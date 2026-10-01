Alvina Ruiz niega acusaciones de presunto maltrato por dos maquilladoras de América y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

Alvina Ruiz niega acusaciones de maltrato por dos maquilladoras de América TV y Willax TV: “¿Corregir es maltratar?"

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Alvina Ruiz rechazó las acusaciones de presunto maltrato laboral formuladas por dos extrabajadoras de televisión y aseguró que las versiones difundidas en redes sociales confundieron exigencias profesionales con comportamientos hostiles. La conductora emitió un extenso descargo luego de que algunos medios asociaran su nombre e imagen con los testimonios de las maquilladoras Camila Ibáñez y Abigail Mendoza.

La periodista afirmó que los medios que difundieron las acusaciones no se comunicaron con ella antes de publicar su identidad. Además, precisó que se maquilla con sus propios productos y que el servicio que recibe del equipo de trabajo se limita al peinado.

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Las extrabajadoras relataron en videos publicados en redes sociales que habrían enfrentado situaciones de hostigamiento, reclamos por su desempeño, tardanzas y comentarios que, según sus versiones, las llevaron a renunciar. Alvina Ruiz negó haber ejercido maltrato y sostuvo que hacer observaciones sobre higiene, errores o accidentes durante una jornada laboral no constituye una agresión.

“Soy exigente”, respondió la conductora

En su comunicado, Alvina Ruiz señaló que guardó silencio hasta que diversos medios difundieron su nombre y su imagen en relación con los testimonios de las extrabajadoras. La conductora cuestionó que se hicieran publicaciones sin recoger previamente su descargo.

Alvina reconoció que es exigente en el ámbito laboral, pero remarcó que ello no equivale a maltratar a integrantes de un equipo. La conductora explicó que utiliza sus propios productos de maquillaje y que la labor de las profesionales que trabajan con ella se relaciona principalmente con el peinado.

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“Soy exigente. Sí. Yo misma me maquillo y utilizo mis propios productos. El trabajo que realizan conmigo es únicamente de peinado.

Cuando considero que algo debe corregirse, lo digo. Cuando he advertido una situación de falta de higiene, lo he señalado. Cuando se duerme sin advertir a los demás, también lo hice saber por respeto a los invitados. Y cuando me han quemado con la secadora, también lo he dicho”.

Alvina Ruiz publica su descargo y niega acusaciones de maltrato por dos maquilladoras.

La periodista sostuvo que una observación vinculada con el desarrollo de una labor no debe interpretarse automáticamente como hostigamiento. En su descargo, insistió en que reclamar por una mejora o advertir una situación que considera incorrecta forma parte de una relación profesional.

“Una observación profesional es una cosa. Una exigencia sobre el resultado de un trabajo es otra. Reclamar es perfectamente legítimo. Y hablar de maltrato es muy distinto”.

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Ruiz añadió que ella también recibe observaciones y correcciones en su trabajo. Por ello, planteó que los equipos deben diferenciar entre una exigencia relacionada con el resultado de una labor y un comportamiento que vulnere a otra persona.

“En una relación profesional, las formas y el respeto son fundamentales y no debe confundirse una corrección con comportamientos hostiles. ¿De cuando acá pedir una mejora estrictamente laboral se convierte en una afrenta? ¿De cuando acá pedir que se corrija es un maltrato? Eso es el trabajo.

A mí también me hacen observaciones. A mí también me corrigen. Eso es trabajar”.

Alvina Ruiz publica su descargo y niega acusaciones de maltrato por dos maquilladoras.

Alvina Ruiz publica su descargo y niega acusaciones de maltrato por dos maquilladoras.

Los testimonios de Camila Ibáñez y Abigail Mendoza

Camila Ibáñez contó que trabajó cerca de cuatro años en un canal de televisión y que decidió renunciar para priorizar su tranquilidad. La maquilladora afirmó que tuvo una buena experiencia con parte de sus compañeros, pero aseguró que la llegada de una nueva conductora cambió la dinámica laboral.

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“Trabajaba en un canal muy conocido, pero renuncié por mi paz mental. Te cuento mientras me maquillo. Hoy les cuento mi experiencia porque, amigos, el bullying laboral sí existe”, expresó.

Según su relato, algunos compañeros le advirtieron que tuviera cuidado con una conductora que habría tenido antes un incidente con otra maquilladora. Ibáñez sostuvo que prefirió conocer a la persona antes de asumir como ciertas esas advertencias.

