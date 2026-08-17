Terremotos en Perú: cuatro zonas costeras podrían generar un megaevento de 8,9 grados

Este segmento televisivo presenta la explicación sobre la formación de los terremotos. Experto analiza el movimiento de las placas tectónicas, como la de Nazca y Sudamericana, y el proceso de subducción. Las imágenes muestran capas terrestres, zonas costeras y edificios. Incluye una entrevista con Zenon Aguilar, sismólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería (CISMID), quien aporta información sobre los sismos y la acumulación de energía sísmica en varias zonas.

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La percepción de un terremoto varía en función del tipo de evento sísmico, el trayecto de las ondas y el proceso geológico que lo origina. En el caso de la costa peruana, especialistas han identificado que existen cuatro zonas con capacidad para producir movimientos de hasta 8,9 de magnitud. La diferencia entre un sismo de subducción, con movimiento horizontal, y uno intraplaca, que impulsa el suelo de manera vertical, resulta clave para entender la amenaza sísmica en el país.

Según informes técnicos, la mayor concentración de riesgo se localiza frente a Lima, Cañete, Barranca y Huarmey, áreas en donde los bloques tectónicos acumulan una energía considerable. Si alguna de estas zonas se fracturara por separado, podría generarse un sismo por encima de 8,2. La ruptura simultánea de todos los bloques representaría un “megaevento” con una magnitud de 8,9 y una extensión de más de 500 kilómetros.

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El modo en que la población percibe un terremoto depende tanto del origen como de la propagación de las ondas sísmicas. La explicación radica en la ubicación del foco y en cómo viajan esas ondas por el suelo, lo que da lugar a sensaciones diferentes. Aunque el resultado inmediato para quienes lo experimentan es la vibración del terreno, los efectos varían en intensidad y dirección.

Un mapa costero del Perú visualiza cuatro zonas de riesgo sísmico frente a las ciudades de Huarmey, Barranca, Lima y Cañete en el océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismos de subducción: el movimiento horizontal que domina la costa peruana

Uno de los fenómenos más comunes en la región costera es el sismo de subducción. Este tipo de evento ocurre cuando la placa de Nazca se desliza bajo la placa sudamericana, acumulando fricción hasta liberar una cantidad significativa de energía en forma de terremoto. De acuerdo con los especialistas consultados, las ondas generadas por este mecanismo se desplazan principalmente de manera lateral y horizontal.

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La población suele describir estos movimientos como una oscilación de lado a lado, resultado directo de la dinámica tectónica entre ambas placas. La subducción define el contacto constante entre los bloques que conforman el fondo del mar y el continente, un proceso que se mantiene hasta que la presión acumulada supera el umbral de resistencia y se libera de forma abrupta.

El sismo de Pisco en 2007 ilustra este fenómeno. Según los registros, ese evento se originó por la interacción de las placas en una zona de contacto frente al litoral peruano. Este tipo de terremotos es frecuente en la región, aunque no representa el único mecanismo capaz de generar movimientos de gran magnitud.

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(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

La amenaza de los sismos intraplaca: impulsos verticales y ondas profundas

En contraste con los terremotos de subducción, los sismos intraplaca surgen a partir de fracturas internas dentro de una placa tectónica, sin que exista necesariamente un límite entre dos bloques. Cuando se produce este tipo de evento, las ondas sísmicas llegan desde el subsuelo y provocan un impulso vertical que modifica drásticamente la percepción del movimiento.

La principal diferencia radica en la dirección del sacudón. Las ondas se expanden en múltiples direcciones desde el foco, generando una sensación de desplazamiento brusco de abajo hacia arriba. El suelo parece elevarse y descender, lo que puede sorprender a la población acostumbrada a movimientos predominantemente laterales.

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Esta característica explica que algunos episodios sísmicos se perciban como una serie de golpes repetidos procedentes del subsuelo. El movimiento vertical puede intensificar el impacto sobre estructuras y personas, especialmente en zonas densamente urbanizadas.

Líneas de energía sísmica simuladas cruzan el océano Pacífico frente a la costa peruana al atardecer, mostrando el impacto conceptual de un megaevento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación de riesgo: cuatro zonas críticas frente a la costa peruana

El análisis de los patrones sísmicos realizado por especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha permitido identificar cuatro grandes bloques frente al litoral. Estas zonas, ubicadas frente a Lima, Cañete, Barranca y Huarmey, concentran la mayor parte de la energía acumulada en el borde costero peruano.

Cada uno de estos sectores representa una fuente potencial de terremotos con magnitudes superiores a 8,2, siempre que la ruptura ocurra de manera individual. El informe advierte que la posibilidad de una ruptura conjunta de los cuatro bloques elevaría la magnitud del evento a 8,9, extendiéndose a lo largo de más de 500 kilómetros del litoral.

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El concepto de “silencio sísmico” se aplica especialmente a la ciudad de Lima, donde no se ha registrado un gran sismo en más de 280 años. Este periodo de inactividad prolongada genera preocupación entre los especialistas, quienes monitorean constantemente la acumulación de energía en la región.

Una maqueta física de placas tectónicas simula la acumulación de tensión y el riesgo sísmico en el contacto entre dos superficies rocosas con una grieta incandescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en la percepción y el impacto social

La forma en que se experimenta un terremoto depende de factores geológicos y físicos, pero también de la infraestructura urbana y la preparación de la población. Un sismo horizontal puede causar desplazamientos laterales en los edificios, mientras que un impulso vertical tiende a afectar directamente las bases de las estructuras.

La percepción inmediata del fenómeno varía según la profundidad, la distancia al epicentro y la naturaleza del terreno. En zonas costeras, la proximidad a los puntos de contacto entre placas aumenta el riesgo de movimientos intensos y prolongados. En áreas alejadas del borde tectónico, los sismos profundos pueden sorprender por su fuerza vertical y su capacidad para propagarse a grandes distancias.

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Una casa destruida tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chupuro (Perú), el 19 de julio de 2026. REUTERS/Yershon Vilca

Finalmente, la identificación de zonas críticas y la diferenciación entre tipos de sismos permiten adaptar las estrategias de prevención y respuesta ante emergencias. El estudio de los mecanismos tectónicos y la vigilancia permanente constituyen herramientas esenciales para reducir el impacto de futuros eventos sísmicos en la costa peruana.