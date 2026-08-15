Paolo Guerrero denuncia hackeo tras reposteo de publicación de Alondra García Miró y Magaly Medina no le cree: “Estuvo de ‘sapo’ y se le escapó”

Magaly Medina cuestionó públicamente la versión del futbolista sobre el hackeo y sugirió que el reposteo habría sido intencional.

Guardar

El futbolista Paolo Guerrero se pronunció públicamente luego de que sus redes sociales se vieran envueltas en polémica por el supuesto reposteo de una publicación de su expareja, Alondra García Miró, y la posterior decisión de seguirla brevemente en Instagram. El anuncio del ‘Depredador’ fue difundido en sus cuentas oficiales, donde explicó que tanto su perfil de Facebook como el de Instagram sufrieron “accesos no autorizados” en los últimos días.

Según relató el propio Paolo Guerrero a través de un comunicado, las cuentas que administra sufrieron tres ingresos no reconocidos durante la última semana. “Tal como les comenté en mi post anterior de esta semana, he estado experimentando actividad inusual en mis redes desde hace días. Finalmente, hemos confirmado estos tres accesos maliciosos a mis cuentas, los cuales ocurrieron desde distintos dispositivos y en horarios específicos”, afirmó el delantero de la selección peruana.

PUBLICIDAD

Paolo Guerrero compartió en sus redes sociales capturas de los accesos no autorizados a sus cuentas, señalando ubicaciones en Brasil y Perú.

El futbolista añadió que, producto de esta vulneración, varios usuarios habrían recibido solicitudes de amistad, ‘likes’ y reposteos sospechosos desde sus perfiles. Paolo Guerrero ofreció disculpas y aseguró que la intervención judicial permitió identificar a los responsables. “Afortunadamente y gracias a Dios, una rápida intervención judicial nos ha permitido identificar a los responsables para realizar las denuncias penales correspondientes”, detalló el deportista en su publicación oficial.

En una segunda comunicación, Guerrero compartió imágenes de las ubicaciones y dispositivos desde los cuales se habrían realizado los accesos no autorizados. Una de estas ubicaciones corresponde a Alvorada, Brasil, mientras que la otra se sitúa en Lima, Perú. El detalle fue rápidamente recogido por el conductor de espectáculos Rodrigo González ‘Peluchín’, quien señaló la coincidencia entre el supuesto hackeo y el hecho de que se reposteara precisamente una publicación de Alondra García Miró. González también remarcó que, tras el incidente, Guerrero y Ana Paula Consorte dejaron de seguirse en redes, lo que dio pie a nuevas especulaciones sobre su relación.

PUBLICIDAD

Alondra García Miró, expareja de Paolo Guerrero, fue mencionada tras la polémica interacción en Instagram que motivó el anuncio del delantero.

Magaly Medina no le cree

La controversia escaló con la intervención de Magaly Medina, quien abordó el tema en su programa de televisión. La periodista, conocida por su estilo crítico, expresó abiertamente su escepticismo frente a la explicación de Guerrero. “¿Alguien más que no conoce a Paolo Guerrero ha recibido un like o un reposteo de él? porque la gente no se calla cuando recibe una reacción como la de él”, cuestionó la conductora.

Más adelante, agregó: “¿Le creemos o no le creemos que le hackearon? Como yo suelo ser bien escéptica, sobre todo con jugadores de fútbol, déjenme decir mi opinión, no le creo. Ahora demándenme por eso, porque no le creo”.

PUBLICIDAD

La periodista concluyó el segmento con una frase sarcástica: “Ha estado de ‘sapo’ mirando y se le ha escapado un reposteo”, reforzando el tono de sospecha sobre el comunicado de Guerrero.

Usuarios de Instagram detectaron que Paolo Guerrero seguía a Alondra García Miró mientras Ana Paula Consorte no figuraba entre sus seguidos.

¿Ana Paula Consorte terminó con Paolo Guerrero por Alndra?

La situación también impactó la relación pública de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. De acuerdo con lo informado por Amor y Fuego, la modelo brasileña habría dejado de seguir al futbolista y retornado a Brasil tras el incidente. Al respecto, Magaly Medina comentó: “¿Problemas en el paraíso o más de lo mismo?”, sugiriendo que la pareja atraviesa una nueva crisis.

Mientras el entorno de Guerrero insiste en que la actividad inusual fue producto de un ataque informático, la opinión pública y referentes del espectáculo mantienen sus dudas Según señaló el futbolista, tomó medidas legales y anticipó que los responsables enfrentarán procesos penales, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre la investigación judicial.

PUBLICIDAD

Como se recuerda, Alondra García Miró tuvo una larga relación con Paolo Guerrero, al punto que muchos creyeron que llegarían al altar. Sin embargo, después de varios años, terminaron definitivamemente. Su primera separación fue en 2016, retomaron su romance en 2019 y permanecieron juntos hasta 2022.

Paolo Guerrero reposteó en Instagram una publicación de Alondra García Miró y el gesto desató comentarios en redes sociales.