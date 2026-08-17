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Primer año de vida: el calendario de inmunizaciones para bebés protege contra más de una docena de enfermedades

El esquema de inmunización infantil incluye dosis desde el nacimiento hasta los doce meses para proteger a los bebés de enfermedades como tuberculosis, hepatitis B y neumonía

Este video presenta un recorrido por el calendario nacional de vacunación infantil del Perú, mostrando gráficos informativos y una profesional de la salud explicando las diferentes dosis. Se observan procedimientos de vacunación a niños, identificando vacunas como la poliomielitis y la SPR, y edades clave como los 15 meses. El contenido visual es una campaña informativa del Ministerio de Salud del Perú.

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Un bebé necesita recibir un conjunto de vacunas fundamentales durante su primer año de vida para protegerse contra más de una docena de enfermedades graves. Este calendario de inmunizaciones se ha establecido tras décadas de investigación científica y se actualiza de acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales y autoridades sanitarias nacionales. La administración oportuna de cada dosis resulta clave para reducir el riesgo de complicaciones severas provocadas por infecciones prevenibles.

Según expertos en salud pública, la inmunización infantil representa una de las medidas más eficaces para disminuir la mortalidad infantil y evitar brotes de enfermedades contagiosas. El esquema recomendado abarca desde el primer día de nacido hasta el primer cumpleaños del bebé, con vacunas que actúan sobre distintas amenazas, entre ellas la tuberculosis, la hepatitis B, la poliomielitis y la neumonía.

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Las autoridades de salud insisten en que cada dosis cumple una función específica dentro del desarrollo del sistema inmunológico del lactante, permitiendo que el cuerpo genere defensas ante agentes patógenos sin exponerse al riesgo de la enfermedad natural. El seguimiento riguroso de este calendario es fundamental para garantizar la protección colectiva, también llamada inmunidad de grupo.

Primer plano de un carné de vacunación infantil abierto, tres viales de medicamentos, una jeringa y una lapicera junto a manos y un bebé.
Una mano registra una dosis en el carné de vacunación de un bebé, mientras otra mano sostiene al lactante y el documento abierto, con viales y una jeringa sobre la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primeras inmunizaciones: el nacimiento como punto de partida

En las primeras horas tras el parto, el recién nacido recibe dos inmunizaciones esenciales. La primera es la vacuna BCG (Bacillus Calmette-Guérin), cuya función es proteger contra las formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar. Esta enfermedad sigue presente en muchas regiones, por lo que la aplicación inmediata de la BCG resulta prioritaria.

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La segunda dosis corresponde a la vacuna contra la hepatitis B. Esta inmunización protege al bebé frente a una infección viral que puede afectar el hígado y, en casos crónicos, derivar en insuficiencia hepática o cáncer. La primera dosis debe aplicarse al nacer, y las siguientes se incluyen en combinaciones posteriores.

De acuerdo con organismos internacionales, la cobertura oportuna de estas dos vacunas iniciales reduce el riesgo de transmisión vertical de hepatitis B y previene complicaciones respiratorias graves relacionadas con la tuberculosis en la infancia.

Un bebé es sostenido por un adulto, mientras un profesional de la salud con guantes inyecta una vacuna en el brazo del bebé con una jeringa.
Un profesional de la salud con guantes aplica una vacuna en el brazo de un bebé, quien es sostenido por un adulto en un consultorio pediátrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esquema de los dos y cuatro meses: protección múltiple

A los dos meses se inicia un grupo de vacunas que requieren varias dosis para alcanzar su máxima eficacia. Una de las más relevantes es la vacuna pentavalente, que protege simultáneamente contra difteria, tétanos, tos ferina, hepatitis B e influenza tipo B. Esta combinación facilita la aplicación y disminuye el número de inyecciones.

Junto con la pentavalente, se administra la vacuna antipolio (IPV o APV), que evita la poliomielitis, una enfermedad viral que puede causar parálisis permanente. En la misma consulta pediátrica, el bebé recibe la vacuna contra el rotavirus, diseñada para prevenir las diarreas graves que pueden provocar deshidratación severa y hospitalizaciones en lactantes.

El esquema se completa con la vacuna antineumocócica, que confiere protección ante infecciones causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Las manifestaciones más preocupantes de este agente son la neumonía, la meningitis y la otitis media aguda.

