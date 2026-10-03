Perú

Formalizarán 13 mil lotes en 24 regiones del Perú: Ministerio de Vivienda visitará 561 propiedades en Lima

Las brigadas de Cofopri realizarán empadronamientos y revisitas para completar información, levantar observaciones y avanzar con los procesos de titulación individual

Puno tendrá el mayor despliegue, con 1.890 lotes por visitar nuevamente. Después figuran Junín (601), Lima (561), Huancavelica (410) y Ayacucho (400).
Puno tendrá el mayor despliegue, con 1.890 lotes por visitar nuevamente. Después figuran Junín (601), Lima (561), Huancavelica (410) y Ayacucho (400). Foto: Andina
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) desarrollará durante octubre una nueva jornada nacional para avanzar con la formalización de la propiedad en 24 regiones del país. La intervención permitirá atender más de 13.000 lotes y busca facilitar que más familias puedan acceder a un título de propiedad.

Las acciones estarán a cargo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), que desplegará brigadas tanto en sectores recientemente formalizados como en zonas donde ya se realizaron visitas. En estas últimas se buscará completar información, corregir observaciones y continuar con los casos que quedaron pendientes.

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Empadronarán más de 6.000 lotes por primera vez

Cofopri llegará por primera vez a 34 pueblos para realizar un empadronamiento masivo y gratuito de los posesionarios. En esta etapa se recopilarán datos y documentos necesarios para iniciar el camino hacia la titulación individual de más de 6.000 lotes.

Piura concentrará una parte importante de esta primera intervención, con cinco pueblos que reúnen 1.350 lotes. El despliegue también contempla 630 lotes en Lambayeque, 497 en Cusco, 450 en Pasco y 405 en Apurímac, además de otros sectores incluidos en la jornada.

Cofopri desplegará brigadas en sectores recién formalizados y zonas previamente visitadas.
Cofopri desplegará brigadas en sectores recién formalizados y zonas previamente visitadas. Foto: El Peruano

Cofopri retornará a zonas previamente visitadas

La segunda modalidad contempla el regreso de las brigadas a lugares donde ya se realizaron intervenciones. Allí se buscará ubicar a los posesionarios, completar expedientes, levantar observaciones y destrabar situaciones pendientes para continuar con el proceso de titulación.

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Puno concentrará el mayor número de lotes en esta fase, con 1.890 predios que serán nuevamente visitados. Le siguen Junín, con 601; Lima, con 561; Huancavelica, con 410, y Ayacucho, con 400 lotes.

¿Qué función cumple Cofopri?

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) tiene entre sus funciones diseñar y ejecutar el proceso de formalización de predios, incluyendo el saneamiento físico y legal, la titulación y la elaboración del catastro predial en el ámbito urbano.

Además, la entidad interviene en terrenos ocupados por posesiones informales y otros espacios cuya titularidad o situación predial requiere regularización. También puede desarrollar procesos especiales de formalización y realizar labores vinculadas con el saneamiento de inmuebles y la actualización del catastro.

Cofopri visitará por primera vez 34 pueblos para empadronar de forma gratuita a los posesionarios
Cofopri visitará por primera vez 34 pueblos para empadronar de forma gratuita a los posesionarios. Foto: Radio Nacional

La campaña forma parte del objetivo del Ministerio de Vivienda de acelerar la formalización y avanzar hacia la meta de entregar un millón de títulos durante la actual gestión. Desde el inicio de la gestión del ministro Mauricio Arnillas, el sector señala que ha entregado más de 10.000 títulos en distintas regiones.

Las fechas y lugares de las intervenciones pueden consultarse mediante los canales habilitados por Cofopri, incluida su línea gratuita 0800-28-028.

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