia continúa en el baipás, donde se mantienen los trabajos para retirar el agua acumulada con hasta cuatro camiones cisterna. El tránsito permanece restringido y los conductores deben utilizar la parte superior de la avenida Pachacútec.