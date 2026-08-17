La verdad de los planes de gobierno ERM 2026: más que un trámite

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó este viernes el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, asumir que el Plan de Gobierno es un mero trámite administrativo exigido por el Jurado Nacional de Elecciones para validar una candidatura es un error conceptual común y peligroso: para quien aspira a transformar un territorio, este documento representa la hoja de ruta que podría dictaminar el éxito o el fracaso de una gestión. Un plan riguroso no es un catálogo de buenas intenciones ni un recital de promesas populistas; es un contrato de gestión vinculante firmado con la ciudadanía, donde la visión del líder se plasma en una arquitectura estatal técnica, viable y articulada.

Lejos de ser un simple formulario, las cuatro dimensiones del marco electoral —social, económica, ambiental e institucional— estructuran el tablero de control del gestor público. La dimensión social propondrá cerrar las brechas de desarrollo humano; la económica estableciendo estrategias para la competitividad en el distrito provincia o región aprovechando las ventajas territoriales; la ambiental garantizando la sostenibilidad de los recursos y la gestión de riesgos; y la dimensión institucional actúa como la columna vertebral que digitaliza y hace operativa la máquina administrativa, esta vez con miras a la virtualidad y modernidad. Si falla esta última, cualquier política pública podría quedar condenada al atraso y vulnerabilidad.

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Sin embargo, el esqueleto técnico cobra verdadera trascendencia a través de la visión del líder. El líder esta obligado a conocer su Territorio. Aquellos candidatos que se involucran activamente en la estructuración de un Plan de Gobierno marcan una diferencia sustancial, en la medida que su propuesta reflejará un conocimiento profundo del distrito, provincia o región. Al dominar las dinámicas sociales, los conflictos latentes y las potencialidades locales, el líder y su equipo técnico podrá diseñar soluciones estratégicas a la medida de las necesidades reales de su comunidad. Es aquí donde la experiencia en la administración pública enseña que un diagnóstico territorial sólido es el cimiento para ejercer la autonomía local, la cual jamás debe confundirse con el aislamiento institucional.

En la gestión pública, la mayor trampa de un alcalde o gobernador es planificar como si su jurisdicción fuera una isla. Los recursos propios, como el FONCOMUN o arbitrios, apenas cubren el gasto corriente y el mantenimiento básico. Las obras de gran envergadura dependen indispensablemente de las transferencias del Gobierno Central. Para acceder a dicho financiamiento, el plan de gobierno debe hablar el idioma técnico del Estado. Esto exige una alineación estratégica con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, el sistema Invierte.pe y, fundamentalmente, con los Programas Presupuestales del Estado.

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Cuando un proyecto local encaja con precisión en la lógica de un Programa Presupuestal nacional, la autoridad subnacional deja de mendigar recursos y se convierte en socio estratégico del Ejecutivo para cumplir las metas del país. “Esta articulación no solo abre las puertas del presupuesto público, sino que previene la duplicidad de gasto y evita la vergonzosa proliferación de elefantes blancos.” Un gobierno municipal o regional efectivo entiende que la viabilidad técnica y la convergencia de políticas sectoriales maximizan el impacto de cada sol invertido en favor del ciudadano.

Por ello, la recomendación medular para candidatos y electores es categórica: a las futuras autoridades, asumir con rigor su rol de diseñadores del desarrollo local, involucrándose en la formulación de proyectos técnicamente sólidos y viables; a la ciudadanía, auditar los planes no por la elocuencia de los discursos electorales, sino por su coherencia presupuestaria e institucional. En el Perú del 2026, la capacidad de un gestor no se mide por la dimensión de su voluntad política, sino por la precisión técnica capaz de tender el puente entre la necesidad ciudadana y los fondos del Estado.

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