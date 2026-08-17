Vecinos de Villa El Salvador lanzan piedras y barro contra alcalde durante reclamos por colapso de diez buzones de desagüe

El alcalde Guido Íñigo Peralta fue retirado por agentes del GIR luego de que los reclamos de los vecinos escalaran a lanzamiento de piedras y barro. Composición: Infobae

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Una emergencia por acumulación de aguas residuales generó reclamos contra la Municipalidad de Villa El Salvador luego del colapso de diez buzones en el Sector 1, Grupo 1. La situación afectó a familias de la zona tras una intensa llovizna registrada este domingo en la capital, que provocó el colapso del sistema de desagüe y la inundación de varias calles.

Durante una visita de supervisión al sector afectado, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, recibió cuestionamientos de los residentes. Los vecinos reclamaron por la atención municipal ante la emergencia y cuestionaron la hora de llegada del burgomaestre, según la información difundida sobre el incidente.

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El momento de mayor tensión ocurrió durante la presencia del alcalde en la zona. Entre gritos, insultos y reclamos, algunos residentes arrojaron piedras y barro. Ante esta situación, agentes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) retiraron a Íñigo Peralta del lugar para evitar una mayor confrontación.

La emergencia también activó acciones de la municipalidad y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La comuna desplegó cisternas y motobombas para retirar las aguas residuales, mientras el sector Vivienda dispuso equipos hidrojet mediante Sedapal para atender los puntos críticos de la zona afectada.

Vecinos reclaman al alcalde durante visita a la zona afectada

Momentos de alta tensión se vivieron en Villa El Salvador cuando el alcalde del distrito fue confrontado por un grupo de vecinos indignados que le arrojaron barro y piedras, obligando a su rápida evacuación. X: Roger García

Los residentes del Sector 1, Grupo 1 expresaron su rechazo a la presencia del alcalde durante la supervisión. Según los vecinos, Guido Íñigo Peralta llegó alrededor de las 9 a. m. y retornó al lugar luego de la visita de la presidenta Keiko Fujimori.

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Los reclamos estuvieron relacionados con la atención de la emergencia y la respuesta de las autoridades municipales. La protesta subió de tono hasta incluir empujones, golpes, gritos, piedras y barro, situación que motivó la intervención de los agentes del GIR.

La presencia policial permitió retirar al alcalde del área afectada. El incidente ocurrió mientras las familias enfrentaban las consecuencias del colapso de diez buzones y la acumulación de aguas residuales.

El alcalde defendió las acciones de su gestión y aseguró que el municipio viene trabajando para atender la emergencia. “Desde ayer estamos con toda la maquinaria de la municipalidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar en soluciones”, declaró.

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Colapso de diez buzones provoca acumulación de aguas residuales

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

La Municipalidad de Villa El Salvador informó que el colapso de diez buzones provocó la acumulación de aguas residuales en el Sector 1, Grupo 1. El problema ocurrió luego de una intensa llovizna registrada durante el domingo en la capital.

Ante la emergencia, personal municipal utilizó cisternas y motobombas para succionar y retirar el agua acumulada. La comuna señaló que estos equipos fueron desplegados ante la falta de llegada de los equipos hidrojet de Sedapal.

Los trabajos municipales continuaron después de la 1 a. m. en el sector afectado. Durante las primeras horas de la mañana, la municipalidad también entregó desayunos a las familias afectadas por el colapso de los buzones.

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Como parte de las medidas adoptadas por la emergencia, la Municipalidad de Villa El Salvador dispuso la apertura temporal de la avenida Micaela Bastidas. El tramo habilitado comprende desde la avenida Mateo Pumacahua hasta la avenida 200 Millas.

Según la comuna, la medida busca facilitar la circulación vehicular y mantener la conexión entre las zonas afectadas por las condiciones generadas por las lluvias.

La apertura corresponde a una medida temporal ante la emergencia y busca ofrecer una vía de tránsito mientras continúan las acciones de atención en el sector afectado.

Ministerio de Vivienda supervisa trabajos de Sedapal

Villa El Salvador: declaran emergencia por inundaciones y anuncian obras para solucionar colapso del colector. Captura: Facebook.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, recorrió las zonas afectadas junto con la presidenta Keiko Fujimori para supervisar las labores ejecutadas por el sector mediante Sedapal. La visita tuvo como objetivo revisar las acciones destinadas a retirar las aguas acumuladas y atender a las familias perjudicadas.

Antes del recorrido, Arnillas estuvo en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), donde informó sobre las medidas dispuestas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Entre las acciones comunicadas figura la disposición de seis equipos hidrojet para la evacuación de las aguas empozadas y la recuperación de los puntos más críticos de Villa El Salvador.

Municipalidad atribuye el problema de alcantarillado a Sedapal

La Municipalidad de Villa El Salvador señaló que la emergencia volvió a evidenciar un problema en la red de alcantarillado cuya atención corresponde a Sedapal. Durante las intervenciones se comunicó el anuncio de un cambio de la matriz de desagüe que atraviesa el distrito.

La comuna indicó que continuará con las coordinaciones y el seguimiento ante Sedapal respecto de la intervención anunciada. También señaló que mantuvo personal municipal, cisternas, motobombas y áreas operativas en el sector desde el inicio de la emergencia.

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Las labores se concentraron en el retiro de aguas residuales, la atención de las familias afectadas y la recuperación de las condiciones de tránsito en la zona comprometida por el colapso de los buzones.