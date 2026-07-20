Se reactivó la “falla tectónica Altos del Mantaro” y es la causante del sismo de 5.1 en Junín, según el IGP

Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), analiza el sismo de magnitud 5.1 que afectó a Junín. Explica que fue causado por la reactivación de la falla Altos del Mantaro y detalla por qué las construcciones precarias, como las de adobe y quincha, sufrieron graves daños. - Canal N

El reciente movimiento sísmico de magnitud 5.1 con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, en la región de Junín, dejó seis personas fallecidas y 32 heridas, según confirmó el primer ministro Luis Enrique Arroyo. Los primeros reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) habían contabilizado cinco víctimas mortales y 21 heridos, aunque el balance se elevó con el avance de las horas.

El evento ocurrió el viernes a las 21:24 locales, a una profundidad de 24 kilómetros. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a unos 300 kilómetros al este de Lima, afectando principalmente a comunidades rurales y urbanas del valle del Mantaro. Al cierre de la noche inicial, las autoridades no tenían reportes de fallecidos debido a la lejanía y el aislamiento de las zonas impactadas. Posteriormente, la magnitud de los daños humanos y materiales fue confirmada por las brigadas de emergencia desplazadas a la zona.

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Imagen referencial - Andina

Causa del sismo: reactivación de la falla Altos del Mantaro

El jefe del IGP, Hernando Tavera, atribuyó el origen del sismo a la reactivación temporal de la “falla tectónica Altos del Mantaro”, ubicada cerca de la ciudad de Chupaca en Junín. Explicó que cualquier evento sísmico generado cerca de esta falla produce altos niveles de sacudida de suelo, lo que contribuye al mayor impacto en la infraestructura local. Tras el evento principal, el IGP registró 12 réplicas, la mayoría de baja magnitud.

Efectivos policías llegan a ayudar a damnificados por fuerte sismo en Junín. Se observa el suelo con rocas y vegetación escasa, iluminado por una fuente de luz concentrada.

Impacto en viviendas y servicios básicos

El sismo provocó el colapso de al menos 48 viviendas, muchas de ellas construidas con adobe y quincha, materiales comunes en la región y de alta vulnerabilidad frente a movimientos telúricos. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional detalló que alrededor de 300 personas resultaron damnificadas y varios sectores reportaron la interrupción del servicio de energía eléctrica, afectando a miles de usuarios en Chongos Bajo y localidades cercanas. Tres establecimientos de salud sufrieron daños estructurales, entre ellos el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, donde se detectaron fisuras en áreas críticas.

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El jefe del Indeci, general Luis Vásquez, explicó que la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de edificaciones antiguas, generó graves daños en distintas localidades. Equipos de emergencia y personal militar se desplegaron rápidamente para atender rescates, remoción de escombros y restablecimiento de servicios básicos.

Sismo en Junín - Andina

Testimonios y reacción oficial

Un poblador de Chongos Bajo relató a Canal N: “El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado”. Las imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa mostraron a equipos de emergencia entre viviendas derrumbadas en las afueras de Huancayo, situada también en el departamento de Junín.

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El presidente José María Balcázar informó que el gobierno dispuso el inmediato envío de ayuda humanitaria, coordinando con autoridades locales para brindar asistencia urgente a las familias damnificadas. La presidenta electa Keiko Fujimori expresó sus condolencias y solidaridad con los afectados.

Sismo en contexto: una zona con alta actividad sísmica

La región de Junín forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos. En Perú, cada año se producen al menos 400 sismos de magnitud 4,0 o superior, de los cuales unos cien son percibidos por la población. El último terremoto de gran magnitud con consecuencias trágicas en el país ocurrió en Pisco en 2007, cuando un sismo de 7,9 grados dejó 595 fallecidos.

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Fotografía cedida este domingo por el Ministerio de Defensa de Perú que muestra a integrantes de las Fuerzas Armadas removiendo escombros tras un sismo en la provincia de Chupaca, en la región de Junín (Perú). EFE/ Ministerio de Defensa de Perú

Balance oficial y respuesta de emergencia

Hasta la mañana del 19 de julio, el balance de las autoridades incluía seis personas fallecidas, 21 heridas confirmadas y daños en infraestructuras de salud y servicios básicos. El restablecimiento eléctrico avanzó en las horas posteriores, aunque al menos 400 usuarios continuaban sin servicio en algunas zonas de Junín. El despliegue de equipos médicos, militares y personal de defensa civil permitió la atención de los heridos y la instalación de albergues temporales en los puntos más afectados.