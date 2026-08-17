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Preocupa el aumento de ansiedad y depresión entre estudiantes de Lima: San Juan de Lurigancho y El Agustino lideran este grave problema de salud mental

Un informe reciente revela que más de un tercio de los estudiantes de secundaria en colegios públicos de Lima Metropolitana presenta síntomas asociados a depresión y ansiedad, situación que se agrava en zonas con altos índices de violencia escolar

Un reportaje de tvpe Noticias aborda la urgencia en salud mental de escolares en Lima Metropolitana. El segmento cubre un informe que revela que el 37% de estudiantes de secundaria tiene riesgos de ansiedad y depresión, con un enfoque en zonas como San Juan de Lurigancho y El Agustino. El contenido también considera la influencia de la dinámica familiar en esta problemática.
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La salud mental de los adolescentes en Lima revela un escenario preocupante tras los últimos resultados del Observatorio Emocional Adolescente. Un reciente informe advierte que el 36,7% de los estudiantes de secundaria evaluados presenta riesgo clínico de ansiedad y depresión, con cifras que se agravan en la jurisdicción de la UGEL 05. El diagnóstico, de acuerdo con la Escuela de Carácter y Ciudadanía, no solo destaca la importancia de identificar estos casos, sino también la urgencia de ampliar la atención psicológica especializada con respaldo del Ministerio de Educación.

El estudio, que incluyó a 5.592 alumnos de cuarto y quinto año de colegios públicos en siete UGEL de Lima Metropolitana, identificó que cuatro de cada diez escolares en la capital enfrentan riesgo de depresión y ansiedad, superando el promedio nacional. La UGEL 05, que abarca distritos como San Juan de Lurigancho y El Agustino, concentra el mayor porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad emocional, con un 40,1%. Según el informe, esta zona coincide también con las tasas más elevadas de violencia escolar.

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Aula con paredes descascaradas, ventanas enrejadas, pizarrón verde y pupitres de madera. Siete adolescentes sentados en pupitres, algunos con la cabeza apoyada.
Adolescentes en un aula de Lima muestran comportamientos asociados a la ansiedad y depresión que afectan el ambiente educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgo emocional y entorno familiar

La investigación impulsada por la Escuela de Carácter y Ciudadanía señala que el aumento de problemas de salud mental en adolescentes se produce en un contexto donde el suicidio juvenil registra un incremento en los últimos años. La advertencia central subraya la importancia de la detección temprana tanto en el hogar como en la escuela, para lo cual el reporte enfatiza la necesidad de aprender a identificar señales de problemas depresivos o de ansiedad en hijos y alumnos.

Mano de persona joven con dedos levemente crispados sobre un cuaderno escolar abierto con anotaciones, un bolígrafo azul al costado en una mesa de madera.
La mano de un adolescente muestra tensión al posarse sobre un cuaderno escolar abierto con anotaciones desordenadas, junto a un bolígrafo azul en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de las cifras, el informe revela una estructura familiar frágil entre los escolares evaluados. Casi la mitad de los adolescentes no convive con ambos padres, una condición que la investigación vincula con una mayor tendencia a experimentar depresión o ansiedad. El documento precisa que los adolescentes que provienen de familias disfuncionales casi duplican la propensión a enfrentar dificultades emocionales, mientras que la violencia dentro del entorno familiar aparece como un segundo factor de riesgo relevante.

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Fachada de colegio con paredes celestes y blancas descascaradas, rejas azules, bandera peruana, acera con basura y un cerro con casas al fondo.
Un colegio público en Lima Metropolitana muestra una fachada de paredes celestes y blancas descascaradas, rejas metálicas, una bandera peruana y viviendas precarias en el cerro del fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de los especialistas citados en el informe, “la identificación temprana y el acompañamiento son fundamentales para evitar complicaciones futuras”. La situación se complica todavía más en los distritos con mayores índices de violencia escolar, donde los factores sociales y familiares tienden a potenciar el riesgo de trastornos emocionales.

Limitaciones en la respuesta institucional

El informe advierte que la capacidad de respuesta de las instituciones educativas resulta insuficiente. Una proporción importante de los colegios evaluados carece de psicólogos y muchos tampoco disponen de personal formado para ofrecer contención ante situaciones críticas. Esta limitación reduce las posibilidades de intervención efectiva cuando se detectan casos de riesgo.

Un doctor con bata blanca y corbata azul sentado en una mesa. Sobre la mesa hay papeles, una carpeta roja y un estetoscopio. Al fondo, una mujer en cuclillas con el rostro cubierto.
Un médico atiende en su consultorio mientras una mujer permanece en cuclillas con el rostro cubierto, mostrando una postura de sufrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela de Carácter y Ciudadanía implementa un mecanismo de intervención tras la identificación de los estudiantes afectados. Con la autorización de las escuelas y de las familias, el equipo especializado brinda orientación y atención psicológica a los adolescentes diagnosticados con riesgo clínico de ansiedad o depresión.

Primer plano de una mujer con cabello castaño que llora, con lágrimas en las mejillas y los ojos verdes, sus manos con puños cubren parte de su boca.
Una mujer adulta llora con lágrimas que caen por sus mejillas mientras sus manos cubren su boca en un gesto de angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La meta es extender esta intervención a más colegios del país, pero se requiere el respaldo del Ministerio de Educación para lograrlo”, sostiene el informe. El documento plantea la necesidad de una política pública que amplíe la cobertura psicológica y fortalezca la prevención y el abordaje temprano de los problemas emocionales en adolescentes.

La urgencia de medidas en salud mental escolar

La situación en Lima Metropolitana expone la magnitud de la brecha en atención a la salud mental de los escolares. El informe subraya que el riesgo emocional afecta a un porcentaje significativo de estudiantes, sobre todo en jurisdicciones como San Juan de Lurigancho y El Agustino, donde la vulnerabilidad social se combina con la falta de recursos institucionales.

Una profesional de la salud con uniforme azul y una bufanda sujeta la mano de una mujer joven con trenza sentadas frente a una mesa de madera con una planta. Hay una ventana.
Una profesional de la salud brinda apoyo psicológico y emocional a una mujer joven en una clínica rural, en un ambiente sencillo iluminado por la luz natural que entra por una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte recomienda que las escuelas refuercen los programas de prevención y detección de problemas emocionales, integrando la participación de padres, docentes y especialistas. Además, propone que el Ministerio de Educación fortalezca el acompañamiento psicológico y garantice la presencia de profesionales en los planteles de zonas críticas.

“El contexto actual exige una respuesta coordinada entre instituciones educativas, familias y autoridades para proteger la salud mental de los adolescentes”, concluye el informe de la Escuela de Carácter y Ciudadanía. La publicación resalta la urgencia de invertir en recursos humanos y materiales que permitan atender de manera integral a los escolares en riesgo, con énfasis en la intervención temprana y el acompañamiento sostenido.

Persona con piel morena, sudadera gris con capucha, jeans azules, sentada en una cama con las rodillas recogidas, el rostro oculto. Fondo blanco y oscuro.
Una persona de piel morena se sienta en una cama con capucha y el rostro oculto, con las rodillas recogidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras y recomendaciones expuestas por el Observatorio Emocional Adolescente delinean los desafíos que enfrenta la salud mental juvenil en Lima. El llamado de los especialistas apunta a una acción inmediata y sostenida, que priorice la detección, la atención y la prevención en las comunidades escolares más afectadas.

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