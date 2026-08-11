Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Una casa dañada por un sismo contrasta con aulas temporales tipo domo donde estudiantes de Junín reinician las clases, reflejando la respuesta educativa ante la emergencia en Chupaca. (Composición: Infobae Perú / Minedu)

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Los sismos registrados en Junín desde el pasado 18 de julio afectaron a cientos de niños y adolescentes, entre ellos estudiantes cuya continuidad de clases quedó comprometida por el deterioro de la infraestructura educativa. Ante esta situación, las autoridades habilitaron espacios temporales para que los escolares puedan regresar a sus actividades mientras avanzan las acciones de recuperación de los colegios.

En Chupaca, alrededor de 400 escolares de primaria y secundaria retomaron sus actividades para iniciar el tercer bimestre en 20 aulas temporales tipo domo instaladas por el Ministerio de Educación (Minedu). Los ambientes fueron distribuidos en seis instituciones educativas de la provincia que resultaron afectadas por los movimientos sísmicos.

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El retorno a las aulas se produce mientras Chupaca continúa afrontando las consecuencias de una secuencia de temblores. Desde el 18 de julio se registraron 21 sismos en la zona, con seis fallecidos, más de 70 heridos, 2.764 damnificados, además de cientos de viviendas destruidas y afectadas, según el balance difundido hasta el 10 de agosto.

Un profesor de traje interactúa con estudiantes uniformados sentados en pupitres dentro de una estructura geodésica que funciona como aula. (Foto: Minedu)

Alrededor de 400 escolares retomaron sus actividades en Chupaca

Los estudiantes de los colegios públicos de Junín iniciaron el tercer bimestre con el retorno a sus actividades académicas. En las zonas donde los sismos provocaron daños en la infraestructura educativa, se habilitaron espacios alternativos para evitar que los alumnos permanezcan alejados de las aulas.

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En Chupaca, alrededor de 400 estudiantes de primaria y secundaria volvieron a clases en los ambientes temporales implementados por el Minedu. El director de la UGEL Chupaca, Abel Pomalaya, señaló que la jornada generó expectativa entre los escolares y docentes tras la emergencia.

El retorno incluyó también acciones de soporte socioemocional para los estudiantes. Estas actividades forman parte de la atención prevista para acompañar a los menores durante su reincorporación a las actividades escolares, luego de los movimientos sísmicos que afectaron a la provincia.

Un conjunto de domos geodésicos blancos alberga una actividad con presencia de personas en una explanada de Trujillo, junto a una cancha deportiva y una carretera con vehículos. (Foto: Minedu)

Minedu instaló 20 domos en seis instituciones educativas

Los 20 domos fueron distribuidos en seis colegios ubicados en Chongos Bajo, San Juan de Iscos y Huayucachi. La instalación permitió habilitar espacios para los estudiantes mientras continúan las acciones destinadas a recuperar la infraestructura que sufrió daños.

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En Chongos Bajo se colocaron seis domos en la I. E. Santiago León y dos en la I. E. 30163. En San Juan de Iscos se instalaron seis en la I. E. San Juan y dos en la I. E. 30083. En Huayucachi se habilitaron tres en la I. E. 30175 y uno en la I. E. 31465.

La instalación de los ambientes temporales en la I. E. San Juan culminó durante la jornada de retorno a clases. Con ello, el sector Educación completó la atención prevista para los colegios considerados dentro de la emergencia y garantizó espacios para el desarrollo de las actividades académicas.

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Escolares recibieron útiles y materiales educativos

Los estudiantes también recibieron materiales escolares como parte de las acciones de atención. Cada alumno recibió una mochila, cuadernos, libros, lápices, regla, borrador y buzo para continuar con sus actividades durante el tercer bimestre.

Un docente explica un tema a un grupo de estudiantes en un aula escolar con diseño de domo geodésico. (Foto: Minedu)

La entrega se realizó mediante la estrategia Abraza tu Cole, con la colaboración de la empresa privada Romax. El apoyo permitió complementar la atención brindada a los escolares que regresaron a sus actividades en los ambientes temporales.

El ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, destacó la implementación de las aulas temporales y la participación del sector privado en la respuesta ante la emergencia. Los domos permitieron que los estudiantes regresaran a clases mientras continúa la recuperación de los espacios afectados.

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Chupaca registra 21 sismos desde el 18 de julio

La provincia permanece bajo seguimiento debido a la secuencia sísmica registrada desde el 18 de julio, cuando un movimiento de magnitud 5,4 provocó daños en distintos sectores de Junín. Desde entonces, se contabilizaron 21 sismos en la zona.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó que los movimientos posteriores están relacionados con la reactivación de la falla Altos del Mantaro, de unos 20 kilómetros de longitud. Durante los últimos días también se produjeron sismos de magnitudes 5, 4,4 y 4,3.

El balance difundido hasta el 10 de agosto señala seis fallecidos, más de 70 heridos, 2.764 damnificados, 407 viviendas destruidas y 738 afectadas. En este escenario, el retorno de los escolares en Chupaca mediante aulas temporales permite mantener activo el servicio educativo mientras avanzan las labores de recuperación.

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