Perú
Agregar Infobae enGoogle

Buses interprovinciales: suspenden venta de pasajes al sur del país

Los deslizamientos provocados por las lluvias mantienen interrumpida la Panamericana Sur y dejan a viajeros varados en el terminal terrestre de Ate, sin una fecha definida para retomar sus recorridos

Las empresas de transporte suspendieron la venta de pasajes y las salidas de buses hacia Arequipa, Tacna y Moquegua, debido al bloqueo de la carretera.
Las empresas de transporte suspendieron la venta de pasajes y las salidas de buses hacia Arequipa, Tacna y Moquegua, debido al bloqueo de la carretera. Foto: Andina
Guardar

Los viajes en bus desde Lima hacia Arequipa, Tacna y Moquegua fueron suspendidos debido a los deslizamientos registrados en la Panamericana Sur a consecuencia de las lluvias. La interrupción de la vía ha dejado a numerosos pasajeros varados en el terminal terrestre de Ate, quienes permanecen a la espera de información sobre cuándo podrán continuar su recorrido.

La situación fue reportada por Exitosa desde el terminal terrestre de Atocongo, donde se evidenció la incertidumbre de los viajeros que tenían previsto desplazarse hacia el sur del país. Entre ellos se encuentra Nemesio, quien llegó a Lima el pasado 15 de agosto para recibir atención en el INEN y ahora enfrenta dificultades para retornar a Arequipa.

PUBLICIDAD

Deslizamientos afectan el tránsito hacia el sur

Según el reporte de Exitosa, las empresas de transporte dejaron de vender pasajes y suspendieron sus salidas hacia Arequipa, Tacna y Moquegua, debido a la interrupción de la carretera. Los deslizamientos ocurridos en la Panamericana Sur impiden el tránsito normal de los buses por esta importante ruta.

La medida ha generado pasajeros varados en el terminal terrestre de Atocongo. Los viajeros consultan en distintas agencias para conocer cuándo se restablecerá el servicio, pero hasta el momento no cuentan con una fecha definida para la reanudación de los viajes.

Las salidas desde el terminal terrestre de Lima hacia Arequipa, Tacna y Moquegua fueron suspendidas por los deslizamientos registrados en la Panamericana Sur, dejando a pasajeros varados en la capital (Crédito: Exitosa).

Pasajeros esperan una solución

Uno de los afectados es Nemesio, quien contó que lleva desde el día anterior intentando conseguir un pasaje para regresar a Arequipa. El pasajero llegó a Lima para recibir tratamiento médico, pero ahora necesita volver a su ciudad debido a los gastos que supone prolongar su estadía en la capital.

PUBLICIDAD

Según explicó, ha recorrido casi todas las agencias de transporte que ofrecen viajes hacia Arequipa, pero no ha podido encontrar un servicio disponible. En los establecimientos le informaron que los buses no podían circular debido a la interrupción de la carretera y que los viajes permanecerían suspendidos hasta nuevo aviso.

Ante esta situación, Nemesio manifestó su preocupación porque ya no cuenta con un lugar donde permanecer en Lima y necesita retornar cuanto antes. Por ello, continúa buscando un pasaje, aunque hasta el momento no ha encontrado una alternativa para viajar a Arequipa.

Incertidumbre por la reapertura de la vía

La falta de una fecha para restablecer el tránsito mantiene en incertidumbre a los usuarios que necesitan desplazarse hacia el sur del país. Los pasajeros que permanecen en el terminal esperan que las condiciones de la carretera permitan retomar las operaciones y continuar con sus viajes.

La falta de una fecha para reabrir la vía mantiene varados y con incertidumbre a los pasajeros que buscan viajar al sur del país.
La falta de una fecha para reabrir la vía mantiene varados y con incertidumbre a los pasajeros que buscan viajar al sur del país. Foto: difusión

Por ahora, la suspensión de las salidas alcanza a los servicios con destino a Arequipa, Tacna y Moquegua. La interrupción responde a los deslizamientos provocados por las lluvias en la Panamericana Sur, situación que mantiene restringido el tránsito en determinados puntos de la vía.

Inundaciones afectan a la capital Lima

Las inundaciones en Lima constituyen un riesgo que puede agravarse ante lluvias intensas, desbordes de ríos y activación de quebradas, especialmente en las cuencas del Rímac, Chillón y Lurín. Un escenario de riesgo elaborado por CENEPRED identificó 274 puntos críticos por inundaciones en el departamento de Lima, mientras que 75 puntos presentan niveles de riesgo alto o muy alto. Además, las lluvias registradas el 16 de agosto provocaron aniegos en sectores de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, con ingreso de agua a algunas viviendas y afectación de calles.

La situación mantiene especial atención en Lurigancho-Chosica, donde existe preocupación por una eventual activación de quebradas debido a precipitaciones intensas. Actualmente, la municipalidad realiza labores de limpieza en el río Rímac y la quebrada Chacrasana, además de preparar la distribución de sacos terreros y obras de protección en diez quebradas. El riesgo también se encuentra relacionado con el actual escenario climático de El Niño, cuyo periodo de mayor amenaza se proyecta entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, cuando podrían aumentar las lluvias capaces de generar inundaciones, huaicos y desbordes.

Temas Relacionados

viajes interprovincialessur del Perúlloviznasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

El equipo de Antonio Rizola competirá en el Maracanãzinho de Río de Janeiro ante las mejores selecciones del continente con el firme objetivo de regresar a la justa mundialista luego de 17 años

Fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: los partidos que jugará la ‘bicolor’ por un lugar en el Mundial

Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Sigue los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos registrados en el país, con información sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y recomendaciones para actuar ante una emergencia

Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Coronel Juan Carlos Montúfar recibe un disparo durante operativo policial en Iquitos, informa la PNP

El jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales resultó herido mientras participaba en una intervención contra una banda de traficantes de terrenos

Coronel Juan Carlos Montúfar recibe un disparo durante operativo policial en Iquitos, informa la PNP

Mochila de emergencia para mascotas: qué debe contener para proteger a perros y gatos durante un sismo

Ante un sismo, perros y gatos también necesitan protección. Una mochila de emergencia exclusiva para ellos debe incluir agua, alimento, medicamentos, correa o transportadora, documentos y otros elementos esenciales para garantizar su seguridad durante una evacuación

Mochila de emergencia para mascotas: qué debe contener para proteger a perros y gatos durante un sismo

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

El exjefe de Gabinete reaccionó en redes sociales con un mensaje de respaldo y una referencia política a la situación expuesta por el creador de contenido

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

Alberto Beingolea responde a propuesta de trasladar el LUM a Justicia y defiende su sector: “Los museos son parte de Cultura”

César Hinostroza: PJ rechaza definitivamente su intento para ya no ser procesado por organización criminal con ley del Congreso

ENTRETENIMIENTO

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

Yvonne Frayssinet revela por qué 'Al fondo hay sitio' arrasa en el rating pese a las críticas tras 13 temporadas en pantalla

Asi fue la aparición Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Magaly Medina se burla del comunicado de Janet Barboza por Teletón y Ethel Pozo: “Tú eres la última rueda del coche”

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

DEPORTES

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Tres promesas que ilusionan al vóley peruano: las jugadoras de apenas 14 años que destacaron en el Mundial Sub 17

Lorena Góngora y su balance del Mundial Sub 17 con Perú: “Mucho aprendizaje y momentos que quedan para siempre”

Daniel Bergman, el futbolista sueco que ha sido anunciado como peruano por el Sandvikens IF: “Es una oportunidad fantástica”

Juan Pablo Goicochea, delantero de Juan Pablo II, reveló la presión que sintió cuando estaba en Alianza Lima: “Es difícil”

Sport Boys no sale de los problemas: FPF vuelve a restarle puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 2026