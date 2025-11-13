Perú

Zaira Arias lejos de asumir la curul de Guillermo Bermejo: Fernando Rospigliosi espera informe legal

La decisión final sobre la incorporación será tomada una vez que la oficina de asesoría legal entregue su análisis completo

Guardar
Zaira Arias lejos de asumir una curul en el Congreso: Fernando Rospigliosi espera informe legal

La posible incorporación de Zaira Arias al Parlamento permanece en suspenso, luego de que la Procuraduría del Congreso determinó que el proceso debe esperar por motivos legales vinculados a la situación judicial de Guillermo Bermejo. Esta definición responde a recientes trámites judiciales pendientes derivados de la condena dictada contra el actual parlamentario.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que la Procuraduría del Congreso ha emitido una opinión en la que recomienda suspender momentáneamente la incorporación de Arias, hasta tanto se resuelvan las apelaciones presentadas por Bermejo. “La Procuraduría del Congreso ha dado una opinión que dice que hay que dejar en suspenso esto por una serie de razones legales. Está la apelación del señor Bermejo”, expresó el titular del Legislativo, precisando que la oficina legal de este organismo está analizando la situación y que el caso aún se encuentra bajo revisión interna.

La decisión final sobre la incorporación será tomada una vez que la oficina de asesoría legal entregue su análisis completo. Fernando Rospigliosi anticipó que, tras recibir esa opinión jurídica, la mesa directiva evaluará el informe, y después llevará el resultado ante el Consejo Directivo del Congreso. En ese ámbito, la mayoría de los congresistas determinará la postura institucional sobre el pedido de Arias.

Zaira Arias podría ser congresista
Zaira Arias podría ser congresista hasta julio de 2026. Foto: composición Infobae

El proceso de reemplazo parlamentario se activa de manera habitual cuando se produce una vacancia o una suspensión ratificada. En este caso, la condena contra Guillermo Bermejo impulsó la solicitud para que Zaira Arias, siguiente en la lista, pueda asumir la curul que corresponde. El trámite exige que se resuelvan todos los recursos legales interpuestos antes de proceder a cualquier cambio en la composición del pleno.

“La mesa directiva se podrá reunir cuando haya una opinión de la oficina de asesoría legal, ahí la mesa directiva tomará una posición que será llevada al Consejo Directivo y ahí se verá la decisión de la mayoría de los congresistas”, afirmó Rospigliosi sobre el itinerario previsto para la resolución del caso.

La oficina legal del Congreso continúa revisando la documentación vinculada al expediente judicial y a la apelación presentada, factor que resulta determinante para la definición de los siguientes pasos en la solicitud de acceso al Parlamento de Zaira Arias.

Cuestiona a Arias

Fuente: Canal N

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, criticó de manera irónica a Zaira Arias, quien exige ocupar el escaño dejado por el congresista Guillermo Bermejo, condenado por vínculos con el terrorismo. Al referirse a la solicitud de Arias para ser incorporada como accesitaria, Rospigliosi sostuvo que le sorprendía el interés de Arias en asumir una curul en una institución que ella misma ha descalificado en varias ocasiones. “Me sorprende que esta señora que dice que este Congreso es una porquería, que es una dictadura, que los congresistas son tales por cuales, esté como loquita para acceder a este Congreso. Yo no lo entiendo, pero ese es un asunto aparte”, declaró.

Rospigliosi explicó que la Procuraduría del Congreso elaboró un informe señalando que no corresponde activar el reemplazo por accesitario, y que este documento será evaluado por la Oficina de Asesoría Legal. Solo después de recibir las opiniones técnicas y legales, la mesa directiva emitirá una recomendación para que el Consejo Directivo o el pleno tomen una decisión final.

Durante la mañana, Arias se presentó en el Parlamento con una solicitud formal para su incorporación, alegando la vulneración de derechos y dilación política en el trámite. Sostuvo que la sentencia contra Bermejo no está firme e insistió en que el Congreso debe respetar la voluntad popular.

La condena contra Bermejo se basa en testimonios, fotos y videos presentados en juicio, los cuales evidenciaron su presencia en campamentos vinculados a Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, según la sentencia.

Temas Relacionados

Guillermo BermejoZaira AriasFernando RospigliosiCongresoperu-politica

Más Noticias

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

Las ‘blanquiazules’ volvieron a demostrar su superioridad venciendo 3-0 a Circolo luego de su opaca presentación ante Olva Latino el último fin de semana

Maria Alejandra Marin se defiende

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

El conductor aseguró que no tiene deudas pendientes con la madre de su hija y afirmó que los pagos han sido realizados, mientras la denunciante sostiene que el incumplimiento le afecta en la manutención

Paco Bazán habla sobre su

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Alex Valera marcó el gol de la igualdad con un remate desde fuera del área. Ahora, la ‘bicolor’ se medirá con Chile el próximo martes 18 de noviembre

Perú vs Rusia 1-1: goles

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

De acuerdo con el partido político, el exministro de Educación de Dina Boluarte se inscribió en el plazo adecuado para participar en las elecciones del 2026

Ciudadanos por el Perú pide
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciudadanos por el Perú pide

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

¿Mientras más opciones mejor? Analizando las elecciones del 2026 desde la economía del comportamiento

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán habla sobre su

Paco Bazán habla sobre su relación con la madre de su hija: “Estos temas no les hacen bien a los niños”

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

El Papa León XIV enumera sus películas favoritas: ‘La Vida es Bella’ está en la lista

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian su primer embarazo: “Abril 2026, te esperamos

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin se defiende

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025