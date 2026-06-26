Mario Irivarren revela su incómodo encuentro con su expareja Alondra García Miró y su reacción: “Estaba a cinco metros”

Mario Irivarren revela su incómodo encuentro con su expareja Alondra García Miró y su reacción:

Mario Irivarren contó que tuvo un reencuentro inesperado con su expareja Alondra García Miró. El exchico reality lo relató en su pódcast ‘La Manada’, donde compartió detalles de la coincidencia en un restaurante y explicó por qué decidió no acercarse, pese a que estaban cerca.

Según dijo, no hubo saludo, no hubo conversación y tampoco contacto visual. Su reacción fue, en sus propias palabras, “fingir demencia”, una frase que desató comentarios en el set y reacciones en redes.

El encuentro en el restaurante: “Estaba a cinco metros, de espaldas”

Irivarren explicó que llegó después que Alondra y la vio desde su mesa. “Yo estaba sentado en una mesa y estaba a cinco metros míos de espalda con su amiga cenando”, dijo.

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De acuerdo con su versión, la modelo estaba de espaldas y él no se movió de su sitio para ir a saludarla. “Probablemente no me vio. Estaba a cinco metros, de espaldas. Entonces no iba a pararme de mi mesa para ir a decirle hola”, señaló.

El exchico reality remarcó que no se trató de mala onda, sino de evitar una situación innecesaria, considerando que no fue un cruce directo “de frente”.

Mario Irivarren revela que coincidió con su expareja Alondra García Miró y cuenta su inesperada reacción

“Fingí demencia”: por qué no se acercó a saludarla

En el pódcast, Irivarren fue directo sobre su decisión. “Fingí demencia”, dijo, provocando reacciones de sus compañeros.

Luego explicó su criterio: si el encuentro hubiera sido cara a cara, sí la saludaba. “Si hubiera llegado y me la cruza, le saludo, pero pararme y decirle ‘Hola’ (no)”, añadió.

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Para él, acercarse a la mesa de su expareja sin que se hayan cruzado naturalmente era “de más”, por lo que optó por mantener distancia y seguir con su cena.

Irivarren aseguró que el momento quedó ahí: Alondra no lo saludó y él tampoco. Según explicó, la falta de contacto visual le impide saber si ella se dio cuenta de su presencia.

“No hicimos contacto visual. Yo la he visto de espaldas. No tengo idea de que ella me haya visto”, afirmó.

El relato cerró con una idea simple: coincidieron en el mismo lugar, pero no interactuaron. Y, en su versión, eso fue lo más normal para evitar una escena forzada.

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Mario Irivarren narró un reencuentro inesperado con su ex Alondra: no hubo saludo, no hubo contacto visual y las redes reaccionaron con humor. YouTube: 'La Manada'.

Las reacciones en redes: “La reconoce hasta de espalda”

Como suele ocurrir con este tipo de anécdotas, el tema se trasladó a redes sociales. Irivarren contó que recibió mensajes de seguidores y que uno le hizo especial gracia: “La reconoce hasta de espalda”.

El exchico reality tomó la frase con humor, reforzando el tono ligero con el que narró todo el episodio en el pódcast.

“¿La invitamos al pódcast?”: la broma que dejó otro comentario

En la conversación con Laura Spoya y Gerardo Pe’, se deslizó la posibilidad de invitar a Alondra a La Manada. Irivarren, sin embargo, se mostró poco optimista con esa idea.

Según su comentario, la modelo está alejada de ese tipo de espacios y no tendría interés en aparecer en el programa. En el mismo tono, dio a entender que, si la buscaran, probablemente no respondería o evitaría comprometerse con una invitación.

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Mario Irivarren narró un reencuentro inesperado con su ex Alondra: no hubo saludo, no hubo contacto visual y las redes reaccionaron con humor. YouTube: 'La Manada'.