El cumplimiento estricto de estas pautas permite que, antes de los seis meses, el sistema inmunológico infantil cuente con defensas robustas frente a las principales causas de enfermedad grave y mortalidad en la primera infancia, subrayan especialistas en vacunación.

Cinco figuras de bebé sentadas. Las rodean frascos y escudos de colores. Un conejo y una bola. Al fondo, una cruz verde y un calendario.
La protección colectiva de la infancia se representa con figuras de bebés rodeadas por frascos y escudos, elementos que simbolizan la inmunidad de grupo y el calendario de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzos y nuevas dosis: continuidad a los seis y siete meses

A los seis meses, el calendario contempla la tercera dosis de la vacuna pentavalente y la tercera de la vacuna antipolio. Estos refuerzos son indispensables para consolidar la protección adquirida con las primeras dosis. En la misma etapa, se introduce la primera dosis de la vacuna contra la influenza estacional, que protege contra las cepas de los virus circulantes ese año.

Al mes siguiente, el bebé recibe la segunda dosis de la vacuna contra la influenza. Según expertos, la administración escalonada de estas dosis reduce el riesgo de complicaciones derivadas de la gripe pediátrica, especialmente en poblaciones vulnerables.

Estas etapas del esquema vacunal buscan asegurar que los niveles de anticuerpos permanezcan elevados durante el periodo de mayor susceptibilidad a infecciones, cuando el sistema inmune aún se encuentra en desarrollo.

Personal médico con bata blanca y guantes aplica una inyección en el brazo de un bebé recién nacido en una cuna, con una persona adulta observando y equipo médico al fondo.
Un profesional de la salud con guantes aplica una vacuna a un bebé recién nacido en una cuna térmica dentro de una sala neonatal, mientras la madre observa en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer cumpleaños: nuevas vacunas y refuerzos clave

Al cumplir un año, se agregan inmunizaciones fundamentales. La vacuna triple viral (SPR) protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, tres enfermedades virales que pueden causar complicaciones neurológicas, sordera, infertilidad o defectos congénitos si afectan a mujeres embarazadas.

Cuna térmica vacía con manta celeste, dos frascos de vacunas etiquetados BCG y Hepatitis B, un escudo transparente y un estetoscopio enrollado.
Un escudo transparente resguarda frascos de vacunas BCG y Hepatitis B, una cuna con manta celeste y un estetoscopio, elementos que simbolizan la protección inmunológica para recién nacidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se administra la primera dosis de la vacuna contra la varicela, que reduce la transmisión del virus y previene cuadros graves, especialmente en bebés y personas inmunocomprometidas. Se refuerza la protección contra el neumococo con una nueva dosis de la vacuna antineumocócica, completando el esquema recomendado.

La vacuna anual contra la influenza se mantiene en el calendario, adaptándose cada año a las variantes predominantes del virus identificadas por las redes internacionales de vigilancia epidemiológica.

Un hombre joven de barba corta sostiene a un bebé dormido envuelto en una manta mientras está sentado en un sofá, con un estante y cuadros detrás.
Un padre joven con expresión seria sostiene a su recién nacido envuelto en una manta mientras está sentado en el sofá de su sala, con un ambiente familiar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vacunas y salud pública: impacto y desafíos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los ministerios nacionales de salud recalcan que las vacunas no solo protegen a los niños vacunados, sino que disminuyen la circulación de agentes infecciosos en la comunidad. El cumplimiento del calendario de inmunización infantil ha permitido erradicar enfermedades como la viruela y reducir hasta mínimos históricos la incidencia de poliomielitis y sarampión en muchas regiones.

Los especialistas advierten que los retrasos en la administración de las vacunas o la omisión de alguna dosis pueden dejar a los bebés expuestos a enfermedades potencialmente mortales. Por esta razón, recomiendan a las familias consultar con los servicios de salud y mantener actualizado el carné de vacunación de sus hijos.

Una mujer sentada en un sillón amamantando a un bebé envuelto en una manta, acompañada por un hombre que la abraza y mira al bebé.
Una mujer amamanta a su bebé mientras el padre la acompaña con la mirada en un ambiente hogareño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las campañas de vacunación y la información clara sobre los esquemas recomendados continúan siendo herramientas esenciales para garantizar el bienestar de la infancia y prevenir brotes de enfermedades que pueden evitarse con la inmunización temprana.

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