“Todo bien con esa persona hasta que comencé a tratarla un poco más y comenzó con un poco de aire de superioridad y ya eso se elevó a maltrato, porque no solamente alguien tiene que golpearte para maltratarte, sino también psicológicamente con sus palabras, sus actos”, manifestó.

La joven aseguró que percibió actitudes irónicas, sarcásticas y ofensivas. También afirmó que vio a otros trabajadores atravesar situaciones similares durante las jornadas previas a las transmisiones en vivo.

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Camila Ibáñez contó que trabajó cerca de cuatro años en un canal de televisión y que decidió renunciar para priorizar su tranquilidad debido a los maltratos de conductora de noticias. TikTok

Abigail Mendoza, por su parte, indicó que trabajó entre 2018 y 2020 y que una de las razones de su renuncia fue el trato que recibió de una conductora. Según su testimonio, había retrasos que afectaban la preparación para los programas y reclamos que generaban tensión en el equipo.

“Muchas veces llegaba renegando, llegaba insultando, nos llegaba echando la culpa, que nos apuremos. Teníamos que entrar al aire, teníamos que ir al set a maquillarla, a terminarla de arreglar”, sostuvo.

Mendoza también señaló que recibió acusaciones que consideró falsas sobre su desempeño. Entre ellas, mencionó que una conductora habría dicho que ella maquillaba mal o que sus manos olían a comida.

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“Me acuerdo que la primera vez que ella se quejó era que yo era una chibola que maquillaba horrible, que no sé cómo yo seguía ahí. Y la segunda fue cuando ella me acusó directamente que yo la maquillaba con las manos oliendo a comida”, relató.

La extrabajadora negó esas afirmaciones y aseguró que tenía el hábito de lavarse las manos antes de trabajar con las conductoras y los productos del canal.

Abigail Mendoza cuenta su experiencia trabajando en un canal de televisión y cómo el constante maltrato de una conocida periodista la llevó a renunciar. TikTok.

Alvina Ruiz negó que una trabajadora haya renunciado por su trato

En otra parte de su descargo, Alvina Ruiz se refirió a la versión de que una persona habría dejado su puesto de trabajo a causa de su comportamiento. La periodista aseguró que esa no es la información que conoce sobre lo ocurrido.

“Hay otro punto que quiero aclarar. Se ha dicho que una persona dejó su trabajo por mi trato. Esa no es la información que yo tengo sobre lo ocurrido”.

La conductora señaló también que tenía una relación de confianza con algunas personas involucradas en la controversia. Según expresó, existieron conversaciones personales, momentos compartidos y una cercanía que superaba el vínculo estrictamente laboral.

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“Hay, además, un elemento importante que hoy parece quedar: la confianza que existía o al menos que yo creía que existía. Hubo conversaciones personales, momentos compartidos y una cercanía que trascendía lo estrictamente laboral y hasta en redes. Lamento mucho si se sintieron ofendidas. Habría bastado una llamada. Mi teléfono siempre estuvo disponible”.

Con esa afirmación, Ruiz sostuvo que le habría resultado preferible conversar directamente sobre cualquier incomodidad antes de que las experiencias fueran expuestas de manera pública.

Marisel Linares no aparece en los noticieros de Willax TV desde el 18 de febrero. Alvina Ruiz estuvo sola frente al notciero. Captura: Willax Tv.

La conductora descartó difundir chats privados

Alvina Ruiz anunció que no hará públicos mensajes, conversaciones ni otros contenidos personales relacionados con las extrabajadoras. La periodista descartó convertir el caso en un intercambio de capturas, videos o acusaciones entre las partes.

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“No voy a exhibir conversaciones privadas ni convertir este asunto en una competencia de capturas, chats, videos o acusaciones. No voy a responder persona por persona. No voy a insultar ni descalificar a nadie. Tampoco voy a entrar en una confrontación pública sobre quién dice qué de quién”.

La conductora manifestó que su objetivo es defender su nombre, sin entrar en una confrontación directa con Camila Ibáñez, Abigail Mendoza u otras personas mencionadas en sus testimonios.

“Pero sí voy a defender mi nombre. Por eso doy mi versión, lo que hubo con otras personas no me compete y aquí, doy por cerrado el tema. Y no tengo nada más que agregar”.