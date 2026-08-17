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El cáncer ocular que puede desarrollarse de forma silenciosa: Conoce al melanoma uveal el cual avanza sin dar señales claras

Un tipo de cáncer que afecta la úvea suele avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas y puede provocar complicaciones graves si no se detecta a tiempo

El video documenta la firma de un convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) para la atención del cáncer ocular. Se observan discursos de funcionarios, un médico analizando imágenes de resonancia y la examinación de un paciente con equipo oftalmológico. Finaliza con la inauguración de una unidad funcional de oncología ocular en el INO, con el corte de una cinta.
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Un tipo de cáncer que puede desarrollarse dentro del ojo sin causar síntomas en etapas iniciales está generando preocupación en la comunidad médica. Se trata del melanoma uveal, un tumor intraocular poco frecuente que puede avanzar silenciosamente y diagnosticarse cuando ya ha alcanzado etapas más avanzadas. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), la incidencia anual de este tumor es de aproximadamente 4,3 casos por millón de habitantes, con mayor frecuencia de diagnóstico entre los 60 y 70 años.

El melanoma uveal no suele asociarse de inmediato con el concepto de melanoma, ya que la mayoría de las personas lo relaciona con lesiones cutáneas. Sin embargo, esta variante puede surgir en el interior del ojo, específicamente en la úvea, una estructura compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. A pesar de su baja prevalencia, el melanoma uveal representa una amenaza considerable debido a su rápida capacidad de diseminación a otros órganos. De acuerdo con el NCI, cerca de la mitad de los pacientes diagnosticados puede desarrollar metástasis durante la evolución de la enfermedad.

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Oftalmólogo de espaldas examina el ojo de un paciente con una lámpara de hendidura. Un monitor muestra una imagen ampliada del fondo de ojo.
Un oftalmólogo realiza un examen de fondo de ojo a un paciente adulto utilizando una lámpara de hendidura en un consultorio, mientras una pantalla muestra la imagen ampliada del ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tumor silencioso y difícil de detectar

El principal desafío del melanoma uveal reside en su carácter asintomático en las fases iniciales. El NCI señala que muchos pacientes no presentan molestias perceptibles hasta que el tumor ha progresado, lo que dificulta su detección temprana. La doctora Gabriela Quezada, médica oftalmóloga y asesora de Laboratorios Lansier, advierte que las señales pueden incluir visión borrosa, destellos luminosos, manchas oscuras o flotantes en el campo visual y cambios paulatinos en la agudeza visual. Estos síntomas, que aparecen en etapas más avanzadas, pueden confundirse fácilmente con otros trastornos oculares menos graves.

Quezada subraya: “El melanoma uveal puede desarrollarse dentro del ojo sin generar molestias evidentes en sus primeras etapas. Cuando aparecen señales, estas pueden manifestarse como visión borrosa, destellos de luz, manchas oscuras o flotantes en el campo visual y cambios progresivos en la visión, síntomas que pueden confundirse con otros problemas oculares. Por ello, es importante que cualquier alteración visual sea evaluada por un especialista para identificar su causa y actuar oportunamente realizando una buena evaluación oftalmológica, incluyendo fondo de ojo y ecografía ocular estandarizada que permite el diagnóstico y diferenciación de otros tumores intraoculares”.

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La importancia de una evaluación oftalmológica oportuna se vuelve fundamental ante cualquier alteración visual persistente. El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia, ya que la detección en fases iniciales permite opciones terapéuticas menos invasivas y mejores perspectivas de control local.

