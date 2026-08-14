Perú
Agregar Infobae enGoogle

PNP afirmó que no hubo ataques al transporte público durante 19 días previos al atentado contra chofer en Ate

El jefe de la Dirincri aseguró que hubo casi tres semanas sin atentados, aunque reportes y gremios de transportistas cuestionan la versión oficial y exigen mayor acción policial

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Guardar

Durante la tarde del miércoles 12 de agosto, un nuevo episodio de violencia contra el transporte público sacudió la urbanización Valdiviezo, en el distrito de Ate Vitarte. Un conductor de la empresa Nuevo Horizonte resultó gravemente herido tras ser atacado por un pasajero armado, quien subió al bus, disparó dos veces por la espalda y huyó de la escena. Un escolar también habría sufrido una lesión en la cabeza, según los primeros reportes.

El atentado ocurrió cerca del patio de maniobras de la compañía, cuando el vehículo se preparaba para iniciar su recorrido habitual. Compañeros del chofer lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

PUBLICIDAD

La empresa Nuevo Horizonte había denunciado previamente amenazas extorsivas, incluyendo mensajes intimidatorios y referencias a números internacionales. El ataque reavivó la preocupación entre los gremios, que evalúan convocar un paro nacional para exigir respuestas efectivas ante la ola de extorsiones y atentados.

“Lo antes posible, yo creo”, señaló Bretoneche respecto a la posibilidad de un paro, agregando que otras líneas también han sido víctimas de ataques recientes, como las líneas 41 y 73, así como el caso del asesinato de un gerente del sector.

Las autoridades investigan si el ataque guarda relación con amenazas previas y si existe vínculo con la organización criminal conocida como Los Occidentales, aunque aún no hay confirmación oficial.

PUBLICIDAD

Imágenes de cámaras de seguridad revelan el modus operandi de sicarios en Ate. Uno de ellos sube a un bus como un pasajero más, pero a los pocos metros desenfunda un arma y dispara contra el chofer. El video muestra cómo el pistolero escapa y sube a una moto para huir con su cómplice.

PNP sostiene que no hubo atentados durante 19 días

En medio de la conmoción, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri)Víctor Revoredo, sorprendió al declarar que durante 19 días consecutivos no se registraron atentados ni amenazas contra el transporte público.

“No es arte de magia”, afirmó Revoredo, atribuyendo el “silencio criminal” a operativos de inteligencia policial. El jefe policial insistió en que el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió contener la violencia durante casi tres semanas.

“Si la criminalidad avanza es por absoluta responsabilidad de quien habla. Créanme que los detectives están haciendo todos los esfuerzos”, sostuvo Revoredo, y remarcó que la falta de detenciones preliminares por parte del Ministerio Público ha limitado las acciones policiales.

“Hay una entidad muy respetuosa y constitucional que habla de atentados, pero ¿y dónde están las detenciones preliminares que les pedimos? El compromiso lo tenemos, eso nos motiva”, recalcó.

Sin embargo, el Ministerio Público reporta 214 atentados en Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos. La mayoría de los ataques ocurrieron en plena ruta y fueron ejecutados por sicarios en motocicleta.

Los gremios de transportistas han reiterado su preocupación ante la falta de coordinación efectiva entre la PNP y la Fiscalía, señalando que el Plan Escudo no ha logrado frenar la escalada de violencia.

El balance presentado por la Dirincri no coincide con las denuncias previas de empresas y sindicatos del sector, quienes aseguran que la amenaza se mantiene constante y que la respuesta oficial resulta insuficiente.

Temas Relacionados

PNPAteTransporte públicoExtorsiónCrimen organizadoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Según información difundida por el IGP, el epicentro se localizó a 58 kilómetros al suroeste de Sechura. En contraste con la actividad registrada, el 13 de agosto no se reportaron movimientos telúricos en ninguna región del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 14 de agosto de 2026

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El exdirector musical de La Bella Luz acudió a la Depincri para rendir su manifestación por la investigación en su contra y más tarde fue increpado por transeúntes, sin responder a la prensa en ningún momento

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arranca la ronda final de la competencia y solo cuatro equipos llegarán a las semifinales. Perú luchará frente Argentina por el puesto del 9° al 16°

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Vannia Adrianzén, quien registra los mejores números en su posición en la justa, no ocultó su desazón por la derrota frente a la ‘albiceleste’ en Santiago

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: el ensayo de terremoto de magnitud 8.8 dejó un saldo de más de 10.000 muertos

Durante el ejercicio, se recreó un potente sismo con epicentro a 60 kilómetros al oeste del Callao y alerta de tsunami. La presidenta Keiko Fujimori encabezó el ejercicio desde la Plaza de Armas de Lima, donde participaron más de 20 entidades nacionales y locales

II Simulacro Nacional Multipeligro 2026: el ensayo de terremoto de magnitud 8.8 dejó un saldo de más de 10.000 muertos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

Presenta moción para interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por supuestos vínculos con Minera Poderosa

Ollanta Humala: “Se cierra hoy un capítulo nefasto de acoso judicial en Perú”

Delia Espinoza a la JNJ: “Destitúyanme las veces que quieran, al final la ley se impondrá y responderán”

Keiko Fujimori no condena persecución de Fernando Rospigliosi a jueces, pese a que prometió respetar al PJ

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

Paolo Guerrero borró un reposteo que hizo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

Javier Masías cuenta cómo bajó 56 kilos en un año: ballet, yoga, reggaetón con humor y una rutina de dos horas al día

Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

DEPORTES

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Capitana de Perú expone su frustración entre lágrimas tras derrota con Argentina por Mundial Sub 17 de vóley: “Fueron errores tontos”

Gonzalo Bueno competirá en el Challenger 75 de Kingston, en pista dura, como preparación rumbo a la ‘qualy’ del US Open 2026

Cienciano y la favorable estadística que lo acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo