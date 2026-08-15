El mundo no deja de temblar: 98 sismos de hasta magnitud 7.7 en una semana y estos fueron los registrados en Perú

Vista conceptual desde el espacio muestra el Cinturón de Fuego del Pacífico como una línea roja brillante, delineando los continentes y resaltando a Perú con un halo luminoso en esta zona de alta actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad sísmica volvió a concentrar la atención internacional durante la última semana. De acuerdo con el monitoreo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), entre el 7 y el 14 de agosto se registraron 98 sismos de magnitud 4.5 o superior alrededor del mundo. El evento de mayor magnitud de este periodo alcanzó 7.7 y ocurrió ayer, 14 de agosto frente a la isla de Flores, en Indonesia.

La secuencia también incluyó un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, registrado el 10 de agosto, además de movimientos de magnitud superior a 5 en distintos puntos del planeta. Perú también apareció en el mapa de actividad sísmica de la entidad estadounidense durante estos días.

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Ambos países, al igual que el Perú, se encuentran dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica y volcánica que bordea el océano Pacífico.

Cuatro sismos de magnitud 4.6 se registraron en Perú

Según los datos del mapa de monitoreo de la USGS proporcionados para este periodo, cuatro movimientos de magnitud 4.6 o superior tuvieron como referencia localidades del territorio peruano.

Un mapa de Sudamérica indica los sismos superiores a 4.5 grados registrados, mostrando que Perú concentró cuatro de los seis eventos del 7 al 14 de agosto. (USGS)

El primero ocurrió el 7 de agosto, cerca de las 11 p. m., en Yanacancha, provincia de Chupaca, Junín, con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 10 kilómetros. Este movimiento cobra relevancia porque la zona fue afectada el pasado 18 de julio por un sismo de 5.4, que dejó seis fallecidos y más de 70 heridos. La poca profundidad del evento, de 24 kilómetros, contribuyó a la severidad de sus efectos. Desde entonces, la zona ha mantenido una constante actividad sísmica.

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Dos días después, el 9 de agosto, la actividad sísmica volvió a registrarse en el territorio nacional. Uno de los movimientos alcanzó una magnitud de 4.6 y tuvo como referencia la zona de Sechura, en Piura, a una profundidad de 39.7 kilómetros.

Ese mismo día se produjeron otros dos eventos en Junín. Uno de ellos ocurrió en las inmediaciones de Satipo, con una magnitud de 4.6 y una profundidad de 95.5 kilómetros. Horas después, otro movimiento de magnitud 4.6 fue ubicado en la zona de Chambará, con una profundidad de solo 10 kilómetros.

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Indonesia registró el terremoto más fuerte de la semana

El movimiento de mayor magnitud dentro del periodo analizado ocurrió el 14 de agosto en Indonesia. El USGS registró un terremoto de magnitud 7.7, localizado a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

El evento fue seguido por una serie de movimientos en la misma zona. En las horas posteriores se registraron sismos de 5.9, 5.6, 6.1, 5.5, 5.3, 5.2 y 5.0, entre otros, según el listado proporcionado por el USGS.

Colombia también fue sacudida por un terremoto de 7.4

Otro de los eventos que destacó durante la semana ocurrió en Colombia el 10 de agosto. El USGS registró un terremoto de magnitud 7.4 cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de aproximadamente 110 kilómetros.

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El movimiento fue seguido por otros sismos en la región, aunque ninguno alcanzó la magnitud del evento principal.

La USGS informó que, en el conjunto del planeta, fueron 98 los sismos de magnitud 4.5 o superior registrados durante esa semana, siendo el terremoto de Colombia de 7.4 el mayor hasta la ocurrencia posterior del evento de 7.7 en Indonesia dentro del periodo señalado.

Japón, Filipinas, Tonga y otros países también registraron sismos

Un mapa mundial detalla la ubicación de los sismos de magnitud superior a 4.5 registrados entre el 7 y el 14 de agosto. (USGS)

La actividad no se concentró únicamente en Indonesia y Colombia. El registro incluye movimientos en diferentes zonas del Pacífico y otras regiones sísmicamente activas.

Entre ellos figuran Japón, Filipinas, Tonga, Vanuatu, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Hawái, México y varios países de Sudamérica. Filipinas, por ejemplo, registró durante estos días varios movimientos superiores a 5.

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Esta distribución responde a que los terremotos son un fenómeno constante a escala mundial. La ocurrencia de varios eventos en distintos países durante una misma semana no permite establecer que otro terremoto de gran magnitud esté próximo a ocurrir en Perú.

¿Qué significa esta actividad para Perú?

La presencia de Perú en un listado mundial de sismos no constituye, por sí sola, una señal de que un terremoto de gran magnitud esté por ocurrir en el país, así lo ha afirmado Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Los especialistas no pueden determinar con precisión el día, lugar y magnitud de un futuro terremoto.

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Sin embargo, Perú sí se encuentra entre los países con elevada actividad sísmica debido a su ubicación en el borde occidental de Sudamérica, donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana.

En el caso de Lima y la costa central, el Instituto Geofísico del Perú ha advertido durante años sobre la existencia de un prolongado silencio sísmico asociado al terremoto ocurrido en 1746.

El presidente del IGP explicó anteriormente que Lima acumula alrededor de 275 años de silencio sísmico y que esta condición mantiene latente la posibilidad de un gran terremoto.

“Si tenemos historia de grandes sismos, vamos a volver a tener estos eventos, porque los sismos son cíclicos, vuelven en el tiempo”, sostuvo.

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