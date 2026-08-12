El papa León XIV recibió la nacionalidad peruana tras aprobar una exigente evaluación: ¿Cómo fue el proceso?

FOTO DE ARCHIVO: El papa León asiste al acto «Cántico de la Paz», en el marco de las celebraciones por el 800.º aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, en Castel Gandolfo (Italia), el 29 de julio de 2026. REUTERS/Remo Casilli/Foto de archivo

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TV Perú Noticias reveló que accedió a la carta con la que Robert Francis Prevost, hoy Papa León XIV, solicitó la nacionalidad peruana en 2015. El trámite, iniciado cuando era obispo de Chiclayo, se apoyó en un acuerdo bilateral entre Perú y la Santa Sede, permitiendo que miembros de la Iglesia Católica optaran por la naturalización bajo condiciones especiales. El documento, según el canal, forma parte del expediente que resguarda el Archivo General de Migraciones y estuvo dirigido al entonces presidente Ollanta Humala.

La carta fue presentada “en calidad de inmigrante”, de acuerdo con el convenio vigente entre el Estado peruano y el Vaticano. El canal estatal detalló que el proceso exigió al actual pontífice —nacido en Estados Unidos— cumplir una serie de requisitos legales y rendir una evaluación sobre historia, geografía y gastronomía peruanas. “El Papa supera la prueba es una de las más altas notas que he visto de todos los expedientes que hemos revisado”, afirmó uno de los funcionarios entrevistados por el medio.

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La documentación muestra que, tras la aprobación de la solicitud, Robert Francis Prevost recibió la nacionalidad peruana y su Documento Nacional de Identidad (DNI) a mediados de septiembre de 2015. Ese año, cerca de 460 personas fueron naturalizadas en el país, según datos oficiales difundidos por el canal.

Un DNI peruano y un expediente migratorio con sello oficial reposan junto a un rosario y un libro de misa, con una maqueta de la Catedral de Chiclayo de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo entre Perú y el Vaticano y el proceso de evaluación

El expediente consultado por TV Perú Noticias pone en relieve la existencia de un convenio internacional que facilita la residencia y naturalización de autoridades eclesiásticas extranjeras en Perú. Este acuerdo, que ampara la solicitud de Prevost, posibilita que obispos y otros miembros de la Iglesia accedan a la ciudadanía mediante un proceso más expedito. El canal estatal informó que el trámite incluyó una minuciosa revisión de antecedentes y la presentación de documentación que acreditaba el tiempo de residencia y la actividad pastoral del entonces obispo en territorio nacional.

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Parte central del procedimiento fue la evaluación de conocimientos sobre historia, geografía y gastronomía del país. Según la información difundida, Robert Francis Prevost obtuvo una de las calificaciones más altas registradas en los archivos, resultado que los funcionarios calificaron como excepcional. El cumplimiento de este requisito se considera clave para avanzar en el proceso de cualquier postulante a la nacionalidad.

La carta enviada a Ollanta Humala expone los motivos personales y pastorales que sustentaron la petición. En el documento, el hoy papa León XIV subrayó su compromiso con la comunidad peruana y su voluntad de integrarse plenamente a la vida nacional. El canal estatal especificó que el expediente permanece bajo resguardo en el Archivo General de Migraciones.

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Un expediente oficial de Migraciones Perú, un Documento Nacional de Identidad peruano, la bandera del país y una cruz católica se disponen sobre una superficie de madera, y la escena ilustra el vínculo entre legalidad, nacionalidad y fe en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudadanía, derechos y próximos pasos

La obtención del DNI peruano permitió a Prevost acceder a derechos y obligaciones propias de cualquier ciudadano nacional. El informe del canal estatal apunta que, tras la resolución positiva, el entonces obispo pudo ejercer funciones civiles y eclesiásticas bajo la nueva condición legal. El trámite de naturalización concluyó tras varios meses de revisión y entrevistas, en un contexto de actualización y digitalización de expedientes migratorios.

El reporte también destaca que, en 2015, el Estado peruano otorgó cerca de 460 naturalizaciones a ciudadanos de diversas nacionalidades. El procedimiento regular exige la superación de evaluaciones similares y el cumplimiento de requisitos como la residencia continua y la ausencia de antecedentes penales. En el caso de Prevost Martínez, el proceso se benefició del marco bilateral entre el Estado peruano y la Santa Sede.

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La información sobre la carta y el expediente migratorio cobra actualidad ante la próxima visita de León XIV a Perú. El papa arribará al país el 11 de noviembre y, durante siete días, recorrerá cuatro regiones, cumpliendo una agenda que incluye actos litúrgicos, encuentros con autoridades y actividades pastorales en zonas urbanas y rurales.

El papa León XIV sirve un plato de comida en una cocina de Chiclayo, Perú, durante su visita pastoral a la región. (Andina Noticias)

Visita papal y repercusiones institucionales

El anuncio de la visita oficial de León XIV ha generado expectativa tanto en la comunidad católica como en el ámbito político y social peruano. El canal estatal informó que los preparativos avanzan conforme a los protocolos establecidos para las visitas de jefes de Estado y dignatarios internacionales. El itinerario previsto incluye la celebración de misas multitudinarias, diálogos interreligiosos y visitas a centros de atención social.

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El vínculo legal y espiritual entre el pontífice y Perú refuerza los lazos entre la Iglesia y el Estado. Expertos consultados por el canal estatal consideran que la nacionalización de Robert Francis Prevost contribuye a fortalecer la cooperación bilateral y el reconocimiento institucional de la labor pastoral en el país.

La agenda papal contempla reuniones con representantes de comunidades indígenas, así como encuentros con jóvenes y organizaciones civiles. Las autoridades nacionales coordinan acciones logísticas y de seguridad para garantizar el éxito de las actividades previstas en las cuatro regiones que visitará el pontífice.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Contexto migratorio y significado simbólico

El caso de León XIV se inscribe en el marco de una política migratoria que reconoce la contribución de extranjeros vinculados a actividades religiosas, académicas y profesionales. El acceso a la carta y al expediente migratorio ha permitido reconstruir el proceso que llevó al actual papa a obtener la ciudadanía peruana, un hecho que ahora adquiere relevancia ante su inminente llegada al país.

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El canal estatal subrayó que la documentación revisada incluye la totalidad de los pasos administrativos cumplidos por Prevost Martínez, desde la presentación de la solicitud hasta la obtención formal del DNI. La difusión de estos detalles contribuye a la transparencia del proceso y al interés público ante la próxima visita del sumo pontífice.

Primer plano del Documento Nacional de Identidad (DNI) de Robert Francis Prevost, mostrando su fotografía y datos personales, emitido por la República del Perú.

La ciudadanía peruana del papa refuerza el simbolismo de su vínculo con el país, situando a Perú en el centro de la atención internacional en vísperas de la visita oficial.