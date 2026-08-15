Mango peruano en riesgo: El Niño podría reducir hasta 60% la producción exportable en la campaña 2026-2027

Piura aporta cerca del 72% de la producción nacional de mango y registra actualmente un nivel de floración de entre 10% y 15%. Foto: Andina

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La campaña peruana de mango 2026-2027 se desarrollará entre octubre y los primeros meses de 2027, con Piura como punto de partida, seguida por Lambayeque y finalmente Casma. Sin embargo, el sector enfrenta un escenario complejo por la posible presencia de El Niño, fenómeno que ya genera preocupación entre los productores debido a sus efectos sobre la floración y, por consecuencia, sobre la disponibilidad de fruta para exportación.

Milton Calle, productor de mango en Piura y Casma y propietario de la exportadora Boom Fruit, proyectó que la próxima temporada podría registrar una de las mayores contracciones de los últimos años. “Pienso que vamos a tener una caída de alrededor de 60% en la producción, básicamente por El Niño”, señaló a Fresh Plaza. Bajo este escenario, el Perú cerraría la campaña con entre 80.000 y 100.000 toneladas exportables, frente a las 240.000 toneladas registradas en la temporada anterior.

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Piura concentra la mayor preocupación por el impacto climático

Piura concentra alrededor del 72% del volumen nacional de mango y actualmente presenta una floración estimada entre 10% y 15%. No obstante, Calle precisó que este indicador no debe interpretarse como una reducción equivalente de la producción disponible para los mercados internacionales.

“No significa que porque tengamos 15% de floración, el volumen exportable va a caer un 85%”, explicó. Parte de la fruta que en condiciones habituales se dirige al mercado local o a la industria de congelados podría terminar destinada a la exportación, lo que permitiría compensar parcialmente el menor volumen que se obtenga de los campos.

Lambayeque y Casma muestran distintos niveles de floración

Lambayeque aparece como una de las zonas con mayor riesgo ante una eventual intensificación del fenómeno climático. Calle recordó el antecedente de 1997, cuando las lluvias acumuladas durante enero superaron los 900 milímetros, y advirtió que un escenario de intensidad similar tendría consecuencias severas para la producción regional. “Esa producción podría ser nula”, sostuvo al referirse a la posibilidad de que el fenómeno se consolide.

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Lambayeque figura entre las regiones más vulnerables ante una posible intensificación del fenómeno climático. Foto: Andina

En Casma, el comportamiento es diferente según la ubicación de los cultivos. En la zona alta, la floración alcanza entre 40% y 50%, mientras que en la parte baja, que concentra el mayor volumen productivo, todavía no llega al 10%. Estas diferencias muestran que el impacto sobre la campaña no será homogéneo entre las principales regiones productoras.

Ecuador también reduciría su oferta y Brasil ganaría espacio en Europa

La menor disponibilidad peruana se produciría en paralelo con una fuerte caída de la oferta de Ecuador, según la estimación de Calle. El país pasaría de exportar habitualmente entre 14 y 15 millones de cajas a apenas entre 3 y 4 millones durante la campaña mencionada.

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Brasil, en cambio, mantendría una producción “más estable, más predecible”. Su principal periodo de oferta se concentra entre octubre y mediados de diciembre, precisamente cuando los mercados internacionales recibirían una menor disponibilidad de mango peruano y ecuatoriano.

Estados Unidos y Europa concentrarían los movimientos comerciales

Ante la menor producción de Perú y Ecuador, parte de la fruta disponible de ambos países se dirigiría durante noviembre hacia Estados Unidos, mientras que Brasil tendría una posición favorable para atender la demanda europea. Este escenario limitaría las posibilidades de que los exportadores peruanos incrementen significativamente sus envíos al Viejo Continente.

“Sería muy, muy complicado para los exportadores peruanos dirigir su producción hacia Europa, porque en ese momento Europa está cubierta por Brasil”, afirmó Calle. La presencia brasileña durante ese periodo podría, por tanto, condicionar las estrategias comerciales de las empresas peruanas.

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Con una menor oferta de mango peruano y ecuatoriano, una parte de la fruta disponible de ambos países tendría como destino el mercado de Estados Unidos durante noviembre. Foto: Portal Frutícola

El sector advierte un problema de sobreoferta estructural

Más allá del efecto de El Niño, el productor considera que el mango peruano enfrenta un desafío relacionado con su capacidad productiva. Según su estimación, el país tendría un potencial cercano a 800.000 toneladas, mientras que la capacidad de absorción del mercado rondaría las 500.000 toneladas.

“Tendríamos ya un exceso de cerca de 300.000 toneladas”, indicó. Bajo esta perspectiva, una disminución de la producción no necesariamente se traduciría en una escasez del producto, debido a que el volumen potencial del país ya supera la capacidad que tendría el mercado para absorberlo.

Transparencia sobre la floración será clave para los exportadores

Calle también planteó la necesidad de mejorar la información disponible sobre el estado de los cultivos y comunicarla oportunamente a los mercados de destino. Su preocupación surge luego de episodios recientes de desajustes de oferta en México que terminaron afectando los precios en Estados Unidos.

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Para el productor, informar con precisión sobre la floración permitiría que los distintos integrantes de la cadena comercial anticipen sus decisiones. Aunque una comunicación inicial de menores volúmenes pueda generar incertidumbre, considera que contar con datos cercanos a la realidad resulta fundamental para evitar desajustes posteriores entre la oferta y la demanda.