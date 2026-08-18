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Estas empresas de transporte no recibirán subsidio por combustible

Ocho regiones no remitieron los registros exigidos para acceder al apoyo estatal, mientras persisten cuestionamientos sobre la formalización de mototaxis y el uso del beneficio en unidades que operan con gas natural

El subsidio asciende a S/ 4 por cada galón de diésel B5 y B20, siempre que estos combustibles tengan un contenido de azufre de hasta 50 partes por millón.
El subsidio asciende a S/ 4 por cada galón de diésel B5 y B20, siempre que estos combustibles tengan un contenido de azufre de hasta 50 partes por millón. Foto: Municipalidad de Lima
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El Gobierno dispuso un subsidio de S/ 4 por galón de diésel para determinados servicios de transporte, pero no todas las empresas ni unidades podrán acceder a este beneficio. Según explicó Tito Alvites, conductor de La Hora del Volante, en una entrevista con Exitosa, existen regiones que todavía no han presentado los padrones requeridos y un alto nivel de informalidad que limita el alcance de la medida.

El especialista señaló que Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Moquegua, Tacna, Pasco y Huancavelica no cumplieron con remitir la información solicitada de las empresas de transporte urbano formal. Alvites sostuvo que, en varios casos, el problema estaría relacionado con la falta de empresas formalizadas, cuentas bancarias, RUC habilitados o documentación que permita acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

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Ocho regiones quedaron fuera del beneficio

De acuerdo con Alvites, estas ocho regiones no enviaron los registros necesarios para que sus operadores puedan ser considerados dentro del subsidio de S/ 4 por galón de combustible. El entrevistado explicó que parte del problema está en la informalidad del transporte urbano, particularmente en ciudades donde predominan las mototaxis.

Uno de los casos mencionados fue Ucayali, donde, según sus declaraciones, existirían alrededor de 120.000 mototaxis, pero solo cerca del 20% sería formal. Esto dejaría a unas 100.000 unidades fuera de los requisitos necesarios para acceder al beneficio estatal.

El especialista indicó que Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Moquegua, Tacna, Pasco y Huancavelica no remitieron la información requerida sobre empresas de transporte urbano formal.
El especialista indicó que Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Moquegua, Tacna, Pasco y Huancavelica no remitieron la información requerida sobre empresas de transporte urbano formal. Foto: Radio Uno

Mototaxis enfrentan trabas para formalizarse

Alvites también cuestionó el tiempo que podría tomar la incorporación de los mototaxis al esquema de apoyo anunciado por el Gobierno. Señaló que los operadores informales tendrían que organizarse mediante empresas o consorcios y cumplir determinadas condiciones antes de acceder a un eventual beneficio.

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“¿Por qué un informal no se formaliza? Porque tiene al conductor que tiene muchas papeletas impagas, tiene la licencia suspendida, tiene más de cien puntos o porque su unidad también tiene infracciones”, afirmó. A su juicio, exigir que tanto el conductor como el vehículo estén saneados podría convertirse en un cuello de botella para la formalización.

Subsidio está dirigido al diésel

Durante la entrevista difundida por Exitosa, Alvites citó la disposición que establece que el subsidio corresponde a S/ 4 por galón de diésel B5 y B20, con un contenido de azufre menor o igual a 50 partes por millón. A partir de ello, cuestionó que algunas empresas de Lima Metropolitana que utilizan gas natural hayan presentado comprobantes de abastecimiento ante la ATU.

Según el conductor, la norma no contempla el gas natural dentro del combustible subsidiado. Por ello, pidió que las autoridades aclaren si alguna empresa cuyas unidades funcionan con este combustible ha recibido o solicitado el beneficio mediante facturas o boletas electrónicas asociadas a sus placas.

En Ucayali habría unos 120.000 mototaxis, de los cuales solo el 20% sería formal, dejando a cerca de 100.000 unidades fuera del beneficio estatal.
En Ucayali habría unos 120.000 mototaxis, de los cuales solo el 20% sería formal, dejando a cerca de 100.000 unidades fuera del beneficio estatal. Foto: UDEP

Informalidad podría trasladar el costo al pasajero

Alvites advirtió que los transportistas informales que no accedan al subsidio podrían trasladar el mayor costo del combustible a los usuarios. Explicó que, si un operador debe asumir precios elevados sin recibir compensación estatal, buscará mantener su margen mediante un incremento en las tarifas.

“El subsidio no es para beneficiar a los empresarios transportistas”, sostuvo. En su interpretación, el objetivo de la medida debería ser proteger al usuario final, evitando que el aumento del combustible termine reflejándose directamente en el precio del pasaje.

Finalmente, recordó que el Gobierno aprobó S/ 105 millones para sostener este mecanismo durante los próximos tres meses. La discusión, sin embargo, continúa alrededor de quiénes cumplen efectivamente las condiciones para recibirlo y de cómo las autoridades verificarán que los recursos lleguen únicamente a las unidades contempladas por la norma.

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