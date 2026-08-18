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Anadarko continuará su proyecto exploratorio en Perú y perforará el primer pozo en el Lote Z-62

La empresa filial de la gigante estadounidense del petróleo ha confirmado la continuidad de su proyecto exploratorio en el país y ha informado a Perúpetro que avanzará al Tercer Periodo Exploratorio

En su intervención en el VIII Consejo de Estado Regional (CER), Montero consideró este hallazgo como una excelente noticia para la nación.
El potencial del lote podría cambiar el rumbo de la energía en el país. - Difusión
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Anadarko Perú, empresa filial de la estadounidense Anadarko, operador de los Lotes Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados en la Cuenca Trujillo, ya ha informado a Perúpetro su decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio en el país.

Esto comprende la perforación de su primer pozo en el Lote Z-62. Dicha decisión confirma la continuidad de su proyecto de exploración en aguas profundas frente a las costas de La Libertad y Lambayeque, al norte del Perú.

Asimismo, este paso al Tercer Periodo Exploratorio está respaldado por los resultados de los estudios de sísmica marina 3D, realizados por Anadarko Perú en el año 2024, que comprendieron el registro de 6,018 km2, el más grande en la historia de la costa del Pacífico.

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Este reportaje noticioso introduce el tema del incremento en el precio de los combustibles y se muestra a un experto en hidrocarburos, Erick García, en una entrevista donde explica las causas del alza del combustible y sugiere posibles alternativas para enfrentar la situación. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en un recuadro durante la emisión.

Perforación será en 2027

La perforación del primer pozo exploratorio está prevista para el año 2027 y su resultado será crucial para confirmar el potencial de hidrocarburos identificado en los estudios de sísmica marina, los cuales demandaron una inversión aproximada de 40 millones de dólares.

“La adquisición sísmica, método clave en la exploración de petróleo y gas, permitió determinar las características geológicas del subsuelo marino para identificar un posible potencial de hidrocarburos en dicha área”, explica Perúpetro.

Según señala la empresa, la Cuenca Trujillo posee un importante potencial por descubrir y, de ser favorables los trabajos exploratorios que se realizarán en dicha cuenca, el Perú podría estar frente a un importante descubrimiento “que transformaría nuestra balanza comercial deficitaria en hidrocarburos”.

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Con la decisión de avanzar al Tercer Periodo Exploratorio, Anadarko Perú ratifica la continuidad de sus inversiones en el país y su compromiso con el desarrollo energético nacional.

CHEVRON
Chevron ingresa al mercado energético peruano tras firmar contratos para explorar lotes Z-61, Z-62 y Z-63.

Con Chevron y Westlawn

Como se recuerda, hace un año, el Gobierno de Perú había aprobado la modificación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos justamente en los lotes marinos Z-61, Z-62 y Z-63, ubicados frente a la costa norte del país

Esto, para permitir que el consorcio a cargo original, liderado por Anadarko Peru Limited Sucursal Peruana, ceda un 35% de participación a las empresas Chevron Peru Exploration Limited, Sucursal Peruana y un 30% a Westlawn Perú S.A.C.

Esta medida se formalizada mediante los Decretos Supremos Nº 014-2025-EM, Nº 015-2025-EM y Nº 016-2025-EM, los cuales autorizan la incorporación de las nuevas empresas socias y el cambio de denominación de la firma operadora.

La iniciativa de exploración en el Lote Z-62 prevé una inversión cercana a los USD 100 millones.
La iniciativa de exploración en el Lote Z-62 prevé una inversión cercana a los USD 100 millones. Foto: Diario Las Américas

En su momento, el potencial exacto de los lotes de Anadarko aún no se conocían, ya que los estudios preliminares de la sísmica 3D se estaban procesando y se esperaba que los primeros resultados se obtengan recién en 2026 o el inicio de perforaciones exploratorias en 2027.

Ahora, con los resultados de los estudios de sísmica marina 3D, el pase a la fase de exploración, se sugiere que los pozos tienen un gran potencial. Anteriormente se estimaba que estos lotes en el mar de La Libertad podrían generar una producción diaria de unos 150 mil a 200 mil barriles de petróleo, según el MINEM.

Se espera que esto pueda tener un impacto positivo, dado que Perú mantiene un balance deficitario en producción e importación de hidrocarburos. Se confía en que el impulso a la exploración offshore modifique el cuadro en los próximos años.

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