Primer plano de un ojo humano con iris azul verdoso, pupila oscura y una zona marrón rojiza con vasos sanguíneos en la parte inferior del iris.
Un primer plano de un ojo humano muestra la pupila, el iris y la úvea interna con vascularización, que ayuda a visualizar el melanoma uveal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores de riesgo y grupos prioritarios para el control

Aunque cualquier persona puede desarrollar alteraciones oculares, existen factores que incrementan el riesgo de aparición del melanoma uveal. Según recomendaciones de la especialista, algunas poblaciones deben extremar los controles oftalmológicos. Las personas con piel clara, ojos claros o antecedentes personales o familiares de melanoma conforman el grupo de mayor vigilancia. La exposición a la radiación ultravioleta también aparece entre los factores de riesgo, por lo que se aconseja el uso de lentes con filtro UV certificado, especialmente durante actividades al aire libre.

El seguimiento médico periódico es clave para quienes presentan factores de riesgo. Las revisiones incluyen exámenes que permiten observar las estructuras internas del ojo y detectar alteraciones no visibles externamente. Las consultas deben realizarse ante la aparición de visión borrosa, destellos luminosos, manchas flotantes nuevas o pérdida parcial del campo visual.

Las recomendaciones se extienden a toda la población. La evaluación regular de la salud visual contribuye a identificar patologías en fases precoces, incluso en ausencia de molestias. Esta estrategia preventiva es vital para reducir el impacto del melanoma uveal y otras enfermedades oculares que pueden progresar silenciosamente.

Retinoblastoma, cáncer ocular, niños - Perú - 11 de febrero
Retinoblastoma, cáncer ocular, niños - Perú - 11 de febrero (APEC Blog)

Diagnóstico y abordaje terapéutico

El diagnóstico del melanoma uveal requiere una evaluación oftalmológica integral. La utilización de técnicas como el fondo de ojo y la ecografía ocular estandarizada resulta esencial para diferenciar este tumor de otras lesiones intraoculares. El NCI indica que la precisión en la identificación del melanoma uveal permite planificar estrategias terapéuticas adaptadas al tamaño y localización del tumor.

El tratamiento del melanoma uveal varía según la etapa de la enfermedad y puede incluir radioterapia local, cirugía o terapias combinadas. El objetivo primario es preservar la función visual y evitar la progresión tumoral. En casos avanzados, la posibilidad de metástasis obliga a un control sistémico más estricto y a la búsqueda de alternativas terapéuticas complementarias.

El pronóstico depende en gran medida del momento del diagnóstico y de la extensión tumoral en el momento de iniciar el tratamiento. La evolución es más favorable cuando el tumor se detecta en etapas tempranas y se limita al ojo, sin signos de diseminación.

Manos sostienen gafas oscuras con filtro UV, delante de una ventana con luz natural, un cartel de agudeza visual y equipos oftalmológicos.
Unas manos adultas sostienen gafas protectoras con filtro UV ante la luz natural, en un ambiente que sugiere prevención y control oftalmológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la prevención y la consulta precoz

La doctora Gabriela Quezada remarca: “El melanoma uveal nos recuerda que algunas enfermedades oculares pueden avanzar de manera silenciosa. La prevención no debe comenzar cuando aparece una molestia, sino con controles periódicos que permitan detectar cambios tempranos y preservar la salud visual”. Esta visión enfatiza la importancia de la vigilancia regular, especialmente en personas con factores de riesgo identificados.

La información brindada por el NCI y los especialistas en oftalmología converge en la necesidad de sensibilizar a la población sobre la existencia de este tipo de cáncer intraocular. La consulta ante cualquier alteración visual, por mínima que parezca, puede resultar decisiva para un diagnóstico precoz.

Primer plano de un ojo humano abierto con iris claro y pupila oscura, mostrando una lesión de color gris oscuro y forma irregular en la esclera blanca y rojiza
Un primer plano de un ojo humano muestra una lesión oscura en la esclera, compatible con melanoma uveal, un tipo de tumor ocular.

La comunidad médica insiste en la relevancia de los controles periódicos, la protección frente a la radiación ultravioleta y la consulta inmediata ante cambios en la visión. El melanoma uveal, aunque poco frecuente, representa uno de los tumores oculares más agresivos por su capacidad de diseminación y el impacto sobre la función visual.

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